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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
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Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27: preços para Itália x França e Espanha x Inglaterra, calendário e mais

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Tickets
Liga das Nações A
França
Espanha
Inglaterra
Alemanha
Portugal

Não perca a chance de ver em ação algumas das melhores seleções de futebol da Europa e do mundo.

A Liga das Nações da UEFA 2026/27, quinta edição da competição entre seleções, continua neste mês. Ao comprar ingressos hoje, você poderá acompanhar as principais seleções europeias em ação pelo continente.

A fase de grupos chega a um desfecho emocionante em novembro, com as equipes disputando dois jogos em apenas seis dias. Após o fim dessa fase, as quartas de final serão realizadas em março de 2027, seguidas pelas semifinais e pela final em junho de 2027.

Portugal defende o título da Liga das Nações da UEFA conquistado em 2025 e é a seleção mais vitoriosa da competição, já que também venceu a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à quarta final consecutiva: foi vice-campeã em 2021 e 2025 e levantou a taça em 2023.

Deixe a GOAL ajudar você a encontrar todas as informações essenciais sobre os ingressos para a Liga das Nações da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Liga das Nações da UEFA

Data e horário (local)

Jogo

Ingressos

Local

Qui., 12 de nov. (20h)

Turquia x Bélgica

Ingressos

Estádio Gursel Aksel (İzmir)

Qui., 12 de nov. (20h45)

Itália x França

Ingressos

San Siro (Milão)

Qui., 12 de nov. (20h45)

República Tcheca x Espanha

Ingressos

Estádio Letna (Praga)

Qui., 12 de nov. (19h45)

Inglaterra x Croácia

Ingressos

Estádio de Wembley (Londres)

Sex., 13 de nov. (20h45)

Holanda x Grécia

Ingressos

Johan Cruijff ArenA (Amsterdã)

Sex., 13 de nov. (20h45)

Sérvia x Alemanha

Ingressos

Estádio Rajko Mitić (Belgrado)

Sáb., 14 de nov. (18h)

Noruega x País de Gales

Ingressos

Ullevaal Stadion (Oslo)

Sáb., 14 de nov. (19h45)

Portugal x Dinamarca

Ingressos

Estádio Municipal de Braga (Braga)

Dom., 15 de nov. (20h45)

Bélgica x Itália

Ingressos

Estádio Rei Balduíno (Bruxelas)

Dom., 15 de nov. (20h45)

França x Turquia

Ingressos

Stade Matmut Atlantique (Bordeaux)

Dom., 15 de nov. (20h45)

Croácia x República Tcheca

Ingressos

Opus Arena (Osijek)

Dom., 15 de nov. (20h45)

Espanha x Inglaterra

Ingressos

Wanda Metropolitano (Madri)

Seg., 16 de nov. (20h45)

Alemanha x Holanda

Ingressos

Olympiastadion (Berlim)

Seg., 16 de nov. (21h45)

Grécia x Sérvia

Ingressos

Panthessaliko (Volos)

Ter., 17 de nov. (20h45)

Dinamarca x Noruega

Ingressos

Estádio Parken (Copenhague)

Ter., 17 de nov. (19h45)

País de Gales x Portugal

Ingressos

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendário completo da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Fase

Rodada

Data(s)

Ingressos

Fase de grupos

5ª rodada

12 a 14 de novembro de 2026

Ingressos

6ª rodada

15 a 17 de novembro de 2026

Ingressos

Quartas de final

Jogos de ida

25 a 27 de março de 2027

A definir

Jogos de volta

28 a 30 de março de 2027

A definir

Fase final

Semifinais

9 e 10 de junho de 2027

A definir

Final

13 de junho de 2027

A definir

Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27

Para a fase de grupos (setembro a novembro de 2026): a venda oficial de ingressos para cada partida da fase de grupos é administrada inteiramente pelas federações das seleções participantes. Você precisará comprar os ingressos diretamente no portal oficial da federação de futebol da equipe mandante, como a England Football para os jogos da Inglaterra em casa ou a FAW para os jogos do País de Gales em casa.

Para a fase final (junho de 2027): os ingressos oficiais serão distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os primeiros jogos da fase de grupos já estão à venda ou nas etapas finais de comercialização. A maioria das federações abre as vendas cerca de 4 a 6 semanas antes da respectiva rodada. Em geral, as federações dão prioridade a membros cadastrados de clubes de torcedores, como o England Supporters Travel Club ou o programa de associados “Red Wall”, do País de Gales, antes de disponibilizar os ingressos restantes ao público.

Para a fase final da Liga das Nações, em junho de 2027, a venda ao público e os sorteios de ingressos da UEFA começarão em abril ou maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas estiverem classificadas. Para se preparar, vale criar uma conta “myUEFA” e receber alertas automáticos sobre a abertura das vendas.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27 são vendidos e têm seus preços definidos individualmente pela federação de futebol do país mandante, e não por um portal centralizado da UEFA. Como cada país estabelece os preços de acordo com o estádio e o confronto, os valores e as categorias variam de uma partida para outra.

Embora a localização exata dos setores dependa inteiramente do estádio, a maioria das federações divide os ingressos em três ou quatro categorias principais para o público, além de oferecer opções para famílias e setores premium.

Tomando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para os jogos no Estádio de Wembley podem ser classificados, aproximadamente, da seguinte forma:

  • Categoria 1 (premium / setores inferiores e intermediários das laterais): localizada ao longo das linhas laterais, oferece as melhores vistas. Os ingressos comuns para esses setores custam de £ 65 a £ 80, enquanto os assentos premium variam de £ 95 a £ 120.
  • Categoria 2 (cantos / setores superiores das laterais): situada nos cantos do estádio ou nas arquibancadas mais altas. Os ingressos geralmente custam cerca de £ 45.
  • Categoria 3 (setores atrás dos gols): costuma abrigar os torcedores da casa mais barulhentos ou os setores destinados aos visitantes. Os ingressos comuns para esses setores custam a partir de cerca de £ 35.
  • Setores para famílias e ingressos com desconto: muitos países mandantes oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para os setores familiares por £ 25 para adultos e £ 12,50 para crianças menores de 16 anos.

Quando os jogos estiverem mais próximos, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações. Consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Grupo A1

Grupo A2

Grupo A3

Grupo A4

França

Alemanha

Espanha

Portugal

Itália

Holanda

Croácia

Dinamarca

Bélgica

Sérvia

Inglaterra

Noruega

Turquia

Grécia

República Tcheca

País de Gales

As duas primeiras colocadas de cada grupo avançarão às quartas de final em março de 2027.

Quem são os últimos campeões da Liga das Nações da UEFA?

Ano

Campeão

Vice-campeão

Placar

2025

Portugal

Espanha

5-3 (nos pênaltis)

2023

Espanha

Croácia

5-4 (nos pênaltis)

2021

França

Espanha

2-1

2019

Portugal

Holanda

1-0

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