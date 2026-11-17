A edição inaugural da Nations Championship de rugby caminha para sua conclusão, com o primeiro fim de semana das finais da história da competição marcado para 27 a 29 de novembro (sexta-feira a domingo), no Allianz Stadium, em Twickenham.

A procura será alta, então não deixe para depois: reserve seus ingressos hoje.

Ao substituir amistosos isolados por uma competição com classificação e muito em jogo, o novo torneio divide doze das principais potências do rugby mundial em dois grupos geográficos.

Independentemente da posição em que terminem a fase de grupos, todas as doze seleções disputarão uma partida no fim de semana das finais. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Nations Championship 2026 da World Rugby, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Quando será o fim de semana das finais da Nations Championship 2026 da World Rugby?

Após a conclusão da fase de grupos da Nations Championship 2026, o fim de semana das finais será realizado de sexta-feira, 27 de novembro, a domingo, 29 de novembro, no Allianz Stadium, em Twickenham, Londres. A grande final, que definirá o campeão da competição, acontecerá no domingo, 29 de novembro, às 16h40 (GMT).

Data (e horário local) Partida Ingressos Sex., 27 de nov. (16h40) 11º lugar: a definir x a definir Ingressos Sex., 27 de nov. (20h10) 5º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (13h10) 9º lugar: a definir x a definir Ingressos Sáb., 28 de nov. (16h40) 3º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (13h10) 7º lugar: a definir x a definir Ingressos Dom., 29 de nov. (16h40) Final: a definir x a definir Ingressos

Como comprar ingressos para o fim de semana das finais da Nations Championship 2026 da World Rugby

A venda de ingressos para as seis partidas finais no Allianz Stadium (Twickenham) é administrada de forma centralizada pelo site oficial da Nations Championship de rugby e por sua parceira de bilheteria, a Ticketmaster.

Os ingressos da competição começaram a ser disponibilizados de acordo com o tipo de partida e as diferentes janelas de prioridade:

Pré-venda para clubes e detentores de títulos de assento : As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários (como detentores de títulos de assento e clubes associados) em janeiro de 2026.

: As primeiras janelas foram abertas para grupos prioritários (como detentores de títulos de assento e clubes associados) em janeiro de 2026. Venda geral para o fim de semana das finais: Os ingressos para o fim de semana decisivo no Allianz Stadium começaram a ser vendidos ao público geral em março de 2026.

Quem quiser garantir ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para a disputa.

Quanto custam os ingressos para o fim de semana das finais da Nations Championship 2026 da World Rugby?

Para os dias com duas partidas (e os pacotes para vários dias) durante o fim de semana das finais, as faixas oficiais de preços são as seguintes:

Rodada dupla de sexta-feira, 27 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125

: Os ingressos para o dia custam de £ 20 a £ 125 Rodada dupla de sábado, 28 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180

: Os ingressos para o dia custam de £ 40 a £ 180 Rodada dupla de domingo, 29 de novembro : Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280

: Os ingressos para o dia custam de £ 125 a £ 280 Pacotes para vários dias (2 ou 3 dias): Oferecem descontos progressivos de 10% a 15%. Por exemplo, um pacote adulto para 3 dias custa de £ 242 a £ 514.

Acompanhe o site oficial da competição e os sites nacionais das equipes quando o evento estiver mais próximo para obter informações adicionais. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também plataformas de revenda, como a StubHub.

Pacotes premium e ingressos de hospitalidade para a Nations Championship 2026 da World Rugby

No rugby union, hospitalidade é o nome dado a um pacote premium para o dia do jogo que oferece mais do que a experiência de um ingresso comum.

Essas experiências podem ir do acesso a lounges e bares antes da partida para aproveitar o ambiente até opções gastronômicas, de bufês a refeições com vários pratos, chegando a camarotes privativos para um número limitado de convidados.

Pacotes e passes oficiais podem ser comprados diretamente pelos canais autorizados:

Reserva direta pela internet : É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos da Nations Championship, além dos sites das equipes.

: É possível garantir pacotes pelo portal oficial de ingressos da Nations Championship, além dos sites das equipes. Fornecedores oficiais de hospitalidade: O agente exclusivo de hospitalidade do Allianz Stadium também administra a distribuição dos pacotes premium. Você pode conferir o que cada um inclui e concluir a reserva no site da Keith Prowse.

Quais seleções disputam a Nations Championship 2026 da World Rugby?

O torneio reúne 12 das principais seleções do mundo, divididas em dois grupos geográficos de seis:

Seleções do Hemisfério Norte Seleções do Hemisfério Sul Inglaterra Argentina França Austrália Irlanda Fiji Itália Japão Escócia Nova Zelândia País de Gales África do Sul

Qual é o formato da Nations Championship da World Rugby?

Em vez de disputar séries de partidas contra um único adversário, cada país enfrenta uma vez as seis seleções do grupo geográfico oposto, em duas janelas distintas:

Série de verão (rodadas 1 a 3) : Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa.

: Disputada em julho. As seleções do Hemisfério Norte viajaram para o sul para jogar fora de casa. Série de outono (rodadas 4 a 6): Disputada em novembro. A situação se inverte, e as seleções do Hemisfério Sul viajam para o norte para disputar as três rodadas restantes em estádios europeus emblemáticos.

A classificação: Embora as seleções enfrentem apenas adversários do outro grupo, seus resultados e pontos de bônus são registrados na tabela do próprio hemisfério (por exemplo, as seleções do Six Nations competem entre si em uma classificação baseada em seu desempenho contra as seleções do Hemisfério Sul).

Fim de semana das finais

O desfecho acontece no Allianz Stadium, em Twickenham, ao longo de um único fim de semana de grandes jogos no fim de novembro.

Todas as seleções viajam a Londres para disputar uma partida que definirá sua colocação final contra a equipe que terminou exatamente na mesma posição no outro grupo.