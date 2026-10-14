Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026: programação em Turim, preços, informações sobre o local e mais

O Nitto ATP Finals é o ponto alto da temporada do tênis profissional masculino: um confronto eletrizante em que os oito melhores jogadores de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode comprar ingressos.
Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os grandes nomes do tênis. A competição volta ao local neste mês de novembro, entre os dias 15 e 22.
Na edição de 2025, o ídolo local Jannik Sinner defendeu seu título, acrescentando mais um capítulo emocionante à história do evento. Embora o italiano esteja, infelizmente, fora da edição deste ano por lesão, uma escalação de estrelas, que inclui Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ainda promete dar um espetáculo para a torcida entusiasmada.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre os ingressos para o Nitto ATP Finals, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.
Quando será o Nitto ATP Finals 2026?
O Nitto ATP Finals 2026 acontece de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões, com partidas durante o dia e à noite, até chegar à aguardada final no segundo domingo.
Data
Fase (horário da Europa Central)
Ingressos
Domingo, 15 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Segunda-feira, 16 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Terça-feira, 17 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Quarta-feira, 18 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Quinta-feira, 19 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Sexta-feira, 20 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Sábado, 21 de novembro
Semifinais: sessão diurna (11h30)
Semifinais: sessão noturna (18h)
Domingo, 22 de novembro
Finais: sessão única (15h)
Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026
Os ingressos oficiais individuais e para vários dias do Nitto ATP Finals 2026 começaram a ser vendidos ao público em novembro passado (2025). Antes disso, integrantes da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de pré-venda, iniciada uma semana antes.
Os canais oficiais autorizados são o site de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences, para quem procura pacotes premium.
Quem espera conseguir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.
Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são respaldadas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.
Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?
Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante conforme a sessão, das primeiras partidas da fase de grupos às semifinais ou à final, e a categoria do assento. Para quem busca as opções mais acessíveis, as primeiras sessões da fase de grupos, especialmente durante a semana, costumam ser as mais baratas.
Os ingressos são vendidos por sessão individual, diurna ou noturna, ou em passes combinados para vários dias.
• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para as partidas diurnas.
• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos variam de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade com a quadra.
• Finais (domingo, 22 de novembro): os ingressos comuns começam em € 749, enquanto os assentos premium próximos à quadra (parterre) chegam a € 2.172.
• Outras opções: se os ingressos para as rodadas finais na arena estiverem esgotados, você pode comprar ingressos para as sessões de treino, a partir de € 15 a € 45, ou acesso à Fan Village, por € 15 a € 30, para vivenciar de perto o ambiente do torneio.
Consulte o site oficial do torneio para obter mais informações e plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual de ingressos.
Onde será o Nitto ATP Finals 2026?
O Nitto ATP Finals 2026 será realizado novamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.
Conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e gastronomia, Turim oferece um cenário fantástico para este torneio de tênis de nível mundial.
A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece uma experiência de última geração aos espectadores. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.
Quem são os campeões mais recentes do Nitto ATP Finals?
Ano
Campeão de simples
Campeões de duplas
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara e Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz e Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram e Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram e Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof e Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock e Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen e John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen e John Peers