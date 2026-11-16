A Liga das Nações da UEFA 2026/27, quinta edição da competição entre seleções, continua neste mês. Você pode ver as principais seleções europeias em ação pelo continente comprando ingressos hoje.

A fase de grupos chega a um desfecho emocionante em novembro, com as seleções disputando duas partidas em apenas seis dias. Depois, as quartas de final serão realizadas em março de 2027, seguidas pelas semifinais e pela final em junho de 2027.

Portugal defende o título da Liga das Nações da UEFA conquistado em 2025 e é a seleção mais vitoriosa da competição, tendo vencido também a edição inaugural, em 2019. A Espanha busca chegar à quarta final consecutiva: foi vice-campeã em 2021 e 2025 e levantou a taça em 2023.

Deixe a GOAL ajudar você com todas as informações essenciais sobre os ingressos para a Liga das Nações da UEFA, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Liga das Nações da UEFA

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Seg., 16 de nov. (20h45) Alemanha x Países Baixos Ingressos Olympiastadion (Berlim) Seg., 16 de nov. (21h45) Grécia x Sérvia Ingressos Panthessaliko (Volos) Ter., 17 de nov. (20h45) Dinamarca x Noruega Ingressos Parken Stadium (Copenhague) Ter., 17 de nov. (19h45) País de Gales x Portugal Ingressos Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendário completo da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Fase Rodada Data(s) Ingressos Fase de grupos 6ª rodada 15 a 17 de novembro de 2026 Ingressos Quartas de final Jogos de ida 25 a 27 de março de 2027 A definir Jogos de volta 28 a 30 de março de 2027 A definir Fase final Semifinais 9 e 10 de junho de 2027 A definir Final 13 de junho de 2027 A definir

Como comprar ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27

Para a fase de grupos (setembro a novembro de 2026): os ingressos oficiais para cada partida são administrados exclusivamente pelas federações das seleções participantes. Você precisará comprá-los diretamente no portal oficial da federação da seleção mandante (por exemplo, England Football para os jogos da Inglaterra em casa, FAW para os jogos do País de Gales em casa, etc.).

Para a fase final (junho de 2027): os ingressos oficiais serão distribuídos exclusivamente pelo portal de ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os primeiros jogos da fase de grupos já estão à venda ou estão nas etapas finais de comercialização. A maioria das federações abre as vendas cerca de quatro a seis semanas antes de cada rodada. Em geral, torcedores cadastrados em programas de sócios, como o England Supporters Travel Club ou o programa 'Red Wall' do País de Gales, têm prioridade antes da abertura da venda geral dos ingressos restantes.

Para a fase final da Liga das Nações, em junho de 2027, as vendas ao público e os sorteios de ingressos da UEFA começarão em abril ou maio de 2027, depois que as quatro seleções finalistas estiverem definidas. Para se preparar para as finais de junho, vale criar uma conta 'myUEFA' e receber alertas automáticos sobre os períodos de venda.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para a Liga das Nações da UEFA 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de grupos da Liga das Nações da UEFA 2026/27 são vendidos e precificados individualmente pela federação da seleção mandante, e não por um portal centralizado da UEFA. Como cada país define os preços de acordo com o estádio e o confronto, os valores e as categorias variam de uma partida para outra.

Embora a localização exata dos setores dependa inteiramente do estádio, a maioria das federações divide os ingressos em três ou quatro categorias principais para o público, além de oferecer opções para famílias e lugares premium.

Tomando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no estádio de Wembley podem ser divididos aproximadamente da seguinte forma:

Categoria 1 (premium / setores inferiores e intermediários das laterais) : localizada ao longo das linhas laterais, oferece as melhores vistas. Os ingressos comuns para esses setores custam de £ 65 a £ 80, enquanto os lugares premium estão disponíveis por £ 95 a £ 120.

: localizada ao longo das linhas laterais, oferece as melhores vistas. Os ingressos comuns para esses setores custam de £ 65 a £ 80, enquanto os lugares premium estão disponíveis por £ 95 a £ 120. Categoria 2 (escanteios / setores superiores das laterais) : localizada nos cantos do estádio ou nos setores mais altos. Os ingressos costumam custar cerca de £ 45.

: localizada nos cantos do estádio ou nos setores mais altos. Os ingressos costumam custar cerca de £ 45. Categoria 3 (atrás dos gols) : frequentemente ocupada pelos torcedores mandantes mais barulhentos ou destinada à torcida visitante. Os ingressos comuns atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35.

: frequentemente ocupada pelos torcedores mandantes mais barulhentos ou destinada à torcida visitante. Os ingressos comuns atrás dos gols custam a partir de cerca de £ 35. Setores para famílias e descontos: muitas seleções mandantes oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para setores familiares por £ 25 para adultos e £ 12,50 para crianças menores de 16 anos.

Consulte os sites oficiais das seleções quando as partidas estiverem mais próximas para obter informações adicionais e confira também a disponibilidade atual em plataformas de revenda como