A Supercopa da Espanha está de mudança. Depois de cinco anos fantásticos na Arábia Saudita, a próxima edição do torneio será disputada na Turquia, de 2 a 6 de fevereiro de 2027. Os maiores clubes da Espanha entrarão em campo em três dos estádios mais emblemáticos do futebol europeu, e você já pode comprar ingressos.

A disputa reúne Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid na briga pelo título. Atual campeão, o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na primeira semifinal (2 de fevereiro), enquanto a Real Sociedad encara o Real Madrid na outra (3 de fevereiro). Os vencedores desses confrontos se enfrentam na final, em 6 de fevereiro.

Quem levantará o primeiro troféu espanhol da temporada em Istambul? A GOAL reúne as informações mais recentes sobre os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, incluindo como garantir seu lugar e quanto eles devem custar.

Quando será a Supercopa da Espanha de 2027?

A Supercopa da Espanha de 2027 será disputada de terça-feira, 2 de fevereiro, a sábado, 6 de fevereiro de 2027, na Turquia. Será a primeira vez que o torneio sairá de seu período habitual em janeiro.

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Terça-feira, 2 de fevereiro de 2027 1ª semifinal: Barcelona x Atlético de Madrid Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2027 2ª semifinal: Real Sociedad x Real Madrid Ingressos Estádio Beşiktaş (Istambul) Sábado, 6 de fevereiro de 2027 Final: a definir Ingressos RAMS Park (Istambul)

Onde será disputada a Supercopa da Espanha de 2027?

Os três jogos da Supercopa da Espanha de 2027, as duas semifinais e a final, serão disputados em três estádios diferentes de Istambul:

Estádio Şükrü Saracoğlu (1ª semifinal)

O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente conhecido como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex por motivos de patrocínio, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente importantes da Europa. Sua apaixonada torcida costuma chamá-lo de “O Templo”.

Localizado no vibrante distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, o estádio, com capacidade entre 47.430 e 50.530 espectadores sentados, é a casa do Fenerbahçe, gigante multiesportivo turco, desde sua inauguração, em 1908.

Estádio Beşiktaş (2ª semifinal)

O Estádio Beşiktaş, também conhecido como Estádio Tüpraş, é uma arena esportiva moderna localizada no coração de Istambul, às margens do estreito de Bósforo. É amplamente considerado um dos estádios com a localização mais bonita do mundo, com vista para as águas onde a Europa encontra a Ásia. Tem capacidade para cerca de 42.684 torcedores e é a casa do Beşiktaş e de sua apaixonada torcida desde 2016.

RAMS Park (final)

O RAMS Park é um estádio de futebol de nível mundial localizado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, no lado europeu de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O antigo estádio do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava prestes a desabar, e uma grande tragédia poderia ter ocorrido caso continuasse em uso.

Como comprar ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027

A Supercopa da Espanha é organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Para comprar ingressos oficiais, acompanhe os seguintes canais:

Lista de espera oficial : A RFEF firmou uma parceria com a 'Fever' para lançar uma lista de espera oficial para ingressos. Você pode se cadastrar na lista de espera oficial da Supercopa da Espanha de 2027 para receber acesso exclusivo à pré-venda, informações sobre os jogos e alertas de preços antes da abertura das vendas ao público.

: A RFEF firmou uma parceria com a 'Fever' para lançar uma lista de espera oficial para ingressos. Você pode se cadastrar na lista de espera oficial da Supercopa da Espanha de 2027 para receber acesso exclusivo à pré-venda, informações sobre os jogos e alertas de preços antes da abertura das vendas ao público. Site oficial da federação : A venda ao público em geral será aberta posteriormente no site da RFEF.

: A venda ao público em geral será aberta posteriormente no site da RFEF. Portais dos clubes: Os participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad, também receberão cotas oficiais de ingressos para suas respectivas torcidas. Os sócios dos clubes poderão consultar os portais oficiais de ingressos quando o evento estiver mais próximo.

A RFEF ainda não anunciou a data exata de início da venda ao público em geral. Historicamente, os ingressos oficiais para a Supercopa da Espanha começam a ser vendidos mais perto das datas do torneio, geralmente algumas semanas antes do início dos jogos.

Como a edição de 2027 será disputada no início de fevereiro, a expectativa é que os ingressos para o público em geral sejam disponibilizados no fim de dezembro de 2026 ou em janeiro de 2027.

Além da venda direta pelos canais oficiais, os torcedores também podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027?

Os preços oficiais dos ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, em Istambul, ainda não foram divulgados. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) costuma anunciar os períodos de venda, as categorias exatas de assentos e os preços oficiais mais perto do início do torneio.

Como referência histórica, os ingressos oficiais das edições recentes na Arábia Saudita custavam a partir de cerca de US$ 25 para os lugares mais baratos das semifinais e de aproximadamente US$ 47 para a final, com valores bem mais altos para os melhores lugares nos setores inferiores e nas áreas VIP.

Acompanhe os sites oficiais da RFEF e dos clubes para obter mais informações, além de plataformas de revenda como a StubHub para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa da Espanha

Esta será a 43ª edição da Supercopa da Espanha, competição anual que reúne os campeões e vice-campeões de La Liga e da Copa do Rei da temporada anterior. Desde 2020, ela é disputada em um torneio de quatro equipes, e 2027 marcará sua primeira edição na Turquia.

O Barcelona chega a Istambul como atual campeão e favorito. O clube catalão conquistou seu 16º título, ampliando o próprio recorde, em janeiro de 2026, ao vencer o Real Madrid na final em Jidá. Foi sua terceira vitória sobre o Real Madrid em uma final da Supercopa em quatro anos. O Barcelona se classificou como campeão de La Liga, enquanto o Real Madrid entrou como vice-campeão da liga.

A novidade deste ano vem da Copa do Rei. A Real Sociedad surpreendeu o Atlético de Madrid na final de 2026 e venceu por 4 a 3 nos pênaltis, após a prorrogação, para conquistar seu quarto título da competição. Os dois finalistas garantiram vaga em Istambul. Assim, a Supercopa terá uma rara edição sem o Athletic Bilbao ou um azarão de classificação inferior: serão apenas quatro equipes de peso.

O sorteio das semifinais também traz um novo ingrediente. Pelo formato da competição, o campeão da Copa do Rei enfrenta o vice-campeão de La Liga. Assim, a Real Sociedad terá a chance de encarar o Real Madrid, enquanto o Barcelona enfrentará o Atlético de Madrid por uma vaga na final. Uma final entre Barcelona e Real Madrid é novamente possível, mas, pela primeira vez em anos, está longe de ser garantida.

Quem disputa a Supercopa da Espanha de 2027?

Os quatro clubes sabem o que é preciso para conquistar o troféu. Confira os participantes e seu histórico na Supercopa: