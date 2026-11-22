Após adiamentos e mudanças de calendário no início da temporada, quando as estrelas da F1 chegarem ao Circuito Internacional de Lusail para o GP do Catar de 2026, no último fim de semana de novembro (27 a 29), terá se passado quase um ano desde a última vez que as lendas do esporte foram vistas no Oriente Médio. Não fique de fora: garanta hoje seus ingressos para a corrida.

Os fãs asiáticos mais apaixonados pela F1 estarão ansiosos para ver os pilotos mais famosos do planeta de volta à região. Embora Kimi Antonelli e a McLaren tenham dominado boa parte da temporada, nomes como Max Verstappen e Lando Norris elevaram seu desempenho recentemente e tentarão manter a competitividade até o fim do campeonato. Verstappen buscará uma impressionante quarta vitória consecutiva no Catar em novembro.

Pelo terceiro ano seguido, o GP do Catar abre uma eletrizante sequência de duas corridas para encerrar a temporada. A última prova de 2026, o GP de Abu Dhabi, será disputada uma semana depois, em 6 de dezembro, no Circuito de Yas Marina. Depois disso, teremos uma espera de três meses até o início da temporada de F1 de 2027.

Seja para assistir das arquibancadas, acessar as áreas de admissão geral ou aproveitar experiências VIP, há ingressos para o GP do Catar para todos os gostos e bolsos. A GOAL mostra como comprá-los, quanto custam e qual é a programação para a próxima visita da F1 ao Circuito Internacional de Lusail.

Quando será o GP do Catar de F1 2026?

O GP do Catar de 2026 acontece durante todo o fim de semana, de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro.

Data Horário (local) Ingressos Circuito (localização) Domingo, 29 de novembro 19h (AST) Ingressos Circuito Internacional de Lusail (Lusail)

Como comprar ingressos para o GP do Catar de F1 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o GP do Catar de F1 2026 em diferentes canais. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da F1, e pelo portal de ingressos do Circuito Internacional de Lusail, administrado diretamente pelo autódromo.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o GP do Catar de F1 2026?

Os preços oficiais dos ingressos de três dias para adultos no GP do Catar de 2026 variam de 600 QAR (cerca de US$ 165) a 2.000 QAR (cerca de US$ 548) nas opções de acesso padrão. Todos os ingressos padrão para arquibancadas e áreas em pé são emitidos como passes digitais de três dias, válidos de sexta-feira a domingo.

Categoria do ingresso e setor Preço para três dias em QAR (USD) Principais características dos lugares Arquibancada principal (zonas A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (US$ 548) Assentos numerados e cobertos, de frente para a linha de largada e chegada e os boxes Arquibancada norte 1.500 QAR (US$ 411) Assentos cobertos no fim da reta principal Arquibancadas das curvas 2, 3 e 16 1.000 QAR (US$ 274) Arquibancadas descobertas com vista para momentos decisivos nas curvas Admissão geral ('Lusail Hill') 600 QAR (US$ 165) Áreas abertas para assistir em pé, com vista para a pista

Mais perto do evento, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Circuito Internacional de Lusail para obter informações adicionais. Consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Programação do fim de semana do GP do Catar de F1 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do GP do Catar estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário (local, AST) Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 1 16h30 Sexta-feira, 27 de novembro Treino livre 2 20h Sábado, 28 de novembro Treino livre 3 17h30 Sábado, 28 de novembro Classificação 21h Domingo, 29 de novembro Corrida 19h

Onde será disputado o GP do Catar de F1 2026?

O Circuito Internacional de Lusail fica nos arredores da cidade de Lusail, ao norte de Doha, no Catar.

A pista tem 5,4 km de extensão, com uma reta principal de 1 km. O circuito foi inaugurado em 2004 e recebeu a primeira edição do Grande Prêmio de Motociclismo do Catar no mesmo ano.

Em 2007, foi instalada iluminação externa permanente para permitir a realização de corridas noturnas. No ano seguinte, o Grande Prêmio de Motociclismo do Catar de 2008 se tornou a primeira corrida noturna da história da MotoGP. A primeira edição do GP do Catar de F1 aconteceu em 2021. Antes da segunda edição, em 2023, o circuito passou por melhorias e teve sua capacidade ampliada de 8.000 para 52.000 pessoas.

Lando Norris detém atualmente o recorde de volta em Lusail, após marcar 1min22s384 com sua McLaren durante o GP de 2024.

O que esperar do GP do Catar de 2026?

O GP do Catar foi realizado pela primeira vez em novembro de 2021, no Circuito Internacional de Lusail. Por causa da Copa do Mundo da FIFA de 2022, a prova só voltou ao calendário da F1 em 2023, mas os organizadores fecharam um acordo para mantê-la por pelo menos dez anos.

A prova é uma das quatro corridas noturnas do atual calendário da Fórmula 1, assim como a de Abu Dhabi. Isso torna o espetáculo ainda mais emocionante, com as luzes iluminando a pista e o horizonte da cidade. As temperaturas também são consideravelmente mais amenas à noite, para alívio de parte do público.

Além de acompanhar a ação na pista, quem compra um ingresso para o GP do Catar tem acesso a outras atrações. Todos os tipos de ingresso garantem entrada nos shows após a corrida, que contam com grandes nomes da música internacional. No ano passado, Seal e Metallica foram as atrações principais.

Se assistir de perto a um dos grandes momentos da temporada de F1 não for suficiente, há ainda a oportunidade de aproveitar tudo o que a cidade de Doha tem a oferecer.

É uma cidade vibrante e bonita, com uma cultura rica e uma lista interminável de coisas para fazer e conhecer. Há experiências gastronômicas sofisticadas, muitos shoppings, monumentos impressionantes, maravilhas naturais e muito mais.

Depois de receber diversos eventos de destaque nos últimos anos, como a Copa do Mundo da FIFA de 2022, Doha rapidamente se tornou um dos principais destinos do Oriente Médio para viagens de esporte e lazer, com opções para todos os orçamentos.

Os fãs de F1 que pretendem acompanhar toda a emoção na pista chegarão a Doha na época ideal do ano para aproveitar outras atividades na região. De novembro a março, o clima é mais favorável a passeios e excursões ao ar livre.