Ainda quer ir a um Grande Prêmio antes do fim de uma temporada sensacional da F1? Nada como aproveitar o momento. Transforme esse sonho em realidade no Grande Prêmio da Cidade do México, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro.

O Grande Prêmio do México, conhecido como Grande Prêmio da Cidade do México desde 2021, é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez desde sua primeira aparição no calendário da F1, lá em 1963.

Apesar de alguns períodos em que não foi disputado, o evento hoje é presença regular no calendário do automobilismo. O circuito é muito popular, conhecido pela paixão dos torcedores e pelas corridas emocionantes.

Seja você fã incondicional da F1 ou alguém que acompanha a categoria ocasionalmente, o Grande Prêmio da Cidade do México promete ser uma experiência marcante. A GOAL explica como comprar ingressos para o Grande Prêmio, quanto eles custam e onde estão à venda.

Quando acontece o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México de 2026 ocupa todo o fim de semana, de sexta-feira, 30 de outubro, a domingo, 1º de novembro.

Data Horário local Circuito (localização) Ingressos Domingo, 1º de novembro 14h (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Cidade do México) Ingressos

Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os torcedores podem comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026 por meio de várias plataformas. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da categoria, e também estão disponíveis no site do próprio Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vale lembrar que o circuito do Grande Prêmio da Cidade do México é dividido em diferentes setores, identificados por cores. Para chegar ao setor indicado no ingresso, é preciso entrar pelo portão correspondente. Cada setor tem sua própria área para torcedores, com todos os serviços e comodidades necessários.

Veja um resumo dos setores:

Setor Principais arquibancadas e áreas Principais trechos visíveis da pista Portão de entrada recomendado Verde (Verde) Arquibancadas 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Área dos boxes, grid de largada e reta principal de largada e chegada Portões 4, 6 e 7 Laranja (Naranja) Arquibancada 2A Passagem dos carros em alta velocidade pela reta principal (entrada geral) Portão 8 Azul (Azul) Arquibancadas 3, 3A, 4, 5, 6 e 6A Zona de frenagem da curva 1 e sequência de curvas em S Moisés Solana (curvas 1 a 3) Portões 9 e 12 Amarelo (Amarilla) Arquibancadas 7, 9, 10 e 11 Trecho sinuoso das curvas 4 a 6, no fim da segunda zona de DRS Portões 13 e 14 Cinza (Gris) Arquibancada 14 (Foro Sol Sur) Trecho do estádio, curvas 13 e 14 e cerimônia do pódio após a corrida Portão 2 Marrom (Café) Arquibancada 15 (Foro Sol Norte) Trecho do estádio, curvas lentas e atmosfera grandiosa, semelhante à de um show Portão 2

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferência garantida: todas as compras feitas na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

Os ingressos oficiais válidos pelos três dias do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026, no Autódromo Hermanos Rodríguez, custam de 3.900 a 30.500 pesos mexicanos (de US$ 215 a US$ 1.678), dependendo do setor e da arquibancada. Os ingressos dão acesso exclusivamente ao setor indicado: depois de entrar no circuito, não é possível passar para setores identificados por outras cores.

Arquibancada Setor do circuito Localização e vista Ingressos oficiais para três dias (pesos mexicanos) Grada 1 e 2 Verde Reta principal, área dos boxes e movimentação no grid 30.500 Grada 10 Amarelo Curvas de alta velocidade (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarelo Curva 6 e aproximação das curvas em S do Lago 18.300 Grada 4 e 5 Azul Forte ponto de frenagem e movimentação nas curvas 1 e 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interna da sequência inicial de curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarelo Entrada da sequência de curvas 4 e 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleração na saída da curva 3 13.000 Grada 12 Amarelo Trecho de velocidade entre as curvas 4 e 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleração na reta oposta 12.400 Grada 8 Azul Meio da reta oposta de alta velocidade 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Cinza Dentro do emblemático estádio, curvas finais e pódio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrom Dentro do emblemático estádio, trecho de chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Azul Entrada de um ponto propício a ultrapassagens / reta oposta 9.900 Grada 6A Azul Área em pé com entrada geral 7.000 Grada 2A Laranja Área em pé no meio da reta dos boxes / entrada geral para residentes no país 3.900

Pacotes VIP e de hospitalidade

Para quem busca uma opção além dos lugares convencionais nas arquibancadas, os pacotes VIP de alto padrão oferecem gastronomia premium, bares com consumo incluído e acesso ao paddock:

Champions Club : localizado junto à reta principal, com preços a partir de cerca de US$ 5.600. Inclui lugar reservado na arquibancada, acesso à área de hospitalidade e visitas guiadas ao paddock.

