A Premier League inglesa continua sendo uma das melhores competições do futebol mundial para quem busca emoção e ação sem parar. Alguns dos maiores clubes e jogadores mais conhecidos do esporte proporcionam momentos eletrizantes rodada após rodada. Depois de uma temporada 2025/26 sensacional, torcedores de futebol do mundo todo já estão ansiosos pelo que os espera em 2026/27.

O Arsenal defenderá o título após conquistar seu primeiro campeonato nacional em 22 anos, mas certamente enfrentará forte concorrência de equipes como Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Aston Villa e Newcastle United.

A GOAL reúne todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Premier League, incluindo onde comprá-los, quanto custarão e muito mais.

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Como comprar ingressos para a Premier League

Há várias opções de ingressos para os jogos da Premier League, desde entradas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade, disponíveis nos canais oficiais de venda dos clubes.

Os clubes da elite do futebol britânico costumam distribuir os ingressos em três etapas:

Primeiro, aos titulares de carnês de temporada. Depois, a quem já compareceu a jogos em casa, de acordo com a classificação por pontos de fidelidade. Por fim, ao público em geral durante o período de venda geral.

Se você não conseguir garantir um lugar pelos canais oficiais dos clubes ou estiver procurando ingressos de última hora, pode valer a pena consultar plataformas verificadas de revenda, como a LiveFootballTickets.

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Quanto custam os ingressos para a Premier League?

O preço de um ingresso para a Premier League varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços por faixa etária, com categorias como adulto, jovem, estudante e idoso, mas essas faixas diferem de uma equipe para outra.

Além disso, o lugar escolhido faz muita diferença. A localização do assento e o setor da arquibancada influenciam bastante o preço, e os lugares com melhor visão costumam custar mais. Alguns clubes também classificam os jogos por categorias. Por exemplo, confrontos de destaque contra adversários de renome podem ficar em uma faixa mais alta, com preços proporcionalmente maiores.

Também vale lembrar que a Premier League mantém o teto de £ 30 para ingressos destinados à torcida visitante. Portanto, se você busca uma opção mais barata ou quer ampliar suas chances de assistir a uma partida, pode ser interessante conferir os jogos da sua equipe fora de casa.

Abaixo, a GOAL apresenta os clubes da Premier League de 2026-2027, seus estádios, os preços médios dos ingressos por partida e as faixas de preço esperadas para os carnês de temporada.

Clubes da Premier League 2026/27 por preço dos ingressos

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Ainda há carnês de temporada disponíveis para a Premier League?

Quase todos os clubes da Premier League esgotaram os carnês de temporada para lugares comuns na temporada 2026/27.

Equipes populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham mantêm listas de espera antigas, algumas das quais podem ultrapassar 10 a 20 anos. O Tottenham, por exemplo, tem uma lista de espera com mais de 80.000 torcedores, enquanto Liverpool e Manchester United, segundo relatos, exigem décadas de fidelidade para garantir uma vaga. Até clubes com estádios menores, como Brighton e Bournemouth, têm disponibilidade limitada ou nenhuma disponibilidade devido à alta demanda e à capacidade restrita.

O Fulham se destaca por ainda ter alguns carnês de temporada disponíveis, sem lista de espera formal e com distribuição por ordem de chegada

Preciso ser sócio para comprar ingressos para a Premier League?

Na maioria dos casos, é recomendável ou necessário ser sócio para comprar ingressos para a Premier League, especialmente para jogos muito procurados ou de clubes com grandes torcidas. A maioria dos clubes da Premier League adota um sistema de venda por etapas que dá prioridade a:

Titulares de carnês de temporada Sócios do clube (com anuidade paga) Público em geral (se restarem ingressos)

Ser sócio geralmente dá acesso antecipado aos ingressos, permite acumular pontos de fidelidade e, às vezes, oferece conteúdo exclusivo ou descontos. Para clubes de ponta como Arsenal, Liverpool, Manchester United ou Tottenham, a associação costuma ser a única forma de conseguir ingressos para jogos comuns, já que as oportunidades de compra na venda geral são raras ou inexistentes.

Ainda assim, alguns clubes, especialmente aqueles com estádios de maior capacidade ou cujos ingressos não se esgotam com tanta frequência, podem permitir que não sócios comprem entradas mais perto da data do jogo, caso ainda haja disponibilidade. Tornar-se sócio aumenta consideravelmente suas chances e costuma ser o caminho mais confiável para garantir um lugar.

Avaliar os pacotes de ingressos para a Premier League e os custos de viagem é essencial para torcedores que organizam viagens para assistir ao vivo a partidas de futebol de alto nível. Para ter uma excelente vantagem competitiva ao apostar nos jogos de casa, é fundamental escolher uma das melhores casas de apostas do Reino Unido com ofertas de boas-vindas. Confira nossas recomendações especializadas das melhores apostas grátis disponíveis em plataformas verificadas.