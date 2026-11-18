O Nitto ATP Finals é o ponto alto da temporada do tênis profissional masculino: um confronto eletrizante em que os oito melhores jogadores de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode comprar ingressos.

Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, mais precisamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os grandes nomes do tênis. O evento volta ao local em novembro, entre os dias 15 e 22.

Na edição de 2025, o ídolo local Jannik Sinner defendeu seu título, acrescentando mais um capítulo emocionante à história do torneio. Embora o italiano esteja ausente da edição deste ano por causa de uma lesão, um elenco de estrelas que inclui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton ainda promete dar um espetáculo para os torcedores empolgados.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar no Nitto ATP Finals, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Quando será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 acontece de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões, com partidas diurnas e noturnas, até a aguardada final no segundo domingo.

Data Fase (horário CET) Ingressos Quarta-feira, 18 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Quinta-feira, 19 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Sábado, 21 de novembro Semifinais: sessão diurna (11h30) Ingressos Semifinais: sessão noturna (18h) Ingressos Domingo, 22 de novembro Finais: sessão única (15h) Ingressos

Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026

Os ingressos oficiais para sessões individuais e pacotes de vários dias do Nitto ATP Finals 2026 começaram a ser vendidos ao público em novembro passado (2025). Antes disso, integrantes da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de pré-venda iniciada uma semana antes.

Os canais oficiais autorizados são o site de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences, para quem procura pacotes premium.

Quem espera conseguir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra feita pela StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do evento.

Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante conforme a sessão, das partidas iniciais da fase de grupos às semifinais ou à final, e o setor escolhido. Para quem busca as opções mais acessíveis, as primeiras sessões da fase de grupos, especialmente durante a semana, costumam ser as mais baratas.

Os ingressos são vendidos por sessão diurna ou noturna, ou em pacotes para vários dias.

• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para as partidas diurnas.

• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos vão de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade com a quadra.

• Finais (domingo, 22 de novembro): os ingressos de entrada geral começam em € 749, enquanto os assentos premium próximos à quadra (parterre) chegam a € 2.172.

• Opções alternativas: se os ingressos para a arena nas rodadas finais estiverem esgotados, você pode comprar ingressos para os treinos (a partir de € 15 a € 45) ou acesso à Fan Village (€ 15 a € 30) para sentir de perto o clima do torneio.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Onde será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado novamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.

Conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e gastronomia, Turim oferece um cenário fantástico para esse torneio de tênis de nível mundial.

A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece uma experiência de última geração aos espectadores. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.

Quem são os campeões mais recentes do Nitto ATP Finals?