F1 Paddock Club : a opção de luxo mais exclusiva, localizada acima do prédio dos boxes ou no segundo nível do estádio Foro Sol, com preços a partir de aproximadamente US$ 9.600.

Quando a data estiver mais próxima, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Autódromo Hermanos Rodríguez para obter mais informações. Consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Programação do fim de semana do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os treinos livres, a classificação e a corrida do Grande Prêmio da Cidade do México estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário local (CST) Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 1 12h30 Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 2 16h Sábado, 31 de outubro Treino livre 3 11h30 Sábado, 31 de outubro Classificação 15h Domingo, 1º de novembro Corrida 14h

Onde é realizado o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, como sempre foi, embora o circuito fosse conhecido como Magdalena Mixhuca antes de 1979.

Inaugurado em 1959, o circuito ainda segue, em grande parte, o traçado original. A configuração atual, porém, tem aproximadamente 4,3 quilômetros de extensão e passa por um antigo estádio de beisebol, proporcionando um dos cenários mais impressionantes da temporada de F1.

O Autódromo Hermanos Rodríguez fica a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o que torna o Grande Prêmio fisicamente exigente para os pilotos. As equipes de F1 também têm muito a considerar, já que o ar rarefeito afeta o desempenho dos motores e a aerodinâmica.

Valtteri Bottas detém o recorde da pista, com 1min17s774. Ele marcou esse tempo na edição de 2021 da corrida, vencida por Max Verstappen.

Como chegar ao Grande Prêmio da Cidade do México de F1

O aeroporto mais próximo do Autódromo Hermanos Rodríguez é o Aeroporto Internacional Benito Juarez, também conhecido como Aeroporto Internacional da Cidade do México. Ele fica a aproximadamente 10 quilômetros a leste do circuito.

Aluguel de carros:

No Aeroporto Internacional Benito Juarez, há várias locadoras de carros convenientemente instaladas nos terminais. Entre elas estão Avis, Budget e Hertz.

Táxis e serviços de transporte por aplicativo:

Na Cidade do México, os visitantes têm várias opções para se deslocar pela cidade com conforto usando táxis e serviços de transporte por aplicativo. Entre as mais populares estão Uber, Didi e táxis convencionais (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir do Aeroporto Internacional Benito Juarez ao centro da Cidade do México de transporte público, há algumas opções, incluindo o metrô e o Metrobús. O circuito da Cidade do México também organiza o serviço Ticket2ride, que oferece transporte de ida e volta entre locais selecionados e o autódromo.

O que esperar do Grande Prêmio do México de F1 de 2026?

Durante a década de 1970, o Grande Prêmio do México foi um dos destaques da era de ouro da F1, atraindo multidões e proporcionando grandes emoções. Um dos fatores por trás de sua recente retomada de popularidade e prestígio foi o sucesso do piloto mexicano Sergio Perez, vice-campeão atrás de Max Verstappen no campeonato de F1 de 2023 e presente entre os dez primeiros na classificação de pilotos por onze anos consecutivos (2014 a 2024). Ele volta neste ano com sua Cadillac, após ficar fora da temporada de 2025.

O único outro mexicano a vencer uma corrida de F1 foi Pedro Rodriguez, em 1970. Infelizmente, ele morreu um ano depois, após um incidente em uma corrida, mas seu legado permanece: em 1979, o circuito da Cidade do México foi renomeado em homenagem a ele e a seu irmão, Ricardo, também ex-piloto de F1.

O Autódromo Hermanos Rodríguez é um circuito deslumbrante que os fãs de F1 precisam conhecer pessoalmente ao menos uma vez na vida. Situada bem no centro da capital mexicana, a pista se destaca por sua enorme reta principal de 1,2 km, uma das mais longas da temporada de F1, na qual os carros atuais podem atingir velocidades de até 330 km/h. Outro ponto marcante é o trecho do estádio Foro Sol, onde os carros passam por uma área cercada por arquibancadas.

Lando Norris dominou o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, e o resultado o levou à liderança do Mundial de Pilotos. O piloto da McLaren terminou mais de 30 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Será que teremos outra edição emocionante desta vez? Se você quer se juntar à multidão em um dos dias mais memoráveis do calendário esportivo mexicano, não deixe para depois.



