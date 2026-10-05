Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026: programação do fim de semana, preços dos ingressos, ingressos de revenda e mais informações

Ainda está com vontade de ir a um Grande Prêmio antes de cair a cortina sobre o que tem sido uma sensacional temporada da F1? Não há nada como viver o momento. Transforme esses sonhos em realidade no Grande Prêmio da Cidade do México, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro.

O Grande Prêmio do México, ou Grande Prêmio da Cidade do México, como é conhecido desde 2021, é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez desde que o evento apareceu pela primeira vez no calendário da F1, lá em 1963.

Apesar de alguns períodos em que a prova não foi realizada, hoje ela é presença regular no calendário do automobilismo e é um local extremamente popular, conhecido por seus torcedores apaixonados e corridas dramáticas.

Seja você um fã fervoroso da F1 ou um observador casual, o Grande Prêmio da Cidade do México certamente vai estimular os sentidos. Deixe a GOAL explicar como você pode comprar ingressos para o Grande Prêmio, incluindo quanto eles custam e onde podem ser adquiridos.

Quando é o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México de 2026 acontece durante todo o fim de semana, de sexta-feira, 30 de outubro, até domingo, 1º de novembro.

Data Horário (local) Circuito (local) Ingressos Domingo, 1º de novembro 14h (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Cidade do México) Ingressos

Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026 por meio de vários vendedores. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Formula One, que pode ser acessado diretamente pelo site oficial da categoria, e também estão disponíveis no próprio site do Autódromo Hermanos Rodríguez.

Observe que o circuito do Grande Prêmio da Cidade do México é dividido em diferentes zonas, que são distinguidas por suas próprias marcações de cor. Para chegar à zona designada, é preciso entrar pelo portão apropriado. Cada zona tem sua própria fan zone, com todos os serviços e comodidades necessários.

Aqui está uma visão geral das várias zonas:

Zona Principais arquibancadas e áreas Principais vistas da pista Melhor portão de entrada Verde (Verde) Arquibancadas 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Pit lane, grid de largada, reta principal de largada/chegada Portões 4, 6 e 7 Laranja (Naranja) Arquibancada 2A Ultrapassagens em alta velocidade na reta principal (admissão geral) Portão 8 Azul (Azul) Arquibancadas 3, 3A, 4, 5, 6, 6A Zona de frenagem da Curva 1, curvas em S Moisés Solana (Curvas 1–3) Portões 9 e 12 Amarela (Amarilla) Arquibancadas 7, 9, 10, 11 Complexo sinuoso das Curvas 4–6 no fim da segunda zona de DRS Portões 13 e 14 Cinza (Gris) Arquibancada 14 (Foro Sol Sur) Seção do estádio, Curvas 13–14, cerimônia do pódio após a corrida Portão 2 Marrom (Café) Arquibancada 15 (Foro Sol Norte) Seção do estádio, curvas lentas, enorme atmosfera de show Portão 2

Se estiver procurando garantir lugares de última hora, os fãs também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: cada compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

Os ingressos oficiais de 3 dias para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026 no Autódromo Hermanos Rodríguez variam de MXN 3.900 a MXN 30.500 (US$ 215 a US$ 1.678), dependendo da zona e do setor. Os ingressos são estritamente bloqueados por zona, o que significa que você não pode passar para outras zonas codificadas por cor depois de entrar no circuito.

Arquibancada Zona do circuito Localização e tipo de vista Ingressos oficiais de 3 dias (MXN) Grada 1 & 2 Verde Reta principal, pit lane e ação no grid 30.500 Grada 10 Amarela Curvas de alta velocidade (Curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarela Curva 6 e aproximação para as curvas em S do lago 18.300 Grada 4 & 5 Azul Principal ponto de frenagem e ação nas Curvas 1 e 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interna do complexo de abertura das Curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarela Entrada no complexo das Curvas 4 e 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleração na saída da Curva 3 13.000 Grada 12 Amarela Trecho de velocidade pelas Curvas 4 a 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleração pela reta oposta 12.400 Grada 8 Azul Ponto intermediário da reta oposta de alta velocidade 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Cinza Dentro do icônico estádio, curvas finais e pódio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrom Dentro do icônico estádio, seção de chicane lenta 10.000 Grada 3A & 6B Azul Entrada do ponto de ultrapassagem / reta oposta 9.900 Grada 6A Azul Área em pé de admissão geral 7.000 Grada 2A Laranja Área em pé no meio da reta dos boxes / GA doméstico 3.900

Pacotes VIP e hospitalidade

Se você está procurando algo além dos lugares padrão de arquibancada, os pacotes VIP de alto nível oferecem comida premium, open bar e acesso ao paddock:

Champions Club : Posicionado bem ao longo da reta principal, com preços a partir de aproximadamente US$ 5.600. Inclui lugar reservado na arquibancada, acesso ao lounge de hospitalidade e tours guiados pelo paddock.

