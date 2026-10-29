Ainda quer ir a um Grande Prêmio antes do fim de uma temporada sensacional da F1? Não há nada como aproveitar o momento. Realize esse sonho no Grande Prêmio da Cidade do México, que acontece de 30 de outubro a 1º de novembro.

O Grande Prêmio do México, conhecido como Grande Prêmio da Cidade do México desde 2021, é disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez desde que entrou pela primeira vez no calendário da F1, em 1963.

Apesar de alguns períodos em que a prova não foi realizada, ela agora é presença regular no calendário do automobilismo. O circuito é muito popular, conhecido pela paixão dos torcedores e pelas corridas emocionantes.

Seja você fã de carteirinha da F1 ou alguém que acompanha a categoria ocasionalmente, o Grande Prêmio da Cidade do México promete ser uma experiência marcante. A GOAL explica como comprar ingressos para a prova, quanto eles custam e onde encontrá-los.

Quando será o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México de 2026 acontece ao longo de todo o fim de semana, de sexta-feira, 30 de outubro, a domingo, 1º de novembro.

Data Horário local Circuito (localização) Ingressos Domingo, 1º de novembro 14h (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Cidade do México) Ingressos

Como comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os fãs podem comprar ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026 por meio de diversos vendedores. Eles são oferecidos pelo portal de ingressos da Fórmula 1, acessível diretamente pelo site oficial da categoria, e também pelo próprio site do Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vale observar que o circuito do Grande Prêmio da Cidade do México é dividido em diferentes zonas, identificadas por cores. Para chegar à zona indicada no seu ingresso, é preciso entrar pelo portão correspondente. Cada zona tem sua própria área para os fãs, com todos os serviços e comodidades necessários.

Confira as diferentes zonas:

Zona Principais arquibancadas e áreas Principais trechos à vista Portão de entrada recomendado Verde Arquibancadas 1 e 2, Paddock Club, Champions Club Boxes, grid de largada e reta principal de largada e chegada Portões 4, 6 e 7 Laranja Arquibancada 2A Passagem dos carros em alta velocidade na reta principal (acesso geral) Portão 8 Azul Arquibancadas 3, 3A, 4, 5, 6 e 6A Zona de frenagem da curva 1 e sequência de curvas em S Moisés Solana (curvas 1 a 3) Portões 9 e 12 Amarela Arquibancadas 7, 9, 10 e 11 Sequência sinuosa das curvas 4 a 6, no fim da segunda zona de DRS Portões 13 e 14 Cinza Arquibancada 14 (Foro Sol Sur) Trecho do estádio, curvas 13 e 14 e cerimônia do pódio após a corrida Portão 2 Marrom Arquibancada 15 (Foro Sol Norte) Trecho do estádio, curvas lentas e clima de grande show Portão 2

Quem procura lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a corrida.

Quanto custam os ingressos para o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

Os ingressos oficiais para os três dias do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026, no Autódromo Hermanos Rodríguez, custam de 3.900 a 30.500 pesos mexicanos (de US$ 215 a US$ 1.678), dependendo da zona e do setor da arquibancada. Os ingressos dão acesso apenas à zona designada: depois de entrar no circuito, não é possível passar para outras zonas identificadas por cores.

Arquibancada Zona do circuito Localização e vista Ingressos oficiais para três dias (MXN) Grada 1 e 2 Verde Reta principal, boxes e movimentação no grid 30.500 Grada 10 Amarela Curvas de alta velocidade (curvas 4 a 6) 19.900 Grada 11 Amarela Curva 6 e aproximação da sequência de curvas em S do Lago 18.300 Grada 4 e 5 Azul Forte ponto de frenagem e ação nas curvas 1 e 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interna da sequência inicial das curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarela Entrada da sequência das curvas 4 e 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleração na saída da curva 3 13.000 Grada 12 Amarela Trecho de velocidade entre as curvas 4 e 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleração pela reta oposta 12.400 Grada 8 Azul Parte central da reta oposta de alta velocidade 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Cinza Dentro do icônico estádio, curvas finais e pódio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Marrom Dentro do icônico estádio, trecho de chicane lenta 10.000 Grada 3A e 6B Azul Entrada de um ponto propício a ultrapassagens / reta oposta 9.900 Grada 6A Azul Área em pé de acesso geral 7.000 Grada 2A Laranja Área em pé na parte central da reta dos boxes / acesso geral doméstico 3.900

Pacotes VIP e de hospitalidade

Para quem busca opções além dos assentos comuns nas arquibancadas, os pacotes VIP de alto padrão oferecem gastronomia premium, bares com bebidas à vontade e acesso ao paddock:

Champions Club : localizado junto à reta principal, com preços a partir de aproximadamente US$ 5.600. Inclui assento reservado na arquibancada, acesso à área de hospitalidade e visitas guiadas ao paddock.

