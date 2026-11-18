Ainda não sabe como celebrar a chegada do Ano-Novo? Você pode ir a Salt Lake City para um espetáculo de hóquei no gelo: o NHL Winter Classic, em 31 de dezembro. Compre hoje seus ingressos para ver Utah Mammoth x Colorado Avalanche.

O NHL Winter Classic será um marco para os fãs de hóquei no gelo de Utah. O confronto, no Rice-Eccles Stadium, dentro do campus da Universidade de Utah, será o primeiro jogo da NHL ao ar livre disputado no estado.

Embora o Avalanche já tenha disputado jogos ao ar livre, os dois rivais da Divisão Central farão sua estreia no Winter Classic. O Colorado levou a melhor no último encontro entre as equipes em Utah e venceu por 4 a 2 no Delta Center. Os seis gols saíram em um segundo período movimentado.

A noite no gelo promete ser inesquecível. A GOAL reúne todas as informações sobre os ingressos para o NHL Winter Classic, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o NHL Winter Classic entre Utah Mammoth e Colorado Avalanche?

O Discover NHL Winter Classic entre Utah Mammoth e Colorado Avalanche, no Rice-Eccles Stadium, será disputado na quinta-feira, 31 de dezembro, às 16h no horário das Montanhas Rochosas (18h no horário do Leste dos EUA e 15h no horário do Pacífico).

Data Jogo (horário local) Ingressos Local (cidade) Quinta-feira, 31 de dezembro Utah Mammoth x Colorado Avalanche (16h no horário das Montanhas Rochosas) Ingressos Rice-Eccles Stadium (Salt Lake City, Utah)

Como comprar ingressos para o NHL Winter Classic entre Utah Mammoth e Colorado Avalanche

Os ingressos oficiais para o NHL Winter Classic podem ser comprados na Ticketmaster, parceira oficial de venda de ingressos e plataforma de comercialização da NHL. As vendas para o público geral começaram na terça-feira, 16 de junho.

Pacotes VIP e de hospitalidade, que incluem assentos nas laterais e benefícios como a oportunidade de tirar uma foto com a Stanley Cup, estão disponíveis pela NHL Experiences.

Além disso, os fãs podem comprar ingressos para o NHL Winter Classic no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir um lugar por canais alternativos e oferece uma opção confiável para quem espera conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o NHL Winter Classic entre Utah Mammoth e Colorado Avalanche?

Os preços oficiais dos ingressos para o NHL Winter Classic entre Utah Mammoth e Colorado Avalanche começavam em cerca de US$ 238 a US$ 273, com preços médios entre US$ 250 e US$ 540 e pacotes VIP ou com assentos na linha central do gelo que ultrapassavam US$ 700 e chegavam a mais de US$ 2.400.

Categoria do ingresso Faixa de preço O que está incluído Ingresso básico / parte superior atrás dos gols US$ 238 a US$ 310 Assentos de entrada nas fileiras superiores dos setores norte, sul e dos cantos do estádio. Categoria intermediária nas laterais e nos cantos US$ 350 a US$ 550 Fileiras inferiores e intermediárias nas laterais leste e oeste (por exemplo, setores W10-W14 e E30) e nas áreas inferiores atrás dos gols (setores S43-S45), com vista elevada por cima das bordas da pista. Linha central do gelo / melhores lugares nas laterais A partir de US$ 700 Assentos alinhados diretamente com a linha vermelha central, nas laterais leste e oeste, para a visão mais equilibrada dos dois gols. Pacotes oficiais de experiências A partir de US$ 792 Vendidos diretamente pela NHL Experiences. O pacote inicial inclui um ingresso na parte central de uma das laterais, hospitalidade antes do jogo e a oportunidade de tirar uma foto com a Stanley Cup. Hospitalidade VIP e de clube US$ 675 a mais de US$ 2.400 Assentos premium em área de clube, acesso a lounge interno e opções de alimentos e bebidas com tudo incluído.

Acompanhe os canais oficiais de venda de ingressos da NHL e dos clubes para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Rice-Eccles Stadium

O Rice-Eccles Stadium é um estádio ao ar livre com capacidade para 54.383 pessoas no campus da Universidade de Utah, em Salt Lake City, e é a casa do time de futebol americano Utah Utes. Inaugurado em 1998, a cerca de 1.413 metros de altitude, ao pé das montanhas Wasatch, é mundialmente conhecido por ter recebido as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002.

Depois que Salt Lake City venceu a disputa para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, o antigo estádio, Robert Rice Stadium, foi demolido em grande parte após a temporada de futebol americano universitário de 1997. Com a ajuda de uma doação de US$ 10 milhões da George S. and Dolores Doré Eccles Foundation, o novo estádio, que custou US$ 50 milhões, foi construído em menos de 10 meses.

Além de receber eventos esportivos, o estádio também foi palco de grandes shows, incluindo a turnê 360° do U2 em 2011, uma apresentação dos Rolling Stones em 2002, três shows de Garth Brooks com ingressos esgotados entre 2021 e 2022 e a turnê de Post Malone por estádios em 2025.

Resultados anteriores do NHL Winter Classic