O Nitto ATP Finals é o ápice da temporada do tênis profissional masculino: um confronto eletrizante em que os oito melhores tenistas de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode reservar seus ingressos.

Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, mais precisamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os grandes nomes do tênis. O evento volta ao local neste mês de novembro, entre os dias 15 e 22.

Na edição de 2025, o ídolo local Jannik Sinner defendeu seu título e acrescentou mais um capítulo emocionante à história do evento. Embora o italiano esteja, infelizmente, fora da edição deste ano por lesão, um elenco de estrelas que inclui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton ainda promete dar um espetáculo para os torcedores empolgados.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar no Nitto ATP Finals, incluindo onde comprar ingressos, quanto eles custam e muito mais.

Quando será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 acontece de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões, com partidas durante o dia e à noite, até a aguardada final no segundo domingo.

Data Fase (horário CET) Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Sábado, 21 de novembro Semifinais: sessão diurna (11h30) Ingressos Semifinais: sessão noturna (18h) Ingressos Domingo, 22 de novembro Finais: sessão única (15h) Ingressos

Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026

Os ingressos oficiais, tanto para sessões individuais quanto para vários dias do Nitto ATP Finals 2026, começaram a ser vendidos ao público em novembro de 2025. Antes disso, integrantes da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de compra antecipada, iniciada uma semana antes.

Os canais oficiais autorizados são o site de venda de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences, para quem procura pacotes premium.

Quem espera garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.

Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante de acordo com a sessão (jogos iniciais da fase de grupos, semifinais ou final) e o setor. Para quem busca as opções mais acessíveis, as sessões iniciais da fase de grupos, especialmente durante a semana, tendem a ser as mais baratas.

Os ingressos são vendidos por sessão individual, diurna ou noturna, ou em pacotes para vários dias.

• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para os jogos diurnos.

• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos vão de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade com a quadra.

• Finais (domingo, 22 de novembro): os ingressos gerais começam em € 749, enquanto os assentos premium próximos à quadra (parterre) chegam a € 2.172.

• Outras opções: se os ingressos para as rodadas finais na arena estiverem esgotados, você pode comprar ingressos para sessões de treino (a partir de € 15 a € 45) ou acesso à Fan Village (€ 15 a € 30) para vivenciar de perto o clima do torneio.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Onde será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado novamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.

Conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e gastronomia, Turim oferece um cenário fantástico para este torneio de tênis de nível mundial.

A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece ao público uma experiência com infraestrutura de última geração. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.

Quem são os campeões mais recentes do Nitto ATP Finals?