Ainda está com vontade de ir a um Grande Prêmio antes do fim de uma temporada sensacional da F1? Não há nada como viver o momento. Realize esse sonho no Grande Prêmio da Cidade do México, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro.

O Grande Prêmio do México, conhecido como Grande Prêmio da Cidade do México desde 2021, é disputado no Autodromo Hermanos Rodriguez desde que entrou no calendário da F1, lá em 1963.

Apesar de alguns períodos em que não foi realizado, o evento hoje é presença regular no calendário do automobilismo. O circuito é muito popular, conhecido pela paixão dos torcedores e pelas corridas emocionantes.

Seja você fã fervoroso da F1 ou alguém que acompanha a categoria ocasionalmente, o Grande Prêmio da Cidade do México promete uma experiência marcante. A GOAL explica como comprar ingressos para o Grande Prêmio, quanto custam e onde encontrá-los.

Quando será o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México de 2026 acontece durante todo o fim de semana, de sexta-feira, 30 de outubro, a domingo, 1º de novembro.

Data Horário local Circuito (localização) Ingressos Domingo, 1º de novembro 14h (CST) Autodromo Hermanos Rodriguez (Cidade do México) Ingressos

Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026 em diferentes canais de venda. Eles estão disponíveis no portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da categoria, e também no site do próprio Autodromo Hermanos Rodriguez.

Vale lembrar que o circuito do Grande Prêmio da Cidade do México é dividido em zonas identificadas por cores. Para chegar à zona indicada no ingresso, é preciso entrar pelo portão correspondente. Cada zona tem sua própria área para fãs, com todos os serviços e comodidades necessários.

Confira as diferentes zonas:

Zona Principais arquibancadas e áreas Principais trechos visíveis da pista Melhor portão de entrada Verde (Verde) Arquibancadas 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Via dos boxes, grid de largada e reta principal de largada e chegada Portões 4, 6 e 7 Laranja (Naranja) Arquibancada 2A Passagens em alta velocidade na reta principal (entrada geral) Portão 8 Azul (Azul) Arquibancadas 3, 3A, 4, 5, 6 e 6A Zona de frenagem da curva 1 e curvas em S Moisés Solana (curvas 1 a 3) Portões 9 e 12 Amarela (Amarilla) Arquibancadas 7, 9, 10 e 11 Sequência sinuosa das curvas 4 a 6, no fim da segunda zona de DRS Portões 13 e 14 Cinza (Gris) Arquibancada 14 (Foro Sol Sur) Trecho do estádio, curvas 13 e 14 e cerimônia do pódio após a corrida Portão 2 Marrom (Café) Arquibancada 15 (Foro Sol Norte) Trecho do estádio, curvas lentas e atmosfera grandiosa, semelhante à de um show Portão 2

Quem procura lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Entrega garantida: todas as compras feitas na StubHub são protegidas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

Os ingressos oficiais para os três dias do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026, no Autódromo Hermanos Rodríguez, custam entre 3.900 MXN e 30.500 MXN (de US$ 215 a US$ 1.678), dependendo da zona e do setor. Os ingressos dão acesso exclusivamente à zona indicada: depois de entrar no circuito, não é possível passar para zonas identificadas por outras cores.

Arquibancada Zona do circuito Localização e vista Ingressos oficiais para três dias (MXN) Grada 1 e 2 Verde Reta principal, via dos boxes e movimentação no grid 30.500 Grada 10 Amarela Curvas de alta velocidade (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarela Curva 6 e aproximação das curvas em S do Lago 18.300 Grada 4 e 5 Azul Principal ponto de frenagem e ação nas curvas 1 e 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interna da sequência inicial das curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarela Entrada da sequência das curvas 4 e 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleração na saída da curva 3 13.000 Grada 12 Amarela Trecho de velocidade entre as curvas 4 e 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleração na reta oposta 12.400 Grada 8 Azul Parte central da reta oposta de alta velocidade 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Cinza Dentro do icônico estádio, curvas finais e pódio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrom Dentro do icônico estádio, trecho de chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Azul Entrada de trecho favorável a ultrapassagens / reta oposta 9.900 Grada 6A Azul Área em pé de entrada geral 7.000 Grada 2A Laranja Área em pé na parte central da reta dos boxes / entrada geral doméstica 3.900

Pacotes VIP e de hospitalidade

Para quem busca uma opção além dos assentos convencionais nas arquibancadas, os pacotes VIP de alto padrão oferecem gastronomia premium, bares com bebidas à vontade e acesso ao paddock:

Champions Club : localizado junto à reta principal, com preços a partir de aproximadamente US$ 5.600. Inclui assento reservado na arquibancada, acesso à área de hospitalidade e visitas guiadas ao paddock.

