Os tradicionais programas de jogos internacionais de outono e excursões de verão do rugby union foram reformulados para dar origem ao World Rugby Nations Championship, um torneio mundial unificado que começou em julho e chega ao seu ponto alto em novembro. Quer ver os melhores jogadores e seleções da modalidade em ação ao vivo? Compre seus ingressos hoje.

A nova competição bienal foi criada para acabar com os amistosos sem importância por meio da introdução de uma classificação, confrontos entre seleções dos dois hemisférios e uma grande final de encerramento da temporada em Twickenham, no domingo, 29 de novembro.

Três rodadas foram disputadas no Hemisfério Sul durante o verão. Agora, as atenções se voltam para o Hemisfério Norte, que receberá as três rodadas restantes e a série de finais.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Qual é a programação dos jogos do World Rugby Nations Championship 2026?

Data (e horário local) Rodada e jogo Ingressos Local Sexta-feira, 13 de novembro (21h10) 5ª rodada: França x África do Sul Ingressos Stade de France, Paris Sábado, 14 de novembro (12h40) 5ª rodada: Itália x Argentina Ingressos Stadio Luigi Ferraris, Gênova Sábado, 14 de novembro (14h10) 5ª rodada: País de Gales x Nova Zelândia Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sábado, 14 de novembro (16h40) 5ª rodada: Inglaterra x Japão Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 14 de novembro (20h10) 5ª rodada: Irlanda x Fiji Ingressos Aviva Stadium, Dublin Domingo, 15 de novembro (15h10) 5ª rodada: Escócia x Austrália Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado, 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Inglaterra x Nova Zelândia Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 21 de novembro (14h10) 6ª rodada: Escócia x Japão Ingressos Murrayfield Stadium, Edimburgo Sábado, 21 de novembro (16h40) 6ª rodada: Irlanda x África do Sul Ingressos Aviva Stadium, Dublin Sábado, 21 de novembro (17h40) 6ª rodada: Itália x Fiji Ingressos Stadio Friuli, Udine Sábado, 21 de novembro (20h10) 6ª rodada: País de Gales x Austrália Ingressos Principality Stadium, Cardiff Sábado, 21 de novembro (21h10) 6ª rodada: França x Argentina Ingressos Stade de France, Paris Sexta-feira, 27 de novembro (16h40) Disputa do 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sexta-feira, 27 de novembro (20h10) Disputa do 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 28 de novembro (13h10) Disputa do 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Sábado, 28 de novembro (16h40) Disputa do 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Domingo, 29 de novembro (13h10) Disputa do 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres Domingo, 29 de novembro (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos Allianz Stadium, Londres

Como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026

Os ingressos oficiais para o World Rugby Nations Championship 2026 podem ser comprados nas plataformas centrais do torneio ou diretamente com as federações anfitriãs, dependendo do jogo.

Fim de semana das finais (27 a 29 de novembro) : Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster.

: Os ingressos para os seis jogos finais no Allianz Stadium (Twickenham) são administrados centralmente pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de venda de ingressos, a Ticketmaster. Jogos da fase de grupos (julho e novembro): Os ingressos para cada jogo da fase de grupos são distribuídos diretamente pelas federações dos países anfitriões. É possível comprá-los nos portais oficiais dessas federações.

Os ingressos para a competição começaram a ser disponibilizados em datas diferentes, conforme o tipo de jogo e os períodos de venda prioritária:

Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures : As primeiras vendas começaram em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados.

: As primeiras vendas começaram em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados. Venda geral para o fim de semana das finais : Os ingressos para o fim de semana da grande final no Allianz Stadium foram colocados à venda para o público em geral em março de 2026.

: Os ingressos para o fim de semana da grande final no Allianz Stadium foram colocados à venda para o público em geral em março de 2026. Vendas gerais para a fase de grupos: Cada país abriu suas vendas em momentos diferentes. Por exemplo, o público em geral pôde começar a comprar ingressos para os jogos no Principality Stadium (País de Gales) em abril de 2026, após os períodos de prioridade para associados.

Embora as plataformas centrais do torneio e as federações anfitriãs sejam as opções mais seguras para a compra de ingressos, quem pretende assistir a um próximo jogo do Nations Championship também pode considerar sites de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026 variam bastante entre entradas para um dia e pacotes para vários dias do fim de semana das finais no Allianz Stadium (Twickenham), em Londres.

Para os dias com rodada dupla e os pacotes de vários dias durante o fim de semana das finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um passe adulto para três dias custa de £ 242 a £ 514.

Jogos da fase de grupos em novembro (por país anfitrião)

Os preços dos ingressos comuns para adultos para cada jogo da fase de grupos sediado pelas seleções do Hemisfério Norte são os seguintes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra o Japão: £ 51 a £ 103

Contra a Austrália: £ 79 a £ 166

Contra a Nova Zelândia: £ 103 a £ 238

Irlanda (Aviva Stadium, Dublin)

Contra Fiji: € 30 a € 120

Contra a Argentina: € 40 a € 180

Contra a África do Sul: € 55 a € 210

Escócia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra o Japão: £ 30 a £ 65

Contra a Austrália: £ 40 a £ 100

Contra a Nova Zelândia: £ 85 a £ 160

País de Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra o Japão: £ 26 a £ 66

Contra a Austrália: £ 38 a £ 78

Contra a Nova Zelândia: £ 68 a £ 128

França

Contra Fiji (Groupama Stadium, Lyon): Ingressos a partir de € 30

Contra a África do Sul (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 30

Contra a Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Ingressos a partir de € 25

Itália

Contra a África do Sul (Allianz Stadium, Turim): Ingressos a partir de € 32

Contra a Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Gênova): Ingressos a partir de € 12

Contra Fiji (Bluenergy Stadium, Udine): Ingressos a partir de € 35

Consulte o site oficial da competição e os sites das seleções quando os jogos estiverem mais próximos para obter informações adicionais. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como StubHub e Ticombo.

Quando acontece o World Rugby Nations Championship 2026?

A primeira edição do World Rugby Nations Championship acontece de 4 de julho a 29 de novembro de 2026. O torneio é dividido em dois períodos de jogos, seguidos pelas finais:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul.

: Disputada de 4 a 18 de julho, com as seleções do Hemisfério Norte viajando para o sul. Série de outono (rodadas 4 a 6) : Retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando jogos no norte.

: Retomada de 6 a 21 de novembro, com as seleções do Hemisfério Sul disputando jogos no norte. Fim de semana das finais: Realizado de 27 a 29 de novembro no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final que definirá o campeão geral acontece no domingo, 29 de novembro.

Quais seleções disputam o Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 seleções da elite mundial, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato de disputa do Nations Championship?

Em vez de disputar séries de vários jogos contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do grupo geográfico oposto, em dois períodos distintos:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para jogar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bonificação são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções das Seis Nações disputam entre si uma classificação baseada em seu desempenho contra as seleções do sul.

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, durante um único fim de semana de grandes jogos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar um jogo de definição da classificação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.