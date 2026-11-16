Após adiamentos e remarcações no início da temporada, quando as estrelas da F1 chegarem ao Circuito Internacional de Lusail para o GP do Catar de 2026, no último fim de semana de novembro (27 a 29), terá passado quase um ano desde a última vez que os grandes nomes do esporte foram vistos no Oriente Médio. Não fique de fora: compre hoje seus ingressos para a corrida.

Os fãs asiáticos mais apaixonados pela F1 aguardam com grande expectativa o retorno dos pilotos mais famosos do planeta à região. Embora Kimi Antonelli e a McLaren tenham dominado boa parte da temporada, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc elevaram seu desempenho recentemente e buscarão manter a competitividade pelo restante do campeonato. Verstappen tentará conquistar uma impressionante quarta vitória consecutiva no Catar neste mês de novembro.

Pelo terceiro ano seguido, o GP do Catar abrirá uma eletrizante rodada dupla de encerramento da temporada. A última corrida de 2026, o GP de Abu Dhabi, acontecerá uma semana depois, em 6 de dezembro, no Circuito de Yas Marina. Depois disso, todos teremos uma espera ansiosa de três meses até o início da temporada de F1 de 2027.

Seja para garantir um lugar na arquibancada, acesso à área de admissão geral ou uma experiência VIP, há ingressos para o GP do Catar para todos os gostos e bolsos. A GOAL mostra como comprar ingressos, quanto eles custam e qual é a programação para a próxima visita da F1 ao Circuito Internacional de Lusail.

Quando será o GP do Catar de F1 de 2026?

O GP do Catar de 2026 acontecerá durante todo o fim de semana, de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro.

Data Horário (local) Ingressos Circuito (localização) Domingo, 29 de novembro 19h (AST) Ingressos Circuito Internacional de Lusail (Lusail)

Como comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026 por meio de diferentes canais. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da F1, e pelo portal de ingressos do Circuito Internacional de Lusail, administrado diretamente pelo circuito.

Quem quiser garantir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub são respaldadas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026?

Os preços oficiais dos ingressos de três dias para adultos para o GP do Catar de 2026 variam de 600 QAR (cerca de US$ 165) a 2.000 QAR (cerca de US$ 548) nas modalidades de entrada padrão. Todas as opções padrão de arquibancada e de acesso a áreas para assistir em pé são emitidas como passes digitais de três dias, válidos de sexta-feira a domingo.

Categoria e setor do ingresso Preço para três dias: QAR (USD) Principais características dos lugares Arquibancada principal (zonas A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$ 548) Lugares numerados e cobertos, de frente para a linha de largada e chegada e para os boxes Arquibancada norte 1.500 QAR (US$ 411) Lugares cobertos no fim da reta principal Arquibancadas das curvas 2, 3 e 16 1.000 QAR (US$ 274) Arquibancadas descobertas com vista para trechos importantes das curvas Admissão geral ('Lusail Hill') 600 QAR (US$ 165) Áreas abertas para assistir em pé, com vista para a pista

Mais perto da data, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Circuito Internacional de Lusail para obter informações adicionais. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda como a StubHub.

Programação do fim de semana do GP do Catar de F1 de 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do GP do Catar estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário (local, AST) Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 1 16h30 Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 2 20h Sábado, 28 de novembro Treino livre 3 17h30 Sábado, 28 de novembro Classificação 21h Domingo, 29 de novembro Corrida 19h

Onde será realizado o GP do Catar de F1 de 2026?

O Circuito Internacional de Lusail fica nos arredores da cidade de Lusail, ao norte de Doha, no Catar.

A pista tem 5,4 km de extensão, com uma reta principal de 1 km. O circuito foi inaugurado em 2004 e recebeu o primeiro Grande Prêmio de motociclismo do Catar no mesmo ano.

Em 2007, foi instalada iluminação externa permanente para que o circuito pudesse receber corridas noturnas. No ano seguinte, o Grande Prêmio de motociclismo do Catar de 2008 se tornou a primeira corrida noturna da história da MotoGP. A primeira edição do GP do Catar de F1 foi realizada em 2021. Antes da segunda edição, em 2023, o circuito passou por melhorias e sua capacidade aumentou de 8.000 para 52.000 pessoas.

Lando Norris detém atualmente o recorde de volta em Lusail, com o tempo de 1min22s384, registrado com sua McLaren durante o GP de 2024.

O que esperar do GP do Catar de 2026?

O GP do Catar foi realizado pela primeira vez em novembro de 2021, no Circuito Internacional de Lusail. Por causa da Copa do Mundo da FIFA de 2022, a prova só voltaria ao calendário da F1 em 2023, mas os organizadores firmaram um acordo para mantê-la por pelo menos dez anos.

A corrida é uma das quatro provas noturnas do atual calendário da Fórmula 1 (Abu Dhabi também é uma delas). Isso torna o espetáculo ainda mais emocionante, com as luzes iluminando a pista e o horizonte da cidade. As temperaturas também são consideravelmente mais amenas à noite, para alívio de parte do público.

Além de acompanhar a ação emocionante na pista, quem compra um ingresso para o GP do Catar tem acesso a outras opções de entretenimento. Todos os tipos de ingresso garantem entrada nos shows após a corrida, que contam com grandes estrelas da música internacional. No ano passado, Seal e Metallica foram as atrações principais.

Como se não bastasse assistir de perto a um dos principais momentos da temporada de F1, há ainda a possibilidade de aproveitar tudo o que a cidade de Doha tem a oferecer.

É uma cidade vibrante e bonita, com uma cultura rica e uma lista interminável de coisas para fazer e ver. Há experiências gastronômicas sofisticadas, muitos shoppings, pontos turísticos impressionantes, maravilhas naturais e muito mais.

Após sediar recentemente uma série de eventos de grande destaque, como a Copa do Mundo da FIFA de 2022, Doha rapidamente se tornou um dos principais destinos do Oriente Médio para viagens de esporte e lazer, com opções para todos os orçamentos.

Os fãs de F1 que pretendem acompanhar toda a emoção na pista chegarão a Doha na época ideal do ano para aproveitar outras atividades na região. De novembro a março, o clima é mais propício para passeios e excursões ao ar livre.