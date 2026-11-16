A Supercopa da Itália volta a ser disputada por duas equipes e retorna ao território italiano. Atual campeã da Serie A, a Inter de Milão enfrenta a Lazio, vice-campeã da Copa da Itália na temporada passada, no San Siro, em 22 de dezembro. Garanta hoje seu ingresso para o confronto em Milão durante as festas de fim de ano.

A Inter de Milão participou das últimas seis edições da Supercopa da Itália e conquistou três títulos consecutivos entre 2021 e 2023. Já o último título da Lazio na competição foi em 2019. O Napoli ficou com a taça em dezembro passado ao vencer o Bologna por 2 a 0 no Estádio da Universidade Rei Saud, em Riad.

A Inter de Milão de Cristian Chivu terá vantagem psicológica para o confronto. Além de jogar em casa, no San Siro, a equipe está invicta há dez partidas contra a Lazio, incluindo a vitória por 2 a 0 na final da Copa da Itália em maio.

Mas como acompanhar toda a emoção da partida no estádio? A GOAL apresenta as opções de ingressos para a Supercopa da Itália, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será a Supercopa da Itália 2026?

A edição mais recente da Supercopa da Itália, entre Inter de Milão e Lazio, será disputada no San Siro, em Milão, com início previsto para as 21h, no horário local (CET).

Como comprar ingressos para a Supercopa da Itália 2026

Os ingressos oficiais para a Supercopa da Itália 2026 são vendidos principalmente pela Vivaticket, parceira oficial de bilheteria da Serie A, e pelos portais dos clubes participantes.

As vendas dos clubes para jogos da Supercopa costumam ocorrer em etapas. A prioridade começa com quem tem ingresso de temporada, semanas antes da partida, seguida pelas etapas para titulares de cartão de torcedor ou CRN. Se ainda houver ingressos disponíveis, as vendas são abertas ao público em geral.

Quem procura um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Itália 2026?

Com base nos preços de finais semelhantes de grandes copas nacionais na Itália e nos valores normalmente cobrados nos setores do San Siro, a expectativa é que os ingressos oficiais vendidos ao público em geral custem de € 35 a mais de € 250, dependendo do anel e da arquibancada.

As faixas estimadas de preço oficial para os três anéis do San Siro (Anelli) e suas quatro arquibancadas são as seguintes:

Setor Localização e vista Preço oficial estimado Terzo Anello (3º anel) Setor superior elevado (Blu, Verde, Rosso) € 35 a € 55 Secondo Anello Blu / Verde Atrás dos gols (Curva Sud e Curva Nord) € 50 a € 80 Primo Anello Blu / Verde Setor inferior atrás dos gols € 75 a € 110 Secondo Anello Rosso / Arancio Setor intermediário superior nas laterais € 110 a € 160 Primo Anello Arancio Setor inferior na lateral principal (em frente aos bancos de reservas) € 150 a € 210 Primo Anello Rosso & Poltroncine Setor inferior da arquibancada principal (atrás dos bancos de reservas) € 190 a mais de € 260 Áreas VIP / espaços de hospitalidade Camarotes executivos e espaços à beira do campo € 400 a mais de € 800

Acompanhe os sites oficiais dos clubes para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

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