F1 Paddock Club : O nível máximo de luxo, localizado acima do prédio dos boxes ou no segundo nível do estádio Foro Sol, com preços a partir de aproximadamente US$ 9.600.

Fique de olho nos sites oficiais da F1 e do Autódromo Hermanos Rodríguez mais perto da data, para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para a disponibilidade atual.

Programação do fim de semana do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do Grande Prêmio da Cidade do México estão distribuídos por três dias, como mostrado abaixo:

Data Sessão Horário (local - CST) Sexta-feira, 30 de outubro Treino 1 12:30 Sexta-feira, 30 de outubro Treino 2 16:00 Sábado, 31 de outubro Treino 3 11:30 Sábado, 31 de outubro Classificação 15:00 Domingo, 1º de novembro Corrida 14:00

Onde é realizado o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, como sempre foi, embora a pista fosse conhecida como Magdalena Mixhuca antes de 1979.

O circuito foi inaugurado pela primeira vez em 1959 e a versão atual ainda segue em grande parte o traçado do circuito original. No entanto, a configuração moderna, que tem aproximadamente 4,3 quilômetros de extensão, faz a pista passar por um antigo estádio de beisebol, proporcionando um dos cenários mais impressionantes do ano da F1.

O Autódromo Hermanos Rodríguez está a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, tornando o Grande Prêmio uma experiência de tirar o fôlego para os pilotos. As equipes de F1 também têm muito em que pensar, já que o ar rarefeito afeta o desempenho do motor e a aerodinâmica.

Valtteri Bottas detém o recorde de volta de 1:17.774. Ele marcou esse tempo durante a edição de 2021 da corrida, que foi vencida por Max Verstappen.

Como chegar ao Grande Prêmio da Cidade do México de F1

O aeroporto mais próximo do Autódromo Hermanos Rodríguez é o Aeroporto Internacional Benito Juarez, também conhecido como Aeroporto Internacional da Cidade do México. Ele fica situado aproximadamente 10 quilômetros a leste do circuito.

Aluguel de carro:

No Aeroporto Internacional Benito Juarez, há acesso a várias locadoras de veículos convenientemente localizadas dentro dos terminais. Entre elas estão Avis, Budget e Hertz.

Táxi/serviços de transporte por aplicativo:

Na Cidade do México, os viajantes têm várias opções para se deslocar pela cidade com conforto usando táxis e serviços de transporte por aplicativo, com algumas das opções mais populares sendo: Uber, Didi e táxis regulares (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transporte público:

Para viajar do Aeroporto Internacional Benito Juarez ao centro da Cidade do México usando transporte público, você tem algumas opções, incluindo o metrô e o Metrobus. O circuito da Cidade do México também organiza um serviço Ticket2ride. É um serviço de traslado de locais selecionados até o circuito e de volta.

O que esperar do Grande Prêmio do México de F1 de 2026?

Durante a década de 1970, o Grande Prêmio do México foi um ponto focal da era de ouro da F1, atraindo multidões imensas e proporcionando entretenimento emocionante. Um fator que levou ao seu recente renascimento em popularidade e fortuna foi o sucesso do piloto mexicano Sergio Perez, que terminou em segundo lugar atrás de Max Verstappen no campeonato da F1 de 2023 e registrou finais no top 10 da classificação de pilotos por onze anos consecutivos (2014-2024). Ele retorna em sua Cadillac neste ano, depois de estar ausente da temporada de 2025.

O único outro mexicano a conquistar uma vitória em uma corrida de F1 foi Pedro Rodriguez, em 1970. Infelizmente, ele morreu um ano depois após um incidente de corrida, mas seu legado segue vivo, já que o circuito da Cidade do México foi renomeado em homenagem a ele e a seu irmão, Ricardo, outro ex-piloto de F1, em 1979.

O Autódromo Hermanos Rodríguez é um circuito impressionante e que os entusiastas da F1 precisam experimentar pessoalmente pelo menos uma vez na vida. Localizada bem no centro da capital do México, a pista é caracterizada por sua enorme reta principal de 1,2 km, uma das mais longas de todo o ano da F1, na qual os carros modernos da categoria podem atingir velocidades de até 330 km/h. Outro destaque é a seção do estádio Foro Sol, onde os carros passam por uma arquibancada em formato de tigela.

O Grande Prêmio da Cidade do México de 2025 foi dominado por Lando Norris, e o resultado o impulsionou à liderança do Campeonato de Pilotos. O piloto da McLaren terminou mais de 30 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Estamos prestes a ver uma renovação dramática desta vez? Não demore, se você quer se juntar à multidão em um dos dias mais memoráveis do calendário esportivo mexicano.



