O Nitto ATP Finals é o grande e eletrizante encerramento da temporada do tênis profissional masculino: um confronto em que os oito melhores jogadores de simples e as oito melhores duplas do mundo disputam os cobiçados títulos de fim de ano. É um evento imperdível, e você já pode comprar ingressos.
Desde 2021, o torneio é realizado na cidade italiana de Turim, mais precisamente na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), que oferece um palco espetacular para os gigantes do tênis. Em novembro, o evento volta ao local, de 15 a 22.
Na edição de 2025, o ídolo local Jannik Sinner defendeu seu título, escrevendo mais um capítulo emocionante na história do torneio. Embora o italiano infelizmente esteja fora da edição deste ano por lesão, um elenco de estrelas, que inclui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Ben Shelton, ainda promete dar um espetáculo para a torcida empolgada.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para o Nitto ATP Finals, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será o Nitto ATP Finals 2026?
O Nitto ATP Finals 2026 acontece de domingo, 15 de novembro, a domingo, 22 de novembro, em Turim, na Itália. O torneio terá 15 sessões, com partidas durante o dia e à noite, e terminará com a aguardada final no segundo domingo.
Data
Fase (horário CET)
Ingressos
Domingo, 15 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Segunda-feira, 16 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Terça-feira, 17 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Quarta-feira, 18 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Quinta-feira, 19 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Sexta-feira, 20 de novembro
Fase de grupos: sessão diurna (11h30)
Fase de grupos: sessão noturna (18h)
Sábado, 21 de novembro
Semifinais: sessão diurna (11h30)
Semifinais: sessão noturna (18h)
Domingo, 22 de novembro
Finais: sessão única (15h)
Como comprar ingressos para o Nitto ATP Finals 2026
Os ingressos oficiais individuais e para vários dias do Nitto ATP Finals 2026 começaram a ser vendidos ao público em novembro do ano passado (2025). Antes disso, membros da Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) tiveram acesso a uma fase especial de pré-venda iniciada uma semana antes.
Os canais oficiais autorizados são o site de venda de ingressos do Nitto ATP Finals e o ATP Tour Experiences (para quem procura pacotes premium).
Quem espera garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.
Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com o programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.
Quanto custam os ingressos para o Nitto ATP Finals 2026?
Os preços dos ingressos oficiais para o Nitto ATP Finals 2026 variam bastante conforme a sessão (partidas iniciais da fase de grupos, semifinais ou final) e a categoria do assento. Para quem busca as opções mais acessíveis, as sessões iniciais da fase de grupos, especialmente durante a semana, costumam ser as mais baratas.
Os ingressos são vendidos por sessão diurna ou noturna, ou em pacotes combinados para vários dias.
• Sessões da fase de grupos: os preços começam em aproximadamente € 82 para as partidas diurnas.
• Semifinais (sábado, 21 de novembro): os ingressos vão de € 254 / € 305 a mais de € 1.100, dependendo da sessão e da proximidade da quadra.
• Finais (domingo, 22 de novembro): a entrada geral começa em € 749, enquanto os assentos premium ao nível da quadra (parterre) chegam a € 2.172.
• Opções alternativas: se os ingressos para as rodadas finais na arena estiverem esgotados, é possível comprar ingressos para as sessões de treino (a partir de € 15 a € 45) ou acesso à Fan Village (€ 15 a € 30) para vivenciar de perto o clima do torneio.
Acompanhe o site oficial do torneio para mais informações e consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.
Onde será o Nitto ATP Finals 2026?
O Nitto ATP Finals 2026 será realizado mais uma vez na Inalpi Arena (antigo Palaolimpico), em Turim, na Itália.
Turim, cidade conhecida por sua rica história, arquitetura elegante e atrações gastronômicas, oferece um cenário fantástico para esse torneio de tênis de nível mundial.
A Inalpi Arena é a maior arena esportiva coberta da Itália e oferece uma experiência de última geração aos espectadores. A cidade recebe o torneio desde 2021 e continuará a sediá-lo até 2027.
Quem são os campeões mais recentes do Nitto ATP Finals?
Ano
Campeão de simples
Campeões de duplas
2025
Jannik Sinner
Harri Heliövaara e Henry Patten
2024
Jannik Sinner
Kevin Krawietz e Tim Pütz
2023
Novak Djokovic
Rajeev Ram e Joe Salisbury
2022
Novak Djokovic
Rajeev Ram e Joe Salisbury
2021
Alexander Zverev
Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut
2020
Daniil Medvedev
Wesley Koolhof e Nikola Mektić
2019
Stefanos Tsitsipas
Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut
2018
Alexander Zverev
Jack Sock e Mike Bryan
2017
Grigor Dimitrov
Henri Kontinen e John Peers
2016
Andy Murray
Henri Kontinen e John Peers