: localizado junto à reta principal, com preços a partir de aproximadamente US$ 5.600. Inclui assento reservado na arquibancada, acesso à área de hospitalidade e visitas guiadas ao paddock. F1 Paddock Club: a opção de maior luxo, localizada acima do prédio dos boxes ou no segundo nível do estádio Foro Sol, com preços a partir de aproximadamente US$ 9.600.

À medida que o evento se aproxima, acompanhe os sites oficiais da F1 e do Autódromo Hermanos Rodríguez para obter mais informações. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda, como a StubHub.

Programação do fim de semana do Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026

Os treinos livres, a classificação e a corrida do Grande Prêmio da Cidade do México se distribuem por três dias, conforme a programação abaixo:

Data Sessão Horário local (CST) Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 1 12h30 Sexta-feira, 30 de outubro Treino livre 2 16h Sábado, 31 de outubro Treino livre 3 11h30 Sábado, 31 de outubro Classificação 15h Domingo, 1º de novembro Corrida 14h

Onde será realizado o Grande Prêmio da Cidade do México de F1 de 2026?

O Grande Prêmio da Cidade do México é realizado no Autódromo Hermanos Rodríguez, como sempre foi, embora o circuito fosse conhecido como Magdalena Mixhuca antes de 1979.

O circuito foi inaugurado em 1959, e o traçado atual ainda segue, em grande parte, o desenho original. A configuração moderna, porém, tem aproximadamente 4,3 quilômetros e passa por um antigo estádio de beisebol, proporcionando um dos cenários mais impressionantes da temporada da F1.

O Autódromo Hermanos Rodríguez fica a mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o que torna o Grande Prêmio uma experiência de tirar o fôlego para os pilotos. As equipes de F1 também têm muito com que se preocupar, já que o ar rarefeito afeta o desempenho dos motores e a aerodinâmica.

Valtteri Bottas detém o recorde de volta, com 1min17s774. Ele registrou a marca na edição de 2021 da corrida, vencida por Max Verstappen.

Como chegar ao Grande Prêmio da Cidade do México de F1

O aeroporto mais próximo do Autódromo Hermanos Rodríguez é o Aeroporto Internacional Benito Juárez, também conhecido como Aeroporto Internacional da Cidade do México. Ele fica a aproximadamente 10 quilômetros a leste do circuito.

Aluguel de carros:

No Aeroporto Internacional Benito Juárez, há diversas locadoras de veículos convenientemente localizadas nos terminais, entre elas Avis, Budget e Hertz.

Táxis e serviços de transporte por aplicativo:

Na Cidade do México, os viajantes têm várias opções para se deslocar confortavelmente de táxi ou por serviços de transporte por aplicativo. Entre as mais populares estão Uber, Didi e táxis convencionais (Sitio de Taxis ou Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir do Aeroporto Internacional Benito Juárez ao centro da Cidade do México de transporte público, há algumas opções, incluindo o metrô e o Metrobús. O circuito da Cidade do México também organiza o serviço Ticket2ride, que oferece transporte de ida e volta entre locais selecionados e o autódromo.

O que esperar do Grande Prêmio do México de F1 de 2026?

Durante a década de 1970, o Grande Prêmio do México foi um dos destaques da era de ouro da F1, atraindo multidões e proporcionando corridas emocionantes. Um dos fatores por trás da recente retomada de sua popularidade e prestígio foi o sucesso do piloto mexicano Sergio Perez, vice-campeão atrás de Max Verstappen no campeonato de F1 de 2023 e presente entre os dez primeiros na classificação dos pilotos por onze anos consecutivos (2014 a 2024). Ele volta neste ano com seu Cadillac, após ficar fora da temporada de 2025.

O único outro mexicano a vencer uma corrida de F1 foi Pedro Rodriguez, em 1970. Infelizmente, ele morreu um ano depois, após um incidente em uma corrida, mas seu legado permanece: o circuito da Cidade do México foi renomeado em homenagem a ele e a seu irmão, Ricardo, também ex-piloto de F1, em 1979.

O Autódromo Hermanos Rodríguez é um circuito impressionante que os fãs de F1 precisam conhecer pessoalmente pelo menos uma vez na vida. Localizado bem no centro da capital mexicana, o traçado se destaca pela enorme reta principal de 1,2 km, uma das mais longas da temporada da F1, na qual os carros atuais podem atingir até 330 km/h. Outro ponto marcante é o trecho do estádio Foro Sol, onde os carros passam por uma área cercada por arquibancadas.

Lando Norris dominou o Grande Prêmio da Cidade do México de 2025, e o resultado o levou à liderança do Mundial de Pilotos. O piloto da McLaren terminou mais de 30 segundos à frente de Charles Leclerc, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull. Será que teremos outra edição emocionante desta vez? Se você quer se juntar à multidão em um dos dias mais memoráveis do calendário esportivo mexicano, não deixe para depois.