A edição inaugural do Rugby Nations Championship se aproxima de um desfecho emocionante, com o histórico e inédito fim de semana das finais marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta, então não deixe para depois: compre seus ingressos hoje.

Ao substituir amistosos isolados por uma classificação de liga em que há muito em jogo, o novo torneio divide doze das maiores potências do rugby mundial em duas conferências geográficas.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas disputarão o fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde adquiri-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após o término da fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana das finais será realizado entre sexta-feira, 27 de novembro, e domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontecerá no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Partida Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026

A venda de ingressos para as seis partidas finais realizadas no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição foram disponibilizados inicialmente de acordo com o tipo de partida e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures : As primeiras janelas, reservadas a grupos prioritários (como titulares de debêntures e clubes associados), foram abertas em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas, reservadas a grupos prioritários (como titulares de debêntures e clubes associados), foram abertas em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana da grande decisão no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com rodadas duplas (e os pacotes válidos para vários dias) durante o fim de semana das finais, as categorias oficiais de preços são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (válidos por 2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Para obter informações adicionais mais perto das partidas, acompanhe o site oficial da competição e os sites nacionais das seleções. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rugby union, hospitalidade é o nome dado a um pacote sofisticado para o dia do jogo, que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida, para aproveitar o ambiente, a opções gastronômicas que vão de bufês a refeições com vários pratos, chegando até a suítes privativas para um número limitado de convidados.

Pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship, além dos sites de cada seleção.

: É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship, além dos sites de cada seleção. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. É possível consultar o que cada pacote inclui e concluir as reservas pelo site da Keith Prowse.

Quais seleções disputarão o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das melhores seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversárias do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério (por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Sul).

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes confrontos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.