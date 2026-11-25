A corrida por uma vaga no Brasil chega à reta decisiva com a rodada final dos playoffs europeus das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027. Dezesseis seleções, entre elas Inglaterra, Suécia, Itália e Holanda, disputam em confrontos de ida e volta as últimas sete vagas diretas para o Mundial.

Com Espanha, França, Alemanha e Dinamarca já classificadas na fase de grupos, a disputa ganha ainda mais peso. Do Wembley Stadium ao Aviva Stadium, a expectativa é de grandes públicos em alguns dos maiores estádios da Europa.

A GOAL reúne as informações mais recentes sobre os jogos, os preços e como encontrar os ingressos mais baratos disponíveis no momento.

Quando acontecem os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027?

A segunda e última rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada em jogos de ida e volta na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, e no sábado, 5 de dezembro de 2026. Confira abaixo a programação completa, com horários de início no horário da Europa Central (CET) e locais das partidas.

Data e horário Jogo Local Ingressos 1º de dezembro de 2026, 17h (CET) Eslovênia x Holanda Sportni park Domzale, Domzale Ingressos 1º de dezembro de 2026, 17h30 (CET) Finlândia x Itália Helsinki Football Stadium, Helsinque Ingressos 1º de dezembro de 2026, 18h (CET) Ucrânia x Inglaterra Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Ingressos 1º de dezembro de 2026, 18h (CET) Portugal x Islândia Estadio D. Afonso Henriques, Guimarães Ingressos 1º de dezembro de 2026, 18h (CET) Polônia x República da Irlanda Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Ingressos 1º de dezembro de 2026, 19h (CET) Suíça x Áustria Stadion Wankdorf, Berna Ingressos 1º de dezembro de 2026, 20h15 (CET) País de Gales x Noruega Cardiff City Stadium, Cardiff Ingressos 1º de dezembro de 2026, 20h25 (CET) Escócia x Suécia The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Ingressos 5 de dezembro de 2026, 15h (CET) Islândia x Portugal Laugardalsvollur, Reykjavik Ingressos 5 de dezembro de 2026, 16h (CET) Suécia x Escócia Stockholm Arena, Estocolmo Ingressos 5 de dezembro de 2026, 16h10 (CET) Áustria x Suíça Franz-Horr-Stadion, Viena Ingressos 5 de dezembro de 2026, 17h (CET) Noruega x País de Gales Ullevaal Stadion, Oslo Ingressos 5 de dezembro de 2026, 18h (CET) República da Irlanda x Polônia Aviva Stadium, Dublin Ingressos 5 de dezembro de 2026, 18h (CET) Holanda x Eslovênia Stadion Galgenwaard, Utrecht Ingressos 5 de dezembro de 2026, 18h30 (CET) Inglaterra x Ucrânia Wembley Stadium, Londres Ingressos 5 de dezembro de 2026, 21h15 (CET) Itália x Finlândia Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Ingressos

Onde comprar ingressos para as Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027?

Os ingressos oficiais para as Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027 são vendidos diretamente pelas federações nacionais anfitriãs e por seus principais parceiros de bilheteria, como Wembley Stadium e Ticketmaster para a Inglaterra, a FAI para a República da Irlanda, a FAW para o País de Gales e o portal da federação norueguesa para a Noruega.

Após o sorteio dos playoffs, a pré-venda foi disponibilizada inicialmente a integrantes de clubes oficiais de torcedores e a pessoas que se cadastraram antecipadamente. A venda geral já está aberta em todos os portais dos anfitriões, com ingressos digitais para celular e bilhetes em PDF emitidos antes do dia do jogo.

Como esses confrontos decisivos de volta têm grande procura, a Ticombo é uma opção caso os ingressos nos sites oficiais estejam esgotados.

Quanto custam os ingressos para as Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027?

Assistir ao futebol feminino de seleções ao vivo continua sendo uma das experiências mais acessíveis do esporte mundial. Os preços originais dos ingressos variam conforme o estádio anfitrião e a categoria do assento.

Inglaterra x Ucrânia (Wembley Stadium): os ingressos oficiais de entrada geral para adultos começam em torno de US$ 19 e chegam a US$ 75 , enquanto os lugares com desconto para menores de 16 anos, estudantes e idosos custam a partir de aproximadamente US$ 6 .

os ingressos oficiais de entrada geral para adultos começam em torno de e chegam a , enquanto os lugares com desconto para menores de 16 anos, estudantes e idosos custam a partir de aproximadamente . Noruega x País de Gales (Ullevaal Stadion): os ingressos oficiais para adultos vendidos pela federação norueguesa começam em aproximadamente US$ 18 , e os ingressos infantis estão disponíveis por cerca de US$ 9 .

os ingressos oficiais para adultos vendidos pela federação norueguesa começam em aproximadamente , e os ingressos infantis estão disponíveis por cerca de . Outros estádios europeus: nas federações anfitriãs da Irlanda, Polônia, Suécia e Holanda, os ingressos comuns de entrada geral geralmente custam a partir de valores entre US$ 15 e US$ 25, dependendo do setor do estádio.

Se a cota oficial de ingressos para venda geral se esgotar, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem uma alternativa para garantir lugares de última hora, com ingressos atualmente a partir de US$ 35.

Tudo o que você precisa saber sobre as Eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027

A Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, no Brasil, será a primeira edição do torneio realizada na América do Sul. A Europa tem 11 vagas diretas e mais uma vaga na repescagem intercontinental em disputa.

Após a fase de grupos das Eliminatórias, disputada de março a junho de 2026 em um formato semelhante ao da Liga das Nações, quatro potências europeias garantiram antecipadamente a classificação para o Mundial ao terminar na liderança de seus grupos na Liga A: a Espanha, atual campeã do mundo, além de França, Alemanha e Dinamarca.

As demais candidatas disputaram a primeira rodada dos playoffs em outubro de 2026, definindo oito confrontos de ida e volta na segunda rodada. A Inglaterra passou com tranquilidade pela Grécia, com um placar agregado de 8 a 1, e voltará a enfrentar a Ucrânia. Já a República da Irlanda encara a Polônia, que superou a Bélgica em uma dramática disputa de pênaltis.

A segunda rodada tem um elemento extra de tensão. Embora oito seleções vençam seus confrontos no placar agregado, apenas as sete vencedoras mais bem colocadas na classificação geral da fase de grupos das Eliminatórias Europeias se classificarão diretamente para a Copa de 2027 no Brasil. A vencedora dos playoffs com a pior classificação avançará à repescagem intercontinental da FIFA, em fevereiro de 2027, para tentar uma última vaga no Mundial.