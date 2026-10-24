Entusiastas do hipismo de todo o mundo estarão de olho no Keeneland Race Course, em Lexington, Kentucky, que receberá a 43ª edição anual do Breeders' Cup World Championships em dois dias, 30 e 31 de outubro.
Não perca a chance de participar de um dos destaques do calendário mundial de corridas de cavalos: garanta seus ingressos hoje mesmo.
Embora Forever Young, o destaque japonês, tenha dominado as manchetes há doze meses ao conquistar uma vitória histórica na principal prova do evento, a Breeders' Cup Classic, cada uma das 14 corridas de Grupo 1 realizadas ao longo dos dois dias é uma disputa emocionante que mantém o grande público presente no hipódromo empolgado do início ao fim.
A expectativa fora das pistas para os dois dias memoráveis de corridas é quase tão empolgante quanto a ação dos cavalos. O Breeders' Cup Festival toma conta de Lexington a partir de segunda-feira, 25 de outubro, com eventos temáticos ligados aos cavalos, entretenimento ao vivo e comemorações.
Confira com a GOAL as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026, incluindo onde adquiri-los, quanto custam e muito mais.
Quando será a Breeders' Cup 2026?
O Breeders' Cup World Championships de 2026 acontecerá na sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro. O Keeneland Race Course, em Lexington, receberá o evento pela quarta vez neste ano, após sediá-lo em 2015, 2020 e 2022.
Como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026
Os ingressos oficiais para o Breeders' Cup World Championships de 2026 em Keeneland começaram a ser vendidos ao público em geral em 21 de abril de 2026. Eles podiam ser comprados on-line diretamente pela central de ingressos da Breeders' Cup, na SeatGeek (fornecedora oficial de ingressos) ou por telefone, ligando para a bilheteria.
Todos os ingressos para a Breeders' Cup 2026 devem ser comprados antecipadamente, pois não haverá venda no Keeneland Race Course. A capacidade é limitada a 43.000 pessoas por dia. A disponibilidade é bastante limitada: muitos setores da arquibancada e espaços com refeições já estão esgotados, restando principalmente ingressos de entrada geral à beira da pista e pacotes de viagem.
Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.
Transferências garantidas: toda compra na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do evento.
Quanto custam os ingressos para a Breeders' Cup 2026?
Os preços oficiais dos ingressos para o Breeders' Cup World Championships de 2026 em Keeneland variavam de US$ 85 por uma entrada geral para um único dia a US$ 2.465 por pacotes premium de dois dias com refeições e tudo incluído.
Veja os preços oficiais dos ingressos por categoria, setor e duração:
Tipo de ingresso/pacote
Preço para sexta-feira
Preço para sábado
Preço para 2 dias
Entrada geral à beira da pista
US$ 85
US$ 159
US$ 244
Entrada geral no Clubhouse
US$ 212
US$ 477
US$ 689
Lugares reservados em mesas
US$ 186
US$ 371
US$ 557
Assentos reservados na arquibancada
US$ 265
US$ 477
US$ 742
Assentos reservados no Clubhouse
Não disponível
Não disponível
US$ 1.166
Camarotes da arquibancada e camarotes Loge
Não disponível
Não disponível
a partir de US$ 1.590 por assento
Camarotes do Clubhouse
Não disponível
Não disponível
a partir de US$ 1.802 por assento
Sales Pavilion
US$ 398
US$ 530
US$ 928
Equestrian Dining Room
US$ 583
US$ 795
US$ 1.378
First Turn Chalet
Não disponível
Não disponível
US$ 1.961
Pacote premium com refeições no Clubhouse
Não disponível
Não disponível
US$ 2.465
À medida que o evento se aproxima, acompanhe o site oficial da Breeders' Cup para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Qual é a programação das corridas da Breeders' Cup 2026?
