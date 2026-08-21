Como comprar ingressos para a Primeira Liga 2026/27: próximos jogos, preços, informações sobre os estádios e mais

O Porto levou a melhor na disputa entre os "Três Grandes" de Portugal na última temporada e se sagrou campeão da Primeira Liga pela 31ª vez. Com Benfica e Sporting CP determinados a retomar a coroa, está tudo pronto para mais uma campanha emocionante.
Embora os dois gigantes de Lisboa e o Porto costumem ficar com a maior parte das manchetes do futebol português, há outros quinze clubes da Primeira Liga que buscam dar passos positivos nos próximos meses, e você já pode reservar ingressos para ver qualquer um deles ao vivo hoje.
Deixe a GOAL trazer para você as informações mais recentes sobre ingressos da Primeira Liga de Portugal, incluindo a próxima programação, onde comprar entradas para os jogos e quanto elas custam.
Próximos jogos de destaque da Primeira Liga de Portugal
Data e horário (local)
Jogo
Local
Ingressos
sex., 28 de ago. (20h15)
Rio Ave x Sporting CP
Estádio dos Arcos (Vila do Conde)
sáb., 29 de ago. (15h30)
Alverca x Santa Clara
Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo)
sáb., 29 de ago. (15h30)
Arouca x Marítimo
Estádio Municipal de Arouca (Arouca)
sáb., 29 de ago. (18h)
Académico de Viseu x Porto
Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)
dom., 30 de ago. (15h30)
Nacional x Estrela
Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)
dom., 30 de ago. (18h)
Casa Pia x Moreirense
Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)
dom., 30 de ago. (20h30)
Famalicão x Gil Vicente
Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão)
seg., 31 de ago. (18h45)
Benfica x Estoril
Estádio da Luz (Lisboa)
seg., 31 de ago. (20h45)
Sporting Braga x Vitória Guimarães
Braga Municipal Stadium (Braga)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Marítimo x Benfica
Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Porto x Moreirense
Estádio do Dragão (Porto)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Sporting CP x Nacional
Estádio José Alvalade (Lisboa)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Alverca x Sporting Braga
Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Estrela x Famalicão
Estádio José Gomes (Amadora)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Gil Vicente x Académico de Viseu
Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Santa Clara x Rio Ave
Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)
4/5/6/7 de set. (a definir)
Vitória Guimarães x Casa Pia
Dom Afonso Henriques (Guimaraes)
Como comprar ingressos para a Primeira Liga de Portugal
Os ingressos oficiais da Primeira Liga de Portugal podem ser comprados diretamente pelos canais de venda de cada clube mandante, já que a liga não vende ingressos de forma centralizada.
Os ingressos para jogos regulares geralmente começam a ser vendidos entre 10 e 14 dias antes da partida para os sócios do clube, com os lugares restantes sendo disponibilizados ao público em geral cerca de uma semana antes do jogo.
Vale destacar, porém, que se você quiser assistir a jogos de grande apelo, como O Clássico (Benfica x Porto) ou o Derby de Lisboa (Benfica x Sporting CP), os ingressos quase nunca são colocados à venda para o público em geral, já que os sócios costumam comprar todas as entradas disponíveis.
Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para jogos da Primeira Liga de Portugal no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.
Quanto custam os ingressos da Primeira Liga de Portugal?
Os ingressos oficiais para jogos da Primeira Liga de Portugal variam significativamente dependendo do clube, do adversário e do seu status de associado, com os ingressos-padrão para o público em geral normalmente variando entre €30 e €90. Para sócios do clube, os preços podem cair para €15 a €40 por partida.
No entanto, como a Primeira Liga é altamente localizada, as estruturas de preços são determinadas de forma independente por cada clube, especialmente por Benfica, Sporting CP e Porto.
Acompanhe os portais oficiais de ingressos dos clubes para mais informações ou sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Recordes e estatísticas da Primeira Liga de Portugal
A Primeira Liga de Portugal, criada em 1934, é famosa pelo domínio dos "Três Grandes" - Benfica, Porto e Sporting CP. Juntos, eles conquistaram todos os títulos, com exceção de dois, na história da liga. Esses dois triunfos de clubes fora do Big 3 foram alcançados por Belenenses (1945-46) e Boavista (2000-01).
Títulos consecutivos: o Porto é o único clube a conquistar 5 títulos consecutivos, alcançando esse feito entre 1994 e 1999.
Maior sequência invicta: o Porto estabeleceu o recorde com 58 jogos consecutivos sem perder na liga sob o comando de Sérgio Conceição, entre 2020 e 2022.
O impacto do Boavista em 2001: o Boavista encerrou um monopólio de 55 anos dos Três Grandes ao conquistar o título de 2000-01 sob o comando do técnico Jaime Pacheco, provocando grandes comemorações por toda a cidade do Porto.
Nunca rebaixados: Benfica, Porto e Sporting CP nunca foram rebaixados desde a fundação da liga.
Estádios e locais da Primeira Liga de Portugal
Clube
Estádio e localização
Capacidade
Benfica
Estádio da Luz (Lisboa)
68.100
Sporting CP
Estádio José Alvalade (Lisboa)
52.095
Porto
Estádio do Dragão (Porto)
50.033
Sporting Braga
Estádio Municipal de Braga (Braga)
30.286
Vitória de Guimarães
Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes)
30.029
Santa Clara
Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Açores)
12.500
Gil Vicente
Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos)
12.046
Marítimo
Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira)
10.600
Estrela
Estádio José Gomes (Amadora)
9.288
Casa Pia
Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)*
7.000
Alverca
Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo)
6.932
Académico de Viseu
Estádio Municipal do Fontelo (Viseu)
6.912
Moreirense
Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos)
6.150
Rio Ave
Estádio dos Arcos (Vila do Conde)
5.300
Nacional
Estádio da Madeira (Funchal, Madeira)
5.200
Famalicão
Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão)
5.186
Estoril
Estádio António Coimbra da Mota (Estoril)
5.094
Arouca
Estádio Municipal de Arouca (Arouca)
5.000
*Observação: o Casa Pia manda seus jogos no Estádio Municipal de Rio Maior, campo neutro, já que seu próprio estádio não atende aos requisitos da elite da liga.