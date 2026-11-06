O Nitto ATP Finals é o grande encerramento da temporada do tênis profissional masculino: um confronto eletrizante em que os oito melhores jogadores de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode comprar ingressos.

Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, mais especificamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os grandes nomes do tênis. A competição volta ao local neste mês de novembro, entre os dias 15 e 22.

Na edição de 2025, o ídolo local Jannik Sinner defendeu seu título e acrescentou mais um capítulo emocionante à história do torneio. Infelizmente, o italiano não participará da edição deste ano devido a uma lesão, mas um elenco de estrelas, que inclui Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, ainda promete dar um espetáculo para os torcedores entusiasmados.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre os ingressos para o Nitto ATP Finals, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões diferentes, com partidas diurnas e noturnas, até a aguardada final no segundo domingo.

Data Fase (horário da Europa Central) Ingressos Domingo, 15 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Segunda-feira, 16 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Terça-feira, 17 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Quarta-feira, 18 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Quinta-feira, 19 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro Fase de grupos: sessão diurna (11h30) Ingressos Fase de grupos: sessão noturna (18h) Ingressos Sábado, 21 de novembro Semifinais: sessão diurna (11h30) Ingressos Semifinais: sessão noturna (18h) Ingressos Domingo, 22 de novembro Finais: sessão única (15h) Ingressos

Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026

Os ingressos oficiais para sessões individuais e para vários dias do Nitto ATP Finals 2026 foram colocados à venda para o público geral em novembro passado (2025). Antes disso, membros da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de pré-venda, iniciada uma semana antes.

Os canais oficiais autorizados são o site de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences, para quem procura pacotes premium.

Quem espera conseguir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do evento.

Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?

Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante conforme a sessão, das primeiras partidas da fase de grupos às semifinais e à final, e o setor escolhido. Para quem busca as opções mais acessíveis, as primeiras sessões da fase de grupos, especialmente durante a semana, costumam ser as mais baratas.

Os ingressos são vendidos por sessão diurna ou noturna, ou em passes combinados para vários dias.

• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para as partidas diurnas.

• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos vão de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade da quadra.

• Finais (domingo, 22 de novembro): os ingressos comuns começam em € 749, enquanto os assentos premium próximos à quadra (parterre) chegam a € 2.172.

• Outras opções: se os ingressos para as rodadas finais na arena estiverem esgotados, é possível comprar ingressos para sessões de treino (a partir de € 15 a € 45) ou acesso à Fan Village (€ 15 a € 30) para vivenciar de perto o ambiente do torneio.

Acompanhe o site oficial do torneio para mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Onde será o Nitto ATP Finals 2026?

O Nitto ATP Finals 2026 será realizado novamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.

Conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e gastronomia, Turim oferece um cenário fantástico para este torneio de tênis de nível mundial.

A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece uma experiência de última geração aos espectadores. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.

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