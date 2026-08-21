Como comprar ingressos para a Primeira Liga 2026/27: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

O Porto levou a melhor na disputa entre os "Três Grandes" de Portugal na última temporada e se sagrou campeão da Primeira Liga pela 31ª vez. Com Benfica e Sporting CP determinados a retomar a coroa, está tudo pronto para mais uma campanha emocionante.

Embora os dois gigantes de Lisboa e o Porto costumem ficar com a maior parte das manchetes do futebol português, há outros quinze clubes da Primeira Liga que buscam dar passos positivos nos próximos meses, e você já pode reservar ingressos para ver qualquer um deles ao vivo hoje.

Deixe a GOAL trazer para você as informações mais recentes sobre ingressos da Primeira Liga de Portugal, incluindo a próxima programação, onde comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.

Próximos jogos de destaque da Primeira Liga de Portugal

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos sex., 28 de ago. (20h15) Rio Ave x Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Ingressos sáb., 29 de ago. (15h30) Alverca x Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Ingressos sáb., 29 de ago. (15h30) Arouca x Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Ingressos sáb., 29 de ago. (18h) Académico de Viseu x Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Ingressos dom., 30 de ago. (15h30) Nacional x Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Ingressos dom., 30 de ago. (18h) Casa Pia x Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Ingressos dom., 30 de ago. (20h30) Famalicão x Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Ingressos seg., 31 de ago. (18h45) Benfica x Estoril Estádio da Luz (Lisboa) Ingressos seg., 31 de ago. (20h45) Sporting Braga x Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Marítimo x Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Porto x Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Sporting CP x Nacional Estádio José Alvalade (Lisboa) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Alverca x Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Estrela x Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Gil Vicente x Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Santa Clara x Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) Ingressos 4/5/6/7 de set. (a definir) Vitória Guimarães x Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Ingressos

Como comprar ingressos para a Primeira Liga de Portugal

Os ingressos oficiais da Primeira Liga de Portugal podem ser comprados diretamente pelos canais de venda de cada clube mandante, já que a liga não vende ingressos de forma centralizada.

Os ingressos para jogos regulares geralmente começam a ser vendidos entre 10 e 14 dias antes da partida para os sócios do clube, com os lugares restantes sendo disponibilizados ao público em geral cerca de uma semana antes do jogo.

Vale destacar, porém, que se você quiser assistir a jogos de grande apelo, como O Clássico (Benfica x Porto) ou o Derby de Lisboa (Benfica x Sporting CP), os ingressos quase nunca são colocados à venda para o público em geral, já que os sócios costumam comprar todas as entradas disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Primeira Liga de Portugal no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Primeira Liga de Portugal?

Os ingressos oficiais para jogos da Primeira Liga de Portugal variam significativamente dependendo do clube, do adversário e do seu status de associado, com os ingressos-padrão para o público em geral normalmente variando entre €30 e €90. Para sócios do clube, os preços podem cair para €15 a €40 por partida.

No entanto, como a Primeira Liga é altamente localizada, as estruturas de preços são determinadas de forma independente por cada clube, especialmente por Benfica, Sporting CP e Porto.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Primeira Liga de Portugal

A Primeira Liga de Portugal, criada em 1934, é famosa pelo domínio dos "Três Grandes" - Benfica, Porto e Sporting CP. Juntos, eles conquistaram todos os títulos, com exceção de dois, na história da liga. Esses dois triunfos de clubes fora do Big 3 foram alcançados por Belenenses (1945-46) e Boavista (2000-01).

Títulos consecutivos: o Porto é o único clube a conquistar 5 títulos consecutivos, alcançando esse feito entre 1994 e 1999.

Maior sequência invicta: o Porto estabeleceu o recorde com 58 jogos consecutivos sem perder na liga sob o comando de Sérgio Conceição, entre 2020 e 2022.

O impacto do Boavista em 2001: o Boavista encerrou um monopólio de 55 anos dos Três Grandes ao conquistar o título de 2000-01 sob o comando do técnico Jaime Pacheco, provocando grandes comemorações por toda a cidade do Porto.

Nunca rebaixados: Benfica, Porto e Sporting CP nunca foram rebaixados desde a fundação da liga.

Estádios e locais da Primeira Liga de Portugal

Clube Estádio e localização Capacidade Benfica Estádio da Luz (Lisboa) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lisboa) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Observação: o Casa Pia manda seus jogos no Estádio Municipal de Rio Maior, campo neutro, já que seu próprio estádio não atende aos requisitos da elite da liga.



