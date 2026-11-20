Após adiamentos e mudanças no calendário no início da temporada, quando as estrelas da F1 chegarem ao Circuito Internacional de Lusail para o GP do Catar de 2026, no último fim de semana de novembro (27 a 29), terá se passado quase um ano desde a última vez que as lendas do esporte estiveram no Oriente Médio. Não fique de fora: compre hoje seus ingressos para o evento.

Os fãs mais dedicados da F1 na Ásia estarão ansiosos para ver os pilotos mais famosos do planeta voltarem a competir na região. Embora Kimi Antonelli e a McLaren tenham dominado boa parte da temporada, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Charles Leclerc elevaram seu desempenho recentemente e tentarão manter a competitividade até o fim do campeonato. Verstappen busca uma impressionante quarta vitória consecutiva no Catar em novembro.

Pelo terceiro ano consecutivo, o GP do Catar abre uma emocionante sequência de duas corridas que encerra a temporada. A última prova de 2026, o GP de Abu Dhabi, acontece uma semana depois, em 6 de dezembro, no Circuito de Yas Marina. Depois disso, teremos uma espera de três meses até o início da temporada de F1 de 2027.

Seja para assistir da arquibancada, aproveitar o acesso geral ou ter uma experiência VIP, há ingressos para o GP do Catar para todos os gostos e bolsos. A GOAL explica como comprá-los, quanto custam e qual é a programação da próxima passagem da F1 pelo Circuito Internacional de Lusail.

Quando será o GP do Catar de F1 de 2026?

O GP do Catar de 2026 acontece durante todo o fim de semana, de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro.

Data Horário (local) Ingressos Circuito (localização) Domingo, 29 de novembro 19h (AST) Ingressos Circuito Internacional de Lusail (Lusail)

Como comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026 por meio de diferentes vendedores. Eles estão disponíveis no portal de ingressos da Fórmula 1, acessado diretamente pelo site oficial da F1, e no portal de ingressos do Circuito Internacional de Lusail, administrado diretamente pelo autódromo.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Catar de F1 de 2026?

Os preços oficiais dos ingressos adultos de três dias para o GP do Catar de 2026 variam de 600 QAR (cerca de US$ 165) a 2.000 QAR (cerca de US$ 548) nas opções de acesso padrão. Todas as opções padrão de arquibancada e de acesso a áreas em pé são emitidas como passes digitais de três dias, válidos de sexta-feira a domingo.

Categoria e setor do ingresso Preço para 3 dias: QAR (USD) Características dos lugares Arquibancada principal (setores A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$ 548) Assentos numerados e cobertos de frente para a linha de largada e chegada e os boxes Arquibancada norte 1.500 QAR (US$ 411) Assentos cobertos no fim da reta principal Arquibancadas das curvas 2, 3 e 16 1.000 QAR (US$ 274) Arquibancadas descobertas com vista para a ação em curvas importantes Acesso geral ('Lusail Hill') 600 QAR (US$ 165) Áreas abertas para assistir em pé, com vista para a pista

Mais perto do evento, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Circuito Internacional de Lusail para obter informações adicionais. Consulte também plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Programação do fim de semana do GP do Catar de F1 de 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do GP do Catar estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário (local, AST) Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 1 16h30 Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 2 20h Sábado, 28 de novembro Treino livre 3 17h30 Sábado, 28 de novembro Classificação 21h Domingo, 29 de novembro Corrida 19h

Onde será disputado o GP do Catar de F1 de 2026?

O Circuito Internacional de Lusail é um autódromo localizado nos arredores da cidade de Lusail, ao norte de Doha, no Catar.

A pista tem 5,4 km de extensão, com uma reta principal de 1 km. Inaugurado em 2004, o circuito recebeu a primeira edição do GP do Catar de motociclismo no mesmo ano.

Em 2007, foi instalada iluminação externa permanente para que a pista pudesse receber corridas noturnas. No ano seguinte, o GP do Catar de motociclismo de 2008 se tornou a primeira corrida noturna da história da MotoGP. A primeira edição do GP do Catar de F1 aconteceu em 2021. Antes da segunda edição do Grande Prêmio, em 2023, o circuito passou por melhorias e sua capacidade aumentou de 8.000 para 52.000 pessoas.

Lando Norris detém atualmente o recorde de volta em Lusail, após marcar 1min22s384 com sua McLaren durante o Grande Prêmio de 2024.

O que esperar do GP do Catar de 2026?

O GP do Catar foi realizado pela primeira vez em novembro de 2021, no Circuito Internacional de Lusail. Por causa da Copa do Mundo da FIFA de 2022, a prova só voltou ao calendário da F1 em 2023, mas os organizadores fecharam um acordo para mantê-la por pelo menos dez anos.

A prova é uma das quatro corridas noturnas do calendário atual da Fórmula 1, assim como a de Abu Dhabi. A iluminação da pista e do horizonte torna o espetáculo ainda mais emocionante. As temperaturas também são consideravelmente mais baixas à noite, para alívio de parte do público.

Além de acompanhar a emocionante ação na pista, quem compra um ingresso para o GP do Catar também tem acesso a outras atrações. Todos os tipos de ingresso garantem entrada nos shows após a corrida, que contam com grandes nomes da música mundial. No ano passado, Seal e Metallica foram as atrações principais.

Se acompanhar de perto um dos grandes momentos da temporada de F1 não for suficiente, há ainda a vantagem de poder aproveitar tudo o que a cidade de Doha tem a oferecer.

É uma cidade vibrante e bonita, de cultura rica, com uma lista interminável de atrações. Há experiências gastronômicas sofisticadas, muitos shopping centers, pontos turísticos impressionantes, maravilhas naturais e muito mais.

Depois de receber diversos eventos de grande repercussão nos últimos anos, como a Copa do Mundo da FIFA de 2022, Doha rapidamente se tornou um destino de destaque no Oriente Médio para quem viaja a esporte ou lazer, com opções para todos os orçamentos.

Os fãs de F1 que pretendem acompanhar toda a emoção na pista chegarão a Doha na época ideal para aproveitar outras atividades na região. Entre novembro e março, o clima local é mais favorável a passeios e excursões ao ar livre.