Ao todo, 14 corridas serão disputadas nos dois dias da Breeders' Cup. Na sexta-feira, 30 de outubro, acontecem cinco provas de campeonato para cavalos jovens. No dia seguinte (sábado, 31 de outubro), haverá outras nove corridas, com destaque para a Breeders' Cup Classic, que distribuirá US$ 7 milhões. Confira os detalhes de cada prova (todos os horários são locais, no fuso do leste dos EUA):
Sexta-feira, 30 de outubro
A programação de sexta-feira inclui provas preliminares a partir das 11h55 (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e provas da categoria allowance), antes dos principais campeonatos de Grupo 1 para cavalos jovens:
- 14h55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint
- 15h35: Breeders' Cup Juvenile Fillies
- 16h15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf
- 16h55: Breeders' Cup Juvenile
- 17h35: Breeders' Cup Juvenile Turf
Sábado, 31 de outubro
O sábado terá nove categorias de campeonato mundial para cavalos mais velhos e animais de três anos da elite, culminando na prestigiada Breeders' Cup Classic. O dia começa com provas preliminares matinais para cavalos ainda sem vitória e corridas da categoria allowance a partir das 11h15, antes dos principais eventos de Grupo 1, programados da seguinte forma:
- 13h10: Breeders' Cup Dirt Mile
- 13h48: Breeders' Cup Turf Sprint
- 14h26: Breeders' Cup Sprint
- 15h04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf
- 15h42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint
- 16h20: Breeders' Cup Mile
- 16h48: Breeders' Cup Distaff
- 17h36: Breeders' Cup Turf
- 18h16: Breeders' Cup Classic
Tudo o que você precisa saber sobre o Keeneland Race Course
Inaugurado em 1936, o Keeneland Race Course é amplamente considerado a joia da coroa das corridas de cavalos puro-sangue nos Estados Unidos. Localizado em Lexington, Kentucky, no coração da região de Bluegrass, Keeneland funciona sob um modelo singular sem fins lucrativos: suas receitas com corridas e leilões são reinvestidas diretamente no setor equestre e em instituições beneficentes locais.
Reconhecido como Marco Histórico Nacional em 1986, o local funciona tanto como um hipódromo de elite quanto como a maior casa de leilões de cavalos puro-sangue do mundo.
Momentos memoráveis em Keeneland
- Visita real da rainha Elizabeth II (1984): a rainha Elizabeth II visitou Keeneland para assistir à primeira edição de uma corrida criada em sua homenagem, a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construiu um espaço exclusivo para a cerimônia dos vencedores ao lado da pista especialmente para a visita.
- O Grand Slam de American Pharoah (2015): Keeneland sediou o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na última corrida de sua carreira, American Pharoah, lenda da Tríplice Coroa, dominou a Breeders’ Cup Classic, bateu o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a conquistar o 'Grand Slam' informal das corridas.
- Leilões que bateram recordes: os leilões de cavalos de Keeneland são icônicos. Mais de 20 vencedores do Kentucky Derby (incluindo Justify, vencedor da Tríplice Coroa) passaram pelo recinto de vendas de Keeneland. Em 1985, um cavalo de um ano foi vendido por US$ 13,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial que perdurou por décadas. A September Yearling Sale continua a superar marcas recentes do setor, tendo gerado um recorde histórico de US$ 536,7 milhões.
O hipódromo favorito de Hollywood: graças à sua atmosfera retrô atemporal, aos gramados bem cuidados e às emblemáticas estruturas de pedra calcária, Keeneland tem sido amplamente utilizado como cenário de filmagens. O hipódromo ficou conhecido por representar outras pistas históricas em grandes produções cinematográficas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).
Vencedores recentes da Breeders' Cup Classic
Ano
Cavalo vencedor
Treinador vencedor
Jóquei vencedor
Hipódromo
2025
Forever Young
Yoshito Yahagi
Ryusei Sakai
Del Mar
2024
Sierra Leone
Chad C. Brown
Flavien Prat
Del Mar
2023
White Abarrio
Richard Dutrow Jr.
Irad Ortiz Jr.
Santa Anita
2022
Flightline
John W. Sadler
Flavien Prat
Keeneland
2021
Knicks Go
Brad H. Cox
Joel Rosario
Del Mar
2020
Authentic
Bob Baffert
John R. Velazquez
Keeneland
2019
Vino Rosso
Todd Pletcher
Irad Ortiz Jr.
Santa Anita
2018
Accelerate
John Sadler
Joel Rosario
Churchill Downs
2017
Gun Runner
Steven Asmussen
Florent Geroux
Del Mar
2016
Arrogate
Bob Baffert
Mike Smith
Santa Anita