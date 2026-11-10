A Supercopa da Espanha está de mudança. Depois de cinco anos fantásticos na Arábia Saudita, o próximo minitorneio será realizado na Turquia, de 2 a 6 de fevereiro de 2027. Os maiores clubes da Espanha jogarão em três dos estádios mais emblemáticos do futebol europeu, e você já pode comprar ingressos.

A disputa reúne Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad e Atlético de Madrid na briga pelo título. Atual campeão, o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid na primeira semifinal (2 de fevereiro), enquanto a Real Sociedad encara o Real Madrid na outra (3 de fevereiro). Os vencedores desses confrontos se enfrentam na final, em 6 de fevereiro.

Quem vai levantar o primeiro troféu espanhol da temporada em Istambul? A GOAL reúne as informações mais recentes sobre os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, incluindo como garantir seu lugar e quanto eles devem custar.

Quando será a Supercopa da Espanha de 2027?

A Supercopa da Espanha de 2027 será disputada de terça-feira, 2 de fevereiro, a sábado, 6 de fevereiro de 2027, na Turquia. É a primeira vez que o minitorneio sai de seu período habitual em janeiro.

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Terça-feira, 2 de fevereiro de 2027 1ª semifinal: Barcelona x Atlético de Madrid Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (Istambul) Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2027 2ª semifinal: Real Sociedad x Real Madrid Ingressos Estádio Beşiktaş (Istambul) Sábado, 6 de fevereiro de 2027 Final: a definir Ingressos RAMS Park (Istambul)

Onde será disputada a Supercopa da Espanha de 2027?

Os três jogos da Supercopa da Espanha de 2027, as semifinais e a final, serão disputados em três estádios diferentes de Istambul:

Estádio Şükrü Saracoğlu (1ª semifinal)

O Estádio Şükrü Saracoğlu, atualmente conhecido por motivos de patrocínio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, é uma das arenas de futebol mais lendárias, intimidadoras e historicamente importantes da Europa. Sua apaixonada torcida costuma reverenciá-lo como “O Templo”.

Localizada no movimentado distrito de Kadıköy, no lado asiático de Istambul, a arena, que tem apenas lugares sentados e capacidade entre 47.430 e 50.530 pessoas, é a casa do Fenerbahçe, gigante multiesportivo turco, desde sua inauguração em 1908.

Estádio Beşiktaş (2ª semifinal)

O Estádio Beşiktaş, também conhecido como Tüpraş Stadium, é uma arena esportiva moderna situada no coração de Istambul, à beira do estreito de Bósforo. Sua localização, com vista para as águas no ponto em que Europa e Ásia se encontram, é amplamente considerada uma das mais belas do mundo entre os estádios. A arena recebe cerca de 42.684 torcedores e é a casa do Beşiktaş desde 2016.

RAMS Park (final)

O RAMS Park é um estádio de futebol de nível mundial situado no bairro de Seyrantepe, no distrito de Sarıyer, no lado europeu de Istambul. É a casa do Galatasaray desde sua inauguração, em 2011, e tem capacidade para 53.978 pessoas.

O estádio anterior do Galatasaray, o Estádio Ali Sami Yen, usado por mais de 60 anos e conhecido por sua atmosfera incrivelmente intensa, aparentemente estava à beira do colapso. Uma grande tragédia poderia ter ocorrido se ele tivesse continuado em uso.

Como comprar ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027

A Supercopa da Espanha é organizada pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Para comprar ingressos oficiais, acompanhe os seguintes canais:

Lista de espera oficial : A RFEF firmou uma parceria com a “Fever” para lançar uma lista de espera oficial para ingressos. Você pode se cadastrar na lista de espera oficial da Supercopa da Espanha de 2027 para ter acesso exclusivo à pré-venda e receber a programação dos jogos e alertas de preços antes do início da venda geral.

: A RFEF firmou uma parceria com a “Fever” para lançar uma lista de espera oficial para ingressos. Você pode se cadastrar na lista de espera oficial da Supercopa da Espanha de 2027 para ter acesso exclusivo à pré-venda e receber a programação dos jogos e alertas de preços antes do início da venda geral. Site oficial da federação : A venda ao público em geral será aberta posteriormente no site da RFEF.

: A venda ao público em geral será aberta posteriormente no site da RFEF. Portais dos clubes: Os participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad, também receberão suas próprias cotas oficiais de ingressos para suas respectivas torcidas. Os sócios dos clubes poderão consultar os portais oficiais de ingressos quando o evento estiver mais próximo.

A RFEF ainda não anunciou a data exata de início da venda geral. Historicamente, os ingressos oficiais para a Supercopa da Espanha começam a ser vendidos perto das datas do torneio, geralmente algumas semanas antes de a bola rolar.

Como a edição de 2027 será disputada no início de fevereiro, a expectativa é que os ingressos para o público em geral sejam disponibilizados no fim de dezembro de 2026 ou em janeiro de 2027.

Além da venda direta pelos portais oficiais, os torcedores também podem comprar ingressos no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos de última hora por canais alternativos.

Quanto custam os ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027?

Os preços oficiais dos ingressos para a Supercopa da Espanha de 2027, em Istambul, ainda não foram divulgados. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) costuma anunciar os períodos oficiais de venda, as categorias exatas de assentos e os preços originais mais perto do início do torneio.

Como referência histórica, os ingressos oficiais para edições recentes na Arábia Saudita custavam a partir de aproximadamente US$ 25 nos lugares mais baratos das semifinais e cerca de US$ 47 na final, com valores bem mais altos nos setores inferiores mais valorizados e nos espaços VIP.

Acompanhe os sites oficiais da RFEF e dos clubes para obter mais informações, além de plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Supercopa da Espanha

Esta será a 43ª edição da Supercopa da Espanha, competição anual que reúne campeões e vice-campeões de La Liga e da Copa do Rei da temporada anterior. Desde 2020, ela é disputada como um minitorneio de quatro equipes, e 2027 marca sua primeira realização na Turquia.

O Barcelona chega a Istambul como atual campeão e favorito. O clube catalão conquistou seu 16º título, ampliando o próprio recorde, em janeiro de 2026, ao derrotar o Real Madrid na final em Jidá. Foi sua terceira vitória sobre o rival em uma final de Supercopa em quatro anos. O Barcelona se classificou como campeão de La Liga, enquanto o Real Madrid entrou como vice-campeão do campeonato.

A novidade deste ano vem da Copa do Rei. A Real Sociedad surpreendeu o Atlético de Madrid na final de 2026, vencendo por 4 a 3 nos pênaltis após a prorrogação para conquistar seu quarto título da competição. Os dois finalistas garantiram vaga em Istambul. O resultado é uma Supercopa sem o Athletic Bilbao nem um azarão de classificação inferior, algo raro: apenas quatro grandes equipes.

O sorteio das semifinais também traz um novo elemento à disputa. Pelo formato, o campeão da Copa do Rei enfrenta o vice-campeão de La Liga. Assim, a Real Sociedad terá a chance de encarar o Real Madrid, enquanto o Barcelona enfrenta o Atlético de Madrid por uma vaga na final. Uma decisão entre Barcelona e Real Madrid volta a ser possível, mas, pela primeira vez em anos, está longe de ser garantida.

Quem disputa a Supercopa da Espanha de 2027?

Os quatro clubes sabem o que é preciso para conquistar o troféu. Confira os participantes e seus históricos na Supercopa: