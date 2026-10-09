A busca pelo maior prêmio do futebol europeu retorna para a temporada 2026/27 da UEFA Champions League. Com a elite dos clubes da Europa se enfrentando na fase de liga ampliada com 36 equipes, cada rodada promete drama de nível mundial no caminho até a final da Champions League, no Estadio Metropolitano, em Madri, em 5 de junho de 2027.

Após o sorteio oficial da fase de liga na quinta-feira, 27 de agosto de 2026, realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, todas as 36 equipes participantes descobriram seus oito adversários para a fase principal da competição.

O Paris Saint-Germain, atual bicampeão, entra na campanha como o time a ser batido, ao lado de gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Liverpool e Barcelona no pote 1.

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Tabela e calendário da UEFA Champions League 2026/27

Após o sorteio, cada clube recebeu oito adversários, quatro em casa e quatro fora, distribuídos em quatro potes. A UEFA estruturou o calendário da fase de liga para acontecer de setembro de 2026 até o fim de janeiro de 2027.

Calendário da fase de liga

1ª rodada: 8 a 10 de setembro de 2026 (concluída)

8 a 10 de setembro de 2026 (concluída) 2ª rodada: 13 a 14 de outubro de 2026 (em breve)

13 a 14 de outubro de 2026 (em breve) 3ª rodada: 20 a 21 de outubro de 2026

20 a 21 de outubro de 2026 4ª rodada: 3 a 4 de novembro de 2026

3 a 4 de novembro de 2026 5ª rodada: 24 a 25 de novembro de 2026

24 a 25 de novembro de 2026 6ª rodada: 8 a 9 de dezembro de 2026

8 a 9 de dezembro de 2026 7ª rodada: 19 a 20 de janeiro de 2027

19 a 20 de janeiro de 2027 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027 (todos os 18 jogos disputados simultaneamente)

Calendário do mata-mata

Play-offs do mata-mata (9º–24º): 16 a 17 de fevereiro e 23 a 24 de fevereiro de 2027

16 a 17 de fevereiro e 23 a 24 de fevereiro de 2027 Oitavas de final: 9 a 10 de março e 16 a 17 de março de 2027

9 a 10 de março e 16 a 17 de março de 2027 Quartas de final: 6 a 7 de abril e 13 a 14 de abril de 2027

6 a 7 de abril e 13 a 14 de abril de 2027 Semifinais: 27 a 28 de abril e 4 a 5 de maio de 2027

27 a 28 de abril e 4 a 5 de maio de 2027 Final: sábado, 5 de junho de 2027 (Estadio Metropolitano, Madri)

Como funciona a definição dos jogos da Champions League?

Cada clube enfrenta dois adversários do pote 1, dois do pote 2, dois do pote 3 e dois do pote 4, encarando uma equipe em casa e uma fora de casa de cada pote.

Embora todos os oito confrontos sejam definidos durante o sorteio, a ordem cronológica exata das partidas, as datas precisas dos jogos e os horários de início (18h45 CET e 21h CET) são finalizados e publicados pela UEFA pouco depois do sorteio para evitar conflitos de agenda de estádio/cidade e acomodar as escolhas de transmissão.

Clubes classificados para a Champions League e distribuição dos potes

Pote Clubes classificados Pote 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Pote 2 Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Pote 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Pote 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

Quando é a final da UEFA Champions League de 2027?

Data Jogo Local Ingressos sáb., 5 de junho de 2027 Final da UEFA Champions League (18h CET) Estadio Metropolitano, Madri Ingressos

Como comprar ingressos para a UEFA Champions League?

A demanda por jogos da UEFA Champions League é excepcionalmente alta ao longo de toda a campanha, especialmente durante o mata-mata e a final em Madri.

Portais de ingressos dos clubes: Para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente por meio das vendas oficiais para sócios e das janelas de sorteio dos clubes.

Para jogos regulares da fase de liga e partidas de mata-mata em casa, compre diretamente por meio das vendas oficiais para sócios e das janelas de sorteio dos clubes. Sorteio público oficial da UEFA: Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano serão abertos para solicitação por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027.

Os ingressos neutros para a final no Estadio Metropolitano serão abertos para solicitação por meio do portal oficial da UEFA em março de 2027. Plataforma de revenda da UEFA: A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem.

A única plataforma oficial, pelo valor de face, para comprar ingressos devolvidos por outros torcedores depois que as alocações primárias se esgotarem. Mercados secundários: Para rodadas de alta demanda ou de última hora, plataformas secundárias como a LiveFootballTickets oferecem opções no mercado secundário.

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Quanto custam os ingressos da Champions League?

Os ingressos primários comprados diretamente nas vendas oficiais para sócios dos clubes ou nos sorteios públicos da UEFA oferecem preços fixos de valor de face

Fase / categoria do torneio Alocação de assentos Faixa oficial de valor de face Fase de liga Entrada geral € 35 – € 150 (£ 30 – £ 130) Mata-mata (oitavas – semifinais) Entrada geral € 50 – € 350 (£ 45 – £ 300) Final: Fans First Reservado para torcedores dedicados dos finalistas € 70 – € 82 (~£ 60 / US$ 80–US$ 100) Final: categoria 3 Anéis superiores atrás dos gols / escanteios € 180 – € 210 (~£ 150 / US$ 210) Final: categoria 2 Arquibancadas principais superiores/intermediárias e escanteios € 560 – € 650 (~£ 480 / US$ 700–US$ 760) Final: categoria 1 Lateral nobre e arquibancadas principais inferiores € 820 – € 950 (~£ 700 / US$ 1.100)

Preços de ingressos no mercado secundário e de revenda

Os preços em marketplaces de ingressos de terceiros variam de acordo com a popularidade do adversário, a urgência do jogo e a capacidade do estádio:

Fase de liga: os jogos padrão normalmente começam entre US$ 55 e US$ 300+, embora confrontos de destaque, como Real Madrid x Barcelona ou Liverpool x PSG, possam ultrapassar US$ 600–US$ 1.000+.

Quartas de final e semifinais: confrontos de mata-mata de alta demanda geralmente começam em torno de £ 150 a £ 375+ (US$ 200 a US$ 500+) e têm média de £ 500 a £ 800+.

Final: os preços de revenda para a final da Champions League começam em torno de US$ 1.350 a US$ 2.500+ para assentos de categoria 3/4 e podem subir para US$ 5.000 a US$ 13.000+ para lugares centrais premium.

Quem já venceu a Champions League anteriormente?

Ano Campeão Vice-campeão Placar Local 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milão 5-0 Allianz Arena (Munich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (London) 2023 Manchester City Inter de Milão 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Istanbul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Munique Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisbon) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pênaltis) San Siro (Milan)

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