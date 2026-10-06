Como comprar ingressos para o Breeders' Cup World Championships 2026: informações sobre o Keeneland Race Course, programação das corridas, preços dos ingressos e mais

Os entusiastas do turfe em todo o planeta estarão com os olhos voltados para o Keeneland Race Course, em Lexington, Kentucky, que receberá a 43ª edição anual do Breeders' Cup World Championships ao longo de dois dias, em 30 e 31 de outubro.

Não perca a chance de fazer parte de um dos destaques do calendário global de corridas de cavalos e garanta hoje mesmo seus ingressos.

Embora o herói japonês dos cascos, Forever Young, tenha sido o grande destaque há 12 meses, ao conquistar uma vitória histórica no evento principal, o Breeders' Cup Classic, cada uma das 14 corridas de Grau 1 disputadas ao longo dos dois dias é uma prova emocionante que mantém a enorme multidão presente no local vibrando o tempo todo.

A preparação fora das pistas para os dois memoráveis dias de corrida é quase tão empolgante quanto a ação dos cavalos em si. O Breeders' Cup Festival, espalhado por toda a cidade, toma conta de Lexington a partir de segunda-feira, 25 de outubro, com eventos temáticos sobre cavalos, entretenimento ao vivo e celebrações.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos e como comprar entradas para o Breeders' Cup 2026, incluindo onde adquiri-las, quanto custam e mais.

Quando é o Breeders' Cup 2026?

O Breeders' Cup World Championships de 2026 acontece na sexta-feira, 30 de outubro, e no sábado, 31 de outubro. O Keeneland Race Course, em Lexington, recebe o extravagante evento equestre pela quarta vez neste ano, depois de tê-lo sediado anteriormente em 2015, 2020 e 2022.

Como comprar ingressos para o Breeders' Cup 2026

Os ingressos oficiais para o Breeders' Cup World Championships de 2026, no Keeneland, começaram a ser vendidos ao público geral em 21 de abril de 2026. Eles podiam ser comprados online diretamente pelo Breeders' Cup Ticket Hub, na SeatGeek (a fornecedora oficial de ingressos), ou por telefone, ligando para a bilheteria.

Todos os ingressos para o Breeders' Cup 2026 devem ser comprados com antecedência, sem venda no local no Keeneland Race Course. A presença é limitada a 43.000 pessoas por dia. O estoque é bastante reduzido, com muitas áreas de arquibancada e de alimentação já esgotadas, restando principalmente admissão geral à beira da pista e pacotes de viagem.

Para garantir ingressos de última hora, os fãs também podem comprá-los em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o evento.

Quanto custam os ingressos para o Breeders' Cup 2026?

Os preços oficiais dos ingressos para o Breeders' Cup World Championships de 2026, no Keeneland, variaram de $85 para um passe de admissão geral de um dia a $2.465 para pacotes premium all-inclusive de alimentação para dois dias.

A divisão oficial dos preços dos ingressos por categoria, seção e duração é a seguinte:

Tipo de ingresso/pacote Preço de sexta-feira Preço de sábado Preço para 2 dias Admissão geral à beira da pista $85 $159 $244 Admissão geral ao Clubhouse $212 $477 $689 Assentos reservados em mesa $186 $371 $557 Assentos reservados na arquibancada $265 $477 $742 Assentos reservados no Clubhouse N/A N/A $1.166 Grandstand Box & Loge Boxes N/A N/A a partir de $1.590 por assento Clubhouse Boxes N/A N/A a partir de $1.802 por assento Sales Pavilion $398 $530 $928 Equestrian Dining Room $583 $795 $1.378 First Turn Chalet N/A N/A $1.961 Premium Clubhouse Dining N/A N/A $2.465

Acompanhe o site oficial do Breeders' Cup mais perto da data para informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a programação de corridas do Breeders' Cup 2026?

Ao todo, 14 corridas serão disputadas ao longo dos dois dias de ação do Breeders' Cup. Na sexta-feira, 30 de outubro, acontecem cinco corridas de campeonato juvenil. No dia seguinte, sábado, 31 de outubro, haverá outras nove corridas, cujo destaque é o Breeders' Cup Classic, com bolsa de $7 milhões. Aqui estão os detalhes corrida por corrida (todos os horários exibidos são locais ET):

Sexta-feira, 30 de outubro

A programação de sexta-feira inclui corridas preliminares começando às 11h55 (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes e provas allowance), antes dos principais campeonatos juvenis de Grau 1:

14h55 - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

15h35 - Breeders' Cup Juvenile Fillies

16h15 - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

16h55 - Breeders' Cup Juvenile

17h35 - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de outubro

O sábado traz nove divisões de campeonato mundial para cavalos mais velhos e animais de elite de três anos, culminando com o prestigiado Breeders' Cup Classic. O dia começa com corridas maiden e allowance preliminares a partir das 11h15, antes de os principais eventos de Grau 1 começarem da seguinte forma:

13h10 - Breeders' Cup Dirt Mile

13h48 - Breeders' Cup Turf Sprint

14h26 - Breeders' Cup Sprint

15h04 - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

15h42 - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

16h20 - Breeders' Cup Mile

16h48 - Breeders' Cup Distaff

17h36 - Breeders' Cup Turf

18h16 - Breeders' Cup Classic

Tudo o que você precisa saber sobre o Keeneland Race Course

O Keeneland Race Course, que abriu seus portões pela primeira vez em 1936, é amplamente considerado a joia da coroa do turfe puro-sangue americano. Localizado em Lexington, Kentucky, no coração da região de Bluegrass, o Keeneland opera sob um modelo exclusivo sem fins lucrativos, no qual seus ganhos com corridas e leilões são reinvestidos diretamente na indústria equestre e em instituições de caridade locais.

Designado como Marco Histórico Nacional em 1986, ele funciona tanto como um hipódromo de elite quanto como a maior casa de leilões de puro-sangue do mundo.

Momentos memoráveis no Keeneland

Visita real da Rainha Elizabeth II (1984) : a Rainha Elizabeth II visitou o Keeneland para testemunhar a realização inaugural de uma stakes race criada em sua homenagem: a 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. O Keeneland construiu um Winner's Circle exclusivo à beira da pista explicitamente para sua visita.

Grand Slam de American Pharoah (2015) : o Keeneland recebeu o prestigiado Breeders’ Cup World Championships pela primeira vez em 2015. Na corrida final de sua carreira, a lenda da Tríplice Coroa American Pharoah dominou o Breeders’ Cup Classic, quebrou o recorde da pista e se tornou o primeiro cavalo da história a conquistar o informal 'Grand Slam' das corridas.

Leilões que quebraram recordes : os leilões de cavalos do Keeneland são icônicos. Mais de 20 vencedores do Kentucky Derby, incluindo o herói da Tríplice Coroa Justify, passaram pelo ringue de vendas do Keeneland. Em 1985, um yearling foi vendido por $13,1 milhões, estabelecendo um recorde mundial que durou décadas. Sua September Yearling Sale continua quebrando marcas modernas do setor, gerando um recorde histórico de $536,7 milhões.

A pista favorita de Hollywood: por causa de sua atemporal 'atmosfera retrô', gramados impecavelmente cuidados e icônicas estruturas de calcário, o Keeneland tem sido amplamente usado como set de filmagem. O local ficou famoso por representar outras pistas históricas em grandes produções cinematográficas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) e Secretariat (2010).

Vencedores recentes do Breeders' Cup Classic

Ano Cavalo vencedor Treinador vencedor Jóquei vencedor Pista 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







