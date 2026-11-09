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Como comprar ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027: datas da competição, Barcelona x Atlético de Madrid, Real Madrid x Real Sociedad, preços e mais

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Veja como conseguir ingressos para assistir ao melhor time da La Liga espanhola em ação em Istambul neste mês de janeiro

A Supercopa da Espanha está de mudança. Depois de cinco anos fantásticos na Arábia Saudita, a próxima edição do torneio será realizada na Turquia, de 2 a 6 de fevereiro de 2027. Os maiores clubes da Espanha jogarão em três dos estádios mais emblemáticos do futebol europeu, e você já pode comprar ingressos.

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid disputam o título. Atual campeão, o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na primeira semifinal (2 de fevereiro), enquanto a Real Sociedad encara o Real Madrid na outra (3 de fevereiro). Os vencedores desses confrontos se enfrentam na final, em 6 de fevereiro.

Quem levantará o primeiro troféu espanhol da temporada em Istambul? A GOAL reúne as informações mais recentes sobre os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, incluindo como garantir seu lugar e quanto eles provavelmente custarão.

Quando será a Supercopa da Espanha de 2027?

A Supercopa da Espanha de 2027 será disputada de terça-feira, 2 de fevereiro, a sábado, 6 de fevereiro de 2027, na Turquia. É a primeira vez que o torneio sai de seu período habitual em janeiro.

Data

Jogo (horário local)

Ingressos

Estádio (localização)

Terça-feira, 2 de fevereiro de 2027 

1ª semifinal: Barcelona x Atlético de Madrid

Ingressos

Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul)

Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2027 

2ª semifinal: Real Sociedad x Real Madrid

Ingressos

Estádio Beşiktaş (Istambul)

Sábado, 6 de fevereiro de 2027 

Final: a definir

Ingressos

Rams Park (Istambul)

Onde será disputada a Supercopa da Espanha de 2027?

As três partidas da Supercopa da Espanha de 2027, incluindo as semifinais e a final, serão disputadas em três estádios diferentes de Istambul:

Estádio Şükrü Saracoğlu (1ª semifinal)

O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente conhecido como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex por razões de patrocínio, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente importantes da Europa. Sua apaixonada torcida costuma reverenciá-lo como “O Templo”.

Localizado no movimentado distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, o estádio tem entre 47.430 e 50.530 lugares, todos com assentos, e é a casa do Fenerbahçe, gigante poliesportivo turco, desde sua inauguração, em 1908.

Estádio Beşiktaş (2ª semifinal)

O Estádio Beşiktaş, também conhecido como Estádio Tüpraş, é uma arena esportiva moderna no coração de Istambul, às margens do pitoresco estreito de Bósforo. É amplamente considerado um dos estádios com a localização mais bonita do mundo, com vista para as águas onde a Europa encontra a Ásia. O estádio comporta cerca de 42.684 torcedores e é a casa do Beşiktaş desde 2016.

Rams Park (final)

O Rams Park é um estádio de futebol de nível mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, no lado europeu de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e famoso por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava à beira de um desabamento, e um grande desastre poderia ter ocorrido se ele continuasse em uso.

Como comprar ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027

A Supercopa da Espanha é organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Para comprar ingressos oficiais, acompanhe os seguintes canais:

  • Lista de espera oficial: a RFEF firmou uma parceria com a Fever para lançar uma lista de espera oficial para ingressos. Você pode se cadastrar na lista de espera oficial da Supercopa da Espanha de 2027 para receber acesso exclusivo à pré-venda, programação dos jogos e alertas de preços antes da abertura das vendas ao público geral.
  • Site oficial da federação: as vendas ao público geral serão abertas posteriormente no site da RFEF.
  • Portais dos clubes: os participantes Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad também receberão suas próprias cotas oficiais de ingressos para suas respectivas torcidas. Os sócios dos clubes podem consultar os portais oficiais de ingressos mais perto do evento.

A RFEF ainda não anunciou a data exata de início das vendas ao público geral. Historicamente, os ingressos oficiais para a Supercopa da Espanha são colocados à venda mais perto do torneio, geralmente algumas semanas antes de seu início.

Como a edição de 2027 será realizada no começo de fevereiro, a expectativa é que os ingressos para o público geral sejam disponibilizados no fim de dezembro de 2026 ou em janeiro de 2027.

Para garantir um lugar, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027?

Os preços oficiais dos ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, em Istambul, ainda não foram divulgados. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) costuma anunciar os períodos oficiais de venda, as categorias exatas de assentos e os preços de tabela mais perto do início do torneio.

Como referência histórica, os ingressos oficiais para edições recentes na Arábia Saudita custaram a partir de cerca de US$ 25 pelos lugares mais baratos nas semifinais e de aproximadamente US$ 47 para a final, com preços bem mais altos para assentos privilegiados no setor inferior e áreas VIP.

Acompanhe os sites oficiais da RFEF e dos clubes para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa da Espanha

Esta será a 43ª edição da Supercopa da Espanha, competição anual disputada pelos campeões e vice-campeões de La Liga e da Copa do Rei na temporada anterior. Desde 2020, ela é realizada em formato de torneio com quatro equipes, e 2027 marca sua primeira edição na Turquia.

O Barcelona chega a Istambul como atual campeão e favorito. O clube catalão conquistou seu 16º título, ampliando o próprio recorde, em janeiro de 2026, ao vencer o Real Madrid na final em Jeddah. Foi sua terceira vitória em uma final de Supercopa contra o Real Madrid em quatro anos. O Barcelona se classificou como campeão de La Liga, enquanto o Real Madrid garantiu a vaga como vice-campeão do campeonato.

A novidade deste ano vem da Copa do Rei. A Real Sociedad surpreendeu o Atlético de Madrid na final de 2026 e venceu por 4 a 3 nos pênaltis, após a prorrogação, para conquistar seu quarto título da Copa. Os dois finalistas garantiram vaga em Istambul. O resultado é uma rara Supercopa sem o Athletic Bilbao nem uma equipe de menor expressão: apenas quatro grandes clubes.

O sorteio das semifinais também traz um novo elemento. O formato coloca o campeão da Copa do Rei diante do vice-campeão de La Liga, o que dá à Real Sociedad a chance de enfrentar o Real Madrid, enquanto o Barcelona encara o Atlético de Madrid por uma vaga na final. Uma decisão entre Barcelona e Real Madrid é novamente possível, mas, pela primeira vez em anos, está longe de ser garantida.

Quem disputa a Supercopa da Espanha de 2027?

Os quatro clubes já sabem o que é conquistar o troféu. Confira os participantes e seus históricos na Supercopa:

Equipe

Classificação

Última participação

Títulos

Barcelona

Campeão de La Liga

Campeão em 2026

16

Real Madrid

Vice-campeão de La Liga

Vice-campeão em 2026

13

Real Sociedad

Campeã da Copa do Rei

Semifinalista em 2021

1

Atlético de Madrid

Vice-campeão da Copa do Rei

Semifinalista em 2026

2

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