A Supercopa da Itália volta a ser disputada por duas equipes e retorna ao território italiano. Atual campeã da Serie A, a Inter de Milão enfrenta a Lazio, vice-campeã da Copa da Itália na temporada passada, no San Siro, em 22 de dezembro. Garanta hoje seu ingresso para o confronto em Milão durante as festas de fim de ano.
A Inter de Milão participou das últimas seis edições da Supercopa da Itália e conquistou três títulos consecutivos entre 2021 e 2023. Já o último título da Lazio na competição foi em 2019. O Napoli ficou com a taça em dezembro passado ao vencer o Bologna por 2 a 0 no Estádio da Universidade Rei Saud, em Riad.
A Inter de Milão de Cristian Chivu terá vantagem psicológica para o confronto. Além de jogar em casa, no San Siro, a equipe está invicta há dez partidas contra a Lazio, incluindo a vitória por 2 a 0 na final da Copa da Itália em maio.
Mas como acompanhar toda a emoção da partida no estádio? A GOAL apresenta as opções de ingressos para a Supercopa da Itália, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será a Supercopa da Itália 2026?
A edição mais recente da Supercopa da Itália, entre Inter de Milão e Lazio, será disputada no San Siro, em Milão, com início previsto para as 21h, no horário local (CET).
Como comprar ingressos para a Supercopa da Itália 2026
Os ingressos oficiais para a Supercopa da Itália 2026 são vendidos principalmente pela Vivaticket, parceira oficial de bilheteria da Serie A, e pelos portais dos clubes participantes.
As vendas dos clubes para jogos da Supercopa costumam ocorrer em etapas. A prioridade começa com quem tem ingresso de temporada, semanas antes da partida, seguida pelas etapas para titulares de cartão de torcedor ou CRN. Se ainda houver ingressos disponíveis, as vendas são abertas ao público em geral.
Quem procura um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.
Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Itália 2026?
Com base nos preços de finais semelhantes de grandes copas nacionais na Itália e nos valores normalmente cobrados nos setores do San Siro, a expectativa é que os ingressos oficiais vendidos ao público em geral custem de € 35 a mais de € 250, dependendo do anel e da arquibancada.
As faixas estimadas de preço oficial para os três anéis do San Siro (Anelli) e suas quatro arquibancadas são as seguintes:
Setor
Localização e vista
Preço oficial estimado
Terzo Anello (3º anel)
Setor superior elevado (Blu, Verde, Rosso)
€ 35 a € 55
Secondo Anello Blu / Verde
Atrás dos gols (Curva Sud e Curva Nord)
€ 50 a € 80
Primo Anello Blu / Verde
Setor inferior atrás dos gols
€ 75 a € 110
Secondo Anello Rosso / Arancio
Setor intermediário superior nas laterais
€ 110 a € 160
Primo Anello Arancio
Setor inferior na lateral principal (em frente aos bancos de reservas)
€ 150 a € 210
Primo Anello Rosso & Poltroncine
Setor inferior da arquibancada principal (atrás dos bancos de reservas)
€ 190 a mais de € 260
Áreas VIP / espaços de hospitalidade
Camarotes executivos e espaços à beira do campo
€ 400 a mais de € 800
Acompanhe os sites oficiais dos clubes para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa da Itália
Os campeões mais recentes da Supercopa da Itália são:
Ano (mês)
Campeão
Vice-campeão
Placar
2025 (dezembro)
Napoli
Bologna
2 a 0
2025 (janeiro)
Milan
Inter de Milão
3 a 2
2024
Inter de Milão
Napoli
1 a 0
2023
Inter de Milão
Milan
3 a 0
2022
Inter de Milão
Juventus
2 a 1 (após prorrogação)
2021
Juventus
Napoli
2 a 0
2019 (dezembro)
Lazio
Juventus
3 a 1
2019 (janeiro)
Juventus
Milan
1 a 0
2017
Lazio
Juventus
3 a 2
2016
Milan
Juventus
4 a 3 (pênaltis)