F1 Paddock Club : a opção de maior luxo, localizada acima do edifício dos boxes ou no segundo nível do estádio Foro Sol, com preços a partir de aproximadamente US$ 9.600.

Mais perto da data, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Autodromo Hermanos Rodriguez para obter informações adicionais. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a StubHub.

Programação do fim de semana do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os treinos, a classificação e a corrida do Grande Prêmio da Cidade do México estão distribuídos por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário local (CST) Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 1 12h30 Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 2 16h Sábado, 31 de outubro Treino livre 3 11h30 Sábado, 31 de outubro Classificação 15h Domingo, 1º de novembro Corrida 14h

Onde será disputado o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México é disputado no Autodromo Hermanos Rodriguez, como sempre foi, embora o circuito fosse conhecido como Magdalena Mixhuca antes de 1979.

O circuito foi inaugurado em 1959, e seu traçado atual ainda segue, em grande parte, o desenho original. No entanto, a configuração moderna, com aproximadamente 4,3 quilômetros de extensão, passa por um antigo estádio de beisebol, proporcionando um dos cenários mais impressionantes da temporada da F1.

O Autodromo Hermanos Rodriguez fica a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o que torna o Grande Prêmio uma experiência de tirar o fôlego para os pilotos. As equipes de F1 também têm muito em que pensar, já que o ar rarefeito afeta o desempenho dos motores e a aerodinâmica.

Valtteri Bottas detém o recorde da volta, com 1min17s774. Ele registrou esse tempo na edição de 2021 da corrida, vencida por Max Verstappen.

Como chegar ao Grande Prêmio da Cidade do México de F1

O aeroporto mais próximo do Autodromo Hermanos Rodriguez é o Aeroporto Internacional Benito Juarez, também conhecido como Aeroporto Internacional da Cidade do México. Ele fica a aproximadamente 10 quilômetros a leste do circuito.

Aluguel de carros:

No Aeroporto Internacional Benito Juarez, há diversas locadoras de veículos convenientemente localizadas nos terminais. Entre elas estão Avis, Budget e Hertz.

Táxis e serviços de transporte por aplicativo:

Na Cidade do México, os viajantes têm várias opções para circular com conforto usando táxis e serviços de transporte por aplicativo. Entre as mais populares estão Uber, Didi e os táxis convencionais (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir do Aeroporto Internacional Benito Juarez ao centro da Cidade do México de transporte público, há algumas opções, incluindo o metrô e o Metrobus. O circuito da Cidade do México também organiza o serviço Ticket2ride, que oferece transporte de ida e volta entre locais selecionados e o circuito.

O que esperar do Grande Prêmio do México de F1 de 2026?

Durante a década de 1970, o Grande Prêmio do México foi um dos destaques da era de ouro da F1, atraindo multidões e proporcionando corridas emocionantes. Um fator que contribuiu para sua recente retomada de popularidade e prestígio foi o sucesso do piloto mexicano Sergio Perez, vice-campeão do Mundial de F1 de 2023, atrás de Max Verstappen, e integrante do top 10 da classificação de pilotos por onze anos consecutivos (2014-2024). Ele retorna com seu Cadillac neste ano, depois de ficar fora da temporada de 2025.

O único outro mexicano a conquistar uma vitória em uma corrida de F1 foi Pedro Rodriguez, em 1970. Infelizmente, ele morreu um ano depois, após um incidente em uma corrida, mas seu legado permanece: o circuito da Cidade do México foi renomeado em 1979 em homenagem a ele e a seu irmão Ricardo, também ex-piloto de F1.

O Autodromo Hermanos Rodríguez é um circuito impressionante que os apaixonados por F1 precisam conhecer pessoalmente ao menos uma vez na vida. Localizada bem no centro da capital mexicana, a pista se destaca pela enorme reta principal de 1,2 km, uma das mais longas da temporada da F1, na qual os carros modernos da categoria podem atingir até 330 km/h. Outro destaque é o trecho do estádio Foro Sol, onde os carros passam entre as arquibancadas.

Lando Norris dominou o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, e o resultado o levou à liderança do Mundial de Pilotos. O piloto da McLaren terminou mais de 30 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Será que teremos outra edição emocionante desta vez? Se você quer se juntar à multidão em um dos dias mais marcantes do calendário esportivo mexicano, não deixe para depois.



