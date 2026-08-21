Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
FBL-POR-LIGA-PORTO-SANTA CLARAAFP
Book Portuguese Primeira Liga match tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos para a Primeira Liga 2026/27: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Português
Benfica
Porto
Sporting

Não perca a chance de acompanhar nesta temporada alguns emocionantes jogos do Campeonato Português

O Porto levou a melhor na disputa entre os "Três Grandes" de Portugal na última temporada e se sagrou campeão da Primeira Liga pela 31ª vez. Com Benfica e Sporting CP determinados a retomar a coroa, está tudo pronto para mais uma campanha emocionante.

Embora os dois gigantes de Lisboa e o Porto costumem ficar com a maior parte das manchetes do futebol português, há outros quinze clubes da Primeira Liga que buscam dar passos positivos nos próximos meses, e você já pode reservar ingressos para ver qualquer um deles ao vivo hoje.

Deixe a GOAL trazer para você as informações mais recentes sobre ingressos da Primeira Liga de Portugal, incluindo a próxima programação, onde comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.

Próximos jogos de destaque da Primeira Liga de Portugal

Data e horário (local)

Jogo

Local

Ingressos

sex., 28 de ago. (20h15)

Rio Ave x Sporting CP

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

Ingressos

sáb., 29 de ago. (15h30)

Alverca x Santa Clara

Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)

Ingressos

sáb., 29 de ago. (15h30)

Arouca x Marítimo

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

Ingressos

sáb., 29 de ago. (18h)

Académico de Viseu x Porto

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

Ingressos

dom., 30 de ago. (15h30)

Nacional x Estrela

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

Ingressos

dom., 30 de ago. (18h)

Casa Pia x Moreirense

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)

Ingressos

dom., 30 de ago. (20h30)

Famalicão x Gil Vicente

Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)

Ingressos

seg., 31 de ago. (18h45)

Benfica x Estoril

Estádio da Luz (Lisboa)

Ingressos

seg., 31 de ago. (20h45)

Sporting Braga x Vitória Guimarães

Braga Municipal Stadium (Braga)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Marítimo x Benfica

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Porto x Moreirense

Estádio do Dragão (Porto)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Sporting CP x Nacional

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Alverca x Sporting Braga

Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Estrela x Famalicão

Estádio José Gomes (Amadora)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Gil Vicente x Académico de Viseu

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Santa Clara x Rio Ave

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)

Ingressos

4/5/6/7 de set. (a definir)

Vitória Guimarães x Casa Pia

Dom Afonso Henriques (Guimaraes)

Ingressos

Como comprar ingressos para a Primeira Liga de Portugal

Os ingressos oficiais da Primeira Liga de Portugal podem ser comprados diretamente pelos canais de venda de cada clube mandante, já que a liga não vende ingressos de forma centralizada.

Os ingressos para jogos regulares geralmente começam a ser vendidos entre 10 e 14 dias antes da partida para os sócios do clube, com os lugares restantes sendo disponibilizados ao público em geral cerca de uma semana antes do jogo.

Vale destacar, porém, que se você quiser assistir a jogos de grande apelo, como O Clássico (Benfica x Porto) ou o Derby de Lisboa (Benfica x Sporting CP), os ingressos quase nunca são colocados à venda para o público em geral, já que os sócios costumam comprar todas as entradas disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Primeira Liga de Portugal no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos da Primeira Liga de Portugal?

Os ingressos oficiais para jogos da Primeira Liga de Portugal variam significativamente dependendo do clube, do adversário e do seu status de associado, com os ingressos-padrão para o público em geral normalmente variando entre €30 e €90. Para sócios do clube, os preços podem cair para €15 a €40 por partida.

No entanto, como a Primeira Liga é altamente localizada, as estruturas de preços são determinadas de forma independente por cada clube, especialmente por Benfica, Sporting CP e Porto.

Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Recordes e estatísticas da Primeira Liga de Portugal

A Primeira Liga de Portugal, criada em 1934, é famosa pelo domínio dos "Três Grandes" - Benfica, Porto e Sporting CP. Juntos, eles conquistaram todos os títulos, com exceção de dois, na história da liga. Esses dois triunfos de clubes fora do Big 3 foram alcançados por Belenenses (1945-46) e Boavista (2000-01).

Títulos consecutivos: o Porto é o único clube a conquistar 5 títulos consecutivos, alcançando esse feito entre 1994 e 1999.

Maior sequência invicta: o Porto estabeleceu o recorde com 58 jogos consecutivos sem perder na liga sob o comando de Sérgio Conceição, entre 2020 e 2022.

O impacto do Boavista em 2001: o Boavista encerrou um monopólio de 55 anos dos Três Grandes ao conquistar o título de 2000-01 sob o comando do técnico Jaime Pacheco, provocando grandes comemorações por toda a cidade do Porto.

Nunca rebaixados: Benfica, Porto e Sporting CP nunca foram rebaixados desde a fundação da liga.

Estádios e locais da Primeira Liga de Portugal

Clube

Estádio e localização

Capacidade

Benfica

Estádio da Luz (Lisboa)

68.100

Sporting CP

Estádio José Alvalade (Lisboa)

52.095

Porto

Estádio do Dragão (Porto)

50.033

Sporting Braga

Estádio Municipal de Braga (Braga)

30.286

Vitória de Guimarães

Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)

30.029

Santa Clara

Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)

12.500

Gil Vicente

Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)

12.046

Marítimo

Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)

10.600

Estrela

Estádio José Gomes (Amadora)

9.288

Casa Pia

Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*

7.000

Alverca

Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)

6.932

Académico de Viseu

Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)

6.912

Moreirense

Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)

6.150

Rio Ave

Estádio dos Arcos (Vila do Conde)

5.300

Nacional

Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)

5.200

Famalicão

Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)

5.186

Estoril

Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)

5.094

Arouca

Estádio Municipal de Arouca (Arouca)

5.000

*Observação: o Casa Pia manda seus jogos no Estádio Municipal de Rio Maior, campo neutro, já que seu próprio estádio não atende aos requisitos da elite da liga.


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google