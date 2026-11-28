Os melhores jogadores de dardos do mundo estão a caminho do Ally Pally, em Londres, para mais uma edição do torneio durante as festas de fim de ano. O Mundial de Dardos da PDC começa em 11 de dezembro e termina com a final em 3 de janeiro. Você já pode garantir um lugar na data ou sessão de sua preferência.

Embora o icônico Alexandra Palace receba o maior torneio de dardos pela 20ª vez neste ano, as disputas acontecerão pela primeira vez no Great Hall do local, ampliando a oferta para um recorde de 180.000 ingressos.

Luke Littler volta como atual bicampeão e tentará se tornar o primeiro jogador desde Phil 'The Power' Taylor, em 2006, a conquistar o título três vezes consecutivas.

Você pode fazer parte da festa garantindo seu lugar no Alexandra Palace. A GOAL reúne as informações essenciais sobre os ingressos, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Qual é o calendário do Mundial de Dardos da PDC 2026/27?

O Mundial de Dardos da PDC 2026/27 acontece no Alexandra Palace, no norte de Londres, de sexta-feira, 11 de dezembro, a domingo, 3 de janeiro. Não haverá partidas entre 24 e 26 de dezembro nem em 31 de dezembro.

Confira o calendário do torneio:

Data (horário local) Fase / Sessão Ingressos Sexta-feira, 11 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 12 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 12 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 13 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 13 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 15 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 15 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 16 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quinta-feira, 17 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quinta-feira, 17 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sexta-feira, 18 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sexta-feira, 18 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 19 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Sábado, 19 de dezembro (19h) Sessão noturna (1ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 20 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 20 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 21 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Segunda-feira, 21 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 22 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Terça-feira, 22 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Quarta-feira, 23 de dezembro (19h) Sessão noturna (2ª rodada, 4 partidas) Ingressos Domingo, 27 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Domingo, 27 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Segunda-feira, 28 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Segunda-feira, 28 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 32, 3 partidas) Ingressos Terça-feira, 29 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 32, 1 partida; fase de 16, 2 partidas) Ingressos Quarta-feira, 30 de dezembro (12h30) Sessão da tarde (fase de 16, 3 partidas) Ingressos Quarta-feira, 30 de dezembro (19h) Sessão noturna (fase de 16, 3 partidas) Ingressos Sexta-feira, 1º de janeiro (12h30) Quartas de final (2 partidas) Ingressos Sexta-feira, 1º de janeiro (19h) Quartas de final (2 partidas) Ingressos Sábado, 2 de janeiro (19h30) Semifinais (2 partidas) Ingressos Domingo, 3 de janeiro (20h) Final Ingressos

Como comprar ingressos para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27

Pela primeira vez, os ingressos oficiais para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27 foram disponibilizados por meio de sorteios, em vez de uma venda geral por ordem de chegada. As etapas foram as seguintes:

Sorteio para assinantes anuais da PDCTV : inscrições abertas em 1º de setembro e encerradas em 7 de setembro.

: inscrições abertas em 1º de setembro e encerradas em 7 de setembro. Sorteio geral : inscrições abertas em 8 de setembro e encerradas em 14 de setembro.

: inscrições abertas em 8 de setembro e encerradas em 14 de setembro. Resultados e venda geral: os vencedores dos sorteios foram notificados no fim de setembro, e não houve venda geral posteriormente, pois os sorteios esgotaram os ingressos comuns.

Revenda oficial entre torcedores: você pode consultar a plataforma See Tickets Fan-to-Fan Resale, o mercado de revenda autorizado para ingressos comuns.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para o Mundial de Dardos da PDC no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprar ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27?

Os ingressos oficiais para o Mundial de Dardos da PDC 2026/27 no Alexandra Palace custam a partir de £55 para as arquibancadas, £75 para os lugares em mesas e £399 para a área de hospitalidade do 501 Club. Os preços aumentam conforme o torneio avança e chegam ao valor máximo na final, em 3 de janeiro de 2027.

Categoria do ingresso Preço: fases iniciais / final Características principais Arquibancadas £55+ / £95 Arquibancadas elevadas, com assentos mais largos, mais espaço para as pernas e porta-copos. Lugares em mesas £75+ / £110 Mesas compartilhadas no nível do piso, mais próximas do palco e da entrada dos jogadores. Hospitalidade do 501 Club £399+ / £599 Acesso a lounge VIP exclusivo, assentos reservados e pacotes com comida e bebida incluídas.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda secundária, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde acontece o Mundial de Dardos da PDC 2026/27?

O Mundial de Dardos da PDC saiu do Circus Tavern, em Purfleet, e foi realizado pela primeira vez no Alexandra Palace em 2008. Esta será, portanto, a 20ª edição disputada no local, no norte de Londres. O Great Hall do Alexandra Palace, que recebe o Mundial neste ano, tem capacidade para mais de 5.000 pessoas.

Inaugurado em 1873 com a proposta de ser um «palácio para o povo», o Alexandra Palace, frequentemente chamado de «Ally Pally», foi originalmente concebido como um centro público de lazer, educação e entretenimento e como o equivalente, no norte de Londres, ao Crystal Palace, no sul da cidade. Além do Mundial de Dardos, o Alexandra Palace recebe anualmente, em janeiro, o torneio de sinuca Masters desde 2012.

Qual é o formato do Mundial de Dardos da PDC 2026/27?

O Mundial de Dardos da PDC é disputado em sets. Cada set é vencido pelo jogador que ganha três legs.

Primeira e segunda rodadas: melhor de 5 sets

Terceira e quarta rodadas: melhor de 7 sets

Quartas de final: melhor de 9 sets

Semifinais: melhor de 11 sets

Final: melhor de 13 sets

Quem são os campeões mais recentes do Mundial de Dardos da PDC?