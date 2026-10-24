Entusiastas do hipismo de todo o mundo estarão de olho no Keeneland Race Course, em Lexington, Kentucky, que receberá a 43ª edição anual do Breeders' Cup World Championships em dois dias, 30 e 31 de outubro.

Não perca a chance de participar de um dos destaques do calendário mundial de corridas de cavalos: garanta seus ingressos hoje mesmo.

Embora Forever Young, o destaque japonês, tenha dominado as manchetes há doze meses ao conquistar uma vitória histórica na principal prova do evento, a Breeders' Cup Classic, cada uma das 14 corridas de Grupo 1 realizadas ao longo dos dois dias é uma disputa emocionante que mantém o grande público presente no hipódromo empolgado do início ao fim.

A expectativa fora das pistas para os dois dias memoráveis de corridas é quase tão empolgante quanto a ação dos cavalos. O Breeders' Cup Festival toma conta de Lexington a partir de segunda-feira, 25 de outubro, com eventos temáticos ligados aos cavalos, entretenimento ao vivo e comemorações.

Confira com a GOAL as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026, incluindo onde adquiri-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Breeders' Cup 2026?

O Breeders' Cup World Championships de 2026 acontecerá na sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro. O Keeneland Race Course, em Lexington, receberá o evento pela quarta vez neste ano, após sediá-lo em 2015, 2020 e 2022.

Como comprar ingressos para a Breeders' Cup 2026

Os ingressos oficiais para o Breeders' Cup World Championships de 2026 em Keeneland começaram a ser vendidos ao público em geral em 21 de abril de 2026. Eles podiam ser comprados on-line diretamente pela central de ingressos da Breeders' Cup, na SeatGeek (fornecedora oficial de ingressos) ou por telefone, ligando para a bilheteria.

Todos os ingressos para a Breeders' Cup 2026 devem ser comprados antecipadamente, pois não haverá venda no Keeneland Race Course. A capacidade é limitada a 43.000 pessoas por dia. A disponibilidade é bastante limitada: muitos setores da arquibancada e espaços com refeições já estão esgotados, restando principalmente ingressos de entrada geral à beira da pista e pacotes de viagem.

Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do evento.

Quanto custam os ingressos para a Breeders' Cup 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o Breeders' Cup World Championships de 2026 em Keeneland variavam de US$ 85 por uma entrada geral para um único dia a US$ 2.465 por pacotes premium de dois dias com refeições e tudo incluído.

Veja os preços oficiais dos ingressos por categoria, setor e duração:

Tipo de ingresso/pacote Preço para sexta-feira Preço para sábado Preço para 2 dias Entrada geral à beira da pista US$ 85 US$ 159 US$ 244 Entrada geral no Clubhouse US$ 212 US$ 477 US$ 689 Lugares reservados em mesas US$ 186 US$ 371 US$ 557 Assentos reservados na arquibancada US$ 265 US$ 477 US$ 742 Assentos reservados no Clubhouse Não disponível Não disponível US$ 1.166 Camarotes da arquibancada e camarotes Loge Não disponível Não disponível a partir de US$ 1.590 por assento Camarotes do Clubhouse Não disponível Não disponível a partir de US$ 1.802 por assento Sales Pavilion US$ 398 US$ 530 US$ 928 Equestrian Dining Room US$ 583 US$ 795 US$ 1.378 First Turn Chalet Não disponível Não disponível US$ 1.961 Pacote premium com refeições no Clubhouse Não disponível Não disponível US$ 2.465

À medida que o evento se aproxima, acompanhe o site oficial da Breeders' Cup para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a programação das corridas da Breeders' Cup 2026?

Ao todo, 14 corridas serão disputadas nos dois dias da Breeders' Cup. Na sexta-feira, 30 de outubro, acontecem cinco provas de campeonato para cavalos jovens. No dia seguinte (sábado, 31 de outubro), haverá outras nove corridas, com destaque para a Breeders' Cup Classic, que distribuirá US$ 7 milhões. Confira os detalhes de cada prova (todos os horários são locais, no fuso do leste dos EUA):

Sexta-feira, 30 de outubro

A programação de sexta-feira inclui provas preliminares a partir das 11h55 (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e provas da categoria allowance), antes dos principais campeonatos de Grupo 1 para cavalos jovens:

14h55: Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15h35: Breeders' Cup Juvenile Fillies

16h15: Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16h55: Breeders' Cup Juvenile

17h35: Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de outubro

O sábado terá nove categorias de campeonato mundial para cavalos mais velhos e animais de três anos da elite, culminando na prestigiada Breeders' Cup Classic. O dia começa com provas preliminares matinais para cavalos ainda sem vitória e corridas da categoria allowance a partir das 11h15, antes dos principais eventos de Grupo 1, programados da seguinte forma:

13h10: Breeders' Cup Dirt Mile

13h48: Breeders' Cup Turf Sprint

14h26: Breeders' Cup Sprint

15h04: Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15h42: Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16h20: Breeders' Cup Mile

16h48: Breeders' Cup Distaff

17h36: Breeders' Cup Turf

18h16: Breeders' Cup Classic

Tudo o que você precisa saber sobre o Keeneland Race Course

Inaugurado em 1936, o Keeneland Race Course é amplamente considerado a joia da coroa das corridas de cavalos puro-sangue nos Estados Unidos. Localizado em Lexington, Kentucky, no coração da região de Bluegrass, Keeneland funciona sob um modelo singular sem fins lucrativos: suas receitas com corridas e leilões são reinvestidas diretamente no setor equestre e em instituições beneficentes locais.

Reconhecido como Marco Histórico Nacional em 1986, o local funciona tanto como um hipódromo de elite quanto como a maior casa de leilões de cavalos puro-sangue do mundo.

Momentos memoráveis em Keeneland

Visita real da rainha Elizabeth II (1984) : a rainha Elizabeth II visitou Keeneland para assistir à primeira edição de uma corrida criada em sua homenagem, a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construiu um espaço exclusivo para a cerimônia dos vencedores ao lado da pista especialmente para a visita.

O Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland sediou o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na última corrida de sua carreira, American Pharoah, lenda da Tríplice Coroa, dominou a Breeders’ Cup Classic, bateu o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a conquistar o 'Grand Slam' informal das corridas.

Leilões que bateram recordes : os leilões de cavalos de Keeneland são icônicos. Mais de 20 vencedores do Kentucky Derby (incluindo Justify, vencedor da Tríplice Coroa) passaram pelo recinto de vendas de Keeneland. Em 1985, um cavalo de um ano foi vendido por US$ 13,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial que perdurou por décadas. A September Yearling Sale continua a superar marcas recentes do setor, tendo gerado um recorde histórico de US$ 536,7 milhões.

O hipódromo favorito de Hollywood: graças à sua atmosfera retrô atemporal, aos gramados bem cuidados e às emblemáticas estruturas de pedra calcária, Keeneland tem sido amplamente utilizado como cenário de filmagens. O hipódromo ficou conhecido por representar outras pistas históricas em grandes produções cinematográficas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Vencedores recentes da Breeders' Cup Classic

Ano Cavalo vencedor Treinador vencedor Jóquei vencedor Hipódromo 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







