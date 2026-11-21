O Nitto ATP Finals é o ápice da temporada do tênis profissional masculino: um confronto eletrizante em que os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode comprar seus ingressos.

Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, mais precisamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os astros do tênis. O evento volta ao local em novembro deste ano, entre os dias 15 e 22.

Na edição de 2025, o italiano Jannik Sinner defendeu seu título, acrescentando mais um capítulo emocionante à história do evento. Embora o tenista italiano infelizmente fique fora da edição deste ano devido a uma lesão, um elenco de estrelas, incluindo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, está pronto para dar um espetáculo aos torcedores entusiasmados.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar no Nitto ATP Finals, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e mais.

Quando será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões, com partidas à tarde e à noite, até a aguardada final no segundo domingo.

Data Fase (horário CET) Ingressos Sábado, 21 de novembro Semifinais: sessão noturna (18h) Ingressos Domingo, 22 de novembro Finais: sessão única (15h) Ingressos

Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026

Os ingressos oficiais para sessões individuais e passes para vários dias do Nitto ATP Finals 2026 começaram a ser vendidos ao público em novembro passado (2025). Antes disso, integrantes da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de pré-venda iniciada uma semana antes.

Os canais oficiais autorizados são o site de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences, para quem procura pacotes premium.

Quem espera garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do evento.

Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante conforme a sessão (jogos iniciais da fase de grupos, semifinais ou final) e a categoria do assento. Para quem busca as opções mais acessíveis, as sessões iniciais da fase de grupos, especialmente nos dias úteis, costumam ser as mais baratas.

Os ingressos são vendidos por sessão individual à tarde ou à noite, ou como passes combinados para vários dias.

• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para as partidas diurnas.

• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos vão de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade com a quadra.

• Finais (domingo, 22 de novembro): os ingressos comuns começam em € 749, enquanto os assentos premium próximos à quadra (parterre) chegam a € 2.172.

• Opções alternativas: se os ingressos para a arena nas fases finais estiverem esgotados, você pode comprar ingressos para as sessões de treino (a partir de € 15–€ 45) ou acesso à Fan Village (€ 15–€ 30) para vivenciar de perto o clima do torneio.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Onde será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado novamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.

Conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e gastronomia, Turim oferece um cenário fantástico para esse torneio de tênis de nível mundial.

A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece ao público uma experiência com infraestrutura de última geração. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.

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