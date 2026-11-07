A primeira edição do Rugby Nations Championship caminha para uma conclusão emocionante, com um fim de semana de finais inédito e histórico marcado para os dias 27 a 29 de novembro, de sexta-feira a domingo, no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta, então não deixe para depois: compre seus ingressos hoje.

Ao substituir amistosos isolados por uma competição com classificação e muito em jogo, o novo torneio divide doze das principais potências do rúgbi mundial em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que cada uma das doze seleções terminar a fase de grupos, todas disputarão uma partida no fim de semana de finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para o World Rugby Nations Championship 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será o fim de semana de finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Após o término da fase de grupos do Nations Championship 2026, o fim de semana de finais será realizado de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão geral, acontece no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Partida Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana de finais do World Rugby Nations Championship 2026

A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial do Nations Championship Rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos para a competição foram disponibilizados inicialmente de acordo com o tipo de partida e os diferentes períodos de prioridade:

Pré-vendas para clubes e titulares de debêntures : Os primeiros períodos de venda foram abertos em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados.

: Os primeiros períodos de venda foram abertos em janeiro de 2026 para grupos prioritários, como titulares de debêntures e clubes associados. Venda geral para o fim de semana de finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público em geral em março de 2026.

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub são respaldadas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da corrida.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana de finais do World Rugby Nations Championship 2026?

Para os dias com rodada dupla e os pacotes de vários dias durante o fim de semana de finais, as faixas de preços oficiais são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote de 3 dias para adultos custa de £ 242 a £ 514.

Acompanhe o site oficial da competição e os sites das seleções quando a data estiver mais próxima para obter informações adicionais. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para o World Rugby Nations Championship 2026

No rúgbi de quinze, hospitalidade é o nome dado a um pacote de luxo para o dia da partida, que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente a opções gastronômicas que incluem bufês e refeições de vários pratos, chegando até suítes privativas para um número limitado de convidados.

Os pacotes e passes oficiais podem ser adquiridos diretamente pelos canais autorizados:

Compra direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites das seleções.

: É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos do Nations Championship e pelos sites das seleções. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. É possível consultar o que cada opção inclui e concluir a reserva pelo site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam o World Rugby Nations Championship 2026?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato do World Rugby Nations Championship?

Em vez de disputar séries de várias partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez todas as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas etapas distintas:

Série de Verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de Outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A dinâmica se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: embora as seleções enfrentem apenas adversárias do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério. Por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada no desempenho de cada uma contra as seleções do Hemisfério Sul.

Fim de semana de finais

A decisão acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana repleto de grandes jogos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida de definição de posição contra a seleção que terminou exatamente na mesma colocação no outro grupo.