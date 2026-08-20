Como comprar ingressos para a Scottish Premiership 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre os estádios e mais

Neste ano, vimos uma das retas finais mais emocionantes de uma campanha da Scottish Premiership e, para aumentar a tensão, nem sequer foi a habitual disputa de "Old Firm" entre dois times. Entre na ação desta temporada reservando seus ingressos para os jogos hoje mesmo.

Em um dia eletrizante de maio, o Celtic marcou dois gols nos minutos finais contra o Hearts, no Celtic Park, para negar ao time de Edimburgo seu primeiro título da liga desde 1960. Para aumentar a angústia do Hearts, a equipe havia liderado a tabela por quase oito meses.

Agora, os Bhoys, sob o comando de Martin O'Neill, miram a conquista do sexto título consecutivo da liga, ou, de forma inacreditável, o 15º nas últimas 16 temporadas. O cenário do futebol escocês não gira apenas em torno do Celtic, é claro, e há muitas oportunidades para ver qualquer um dos 12 times da Premiership entrar em campo.

Deixe a GOAL trazer todas as informações mais recentes sobre ingressos para você garantir seu lugar nos jogos da Scottish Premiership, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos grandes jogos da Scottish Premiership

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sáb., 29 de agosto (15h) Celtic x Falkirk Celtic Park (Glasgow) Ingressos dom., 30 de agosto (15h) Dundee x Hibernian Dens Park (Dundee) Ingressos dom., 30 de agosto (15h) St. Mirren x Motherwell SMiSA Stadium (Paisley) Ingressos qua., 2 de setembro (19h45) Celtic x Aberdeen Celtic Park (Glasgow) Ingressos qua., 2 de setembro (19h45) Dundee x St. Johnstone Dens Park (Dundee) Ingressos qua., 2 de setembro (19h45) Motherwell x Dundee United Fir Park (Motherwell) Ingressos sáb., 5 de setembro (15h) Rangers x Motherwell Ibrox Stadium (Glasgow) Ingressos sáb., 19 de setembro (15h) St. Mirren x Dundee United SMiSA Stadium (Paisley) Ingressos sáb., 19 de setembro (15h) Dundee x Motherwell Dens Park (Dundee) Ingressos dom., 20 de setembro (12h) Celtic x Rangers Celtic Park (Glasgow) Ingressos

Como comprar ingressos para a Scottish Premiership

Os ingressos oficiais para jogos da Scottish Premiership podem ser comprados diretamente nas plataformas de venda ou nas bilheterias dos respectivos clubes mandantes. A liga não usa um portal centralizado de ingressos; em vez disso, cada um dos 12 clubes membros controla e gerencia suas próprias vendas.

Os ingressos para os jogos geralmente são colocados à venda entre duas e quatro semanas antes da data marcada para a partida. Como os detentores de season ticket representam a grande maioria dos lugares nos estádios, o inventário restante é disponibilizado em níveis de prioridade claros e escalonados:

Detentores de season ticket / sócios do clube primeiro: até 3 a 4 semanas antes da partida, as plataformas tendem a abrir janelas exclusivas de compra ou reserva para detentores de season ticket, para a compra de assentos extras, e para sócios oficiais do clube.

Venda para o público geral: se ainda restarem ingressos, eles são disponibilizados ao público em geral cerca de 1 a 2 semanas antes do pontapé inicial.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Scottish Premiership no mercado secundário. O Ticombo é um dos principais varejistas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Scottish Premiership?

Os ingressos oficiais de admissão geral para adultos na Scottish Premiership normalmente custam entre £20 e £50, embora jogos de grande apelo possam fazer os preços-padrão dobrarem ou até triplicarem.

A maioria dos clubes divide seus jogos em casa em duas ou três categorias com base na demanda, o que determina o preço-base do ingresso:

Categoria A (jogos premium): são partidas de alta demanda contra Celtic ou Rangers, além de rivalidades locais, como o clássico de Edimburgo entre Hearts e Hibernian.

Categoria B/C (jogos padrão): partidas rotineiras da liga contra os demais clubes da primeira divisão.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites secundários de revenda, como o Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Scottish Premiership

A rivalidade entre Celtic e Rangers, conhecida como Old Firm, representa o mais longo período sustentado de domínio doméstico no futebol mundial. O Celtic lidera a lista com 56 títulos da liga, enquanto o Rangers aparece logo atrás, com 55.

Títulos consecutivos da liga: Celtic e Rangers dividem o recorde de nove títulos seguidos. O Celtic alcançou isso duas vezes, de 1965 a 1974 e de 2011 a 2020, enquanto o Rangers conseguiu o feito de 1988 a 1997.

O jejum de 41 anos: o Hearts chegou perto durante a campanha de 2025/26, mas nenhum clube fora da Old Firm venceu o campeonato da liga desde 1985, quando Alex Ferguson levou o Aberdeen ao título.

Mais pontos em uma temporada: o Celtic detém a marca máxima, com 103 pontos na campanha de 2001–02 sob o comando de Martin O'Neill.

Menos pontos em uma temporada: o extinto Gretna FC detém o pior recorde, com apenas 13 pontos na temporada 2007–08.

Estádios e sedes da Scottish Premiership

Clube Estádio e localização Capacidade Celtic Celtic Park (Glasgow) 60.411 Rangers Ibrox Stadium (Glasgow) 51.700 Aberdeen Pittodrie Stadium (Aberdeen) 20.866 Hibernian Easter Road Stadium (Edinburgh) 20.250 Heart of Midlothian Tynecastle Park (Edinburgh) 19.852 Kilmarnock BBSP Stadium (Kilmarnock) 18.128 Dundee United Tannadice Park (Dundee) 14.223 Motherwell Fir Park (Motherwell) 13.677 Dundee FC Dens Park (Dundee) 11.850 St Johnstone McDiarmid Park (Perth) 10.696 St Mirren SMiSA Stadium (Paisley) 7.937 Falkirk Falkirk Stadium (Falkirk) 7.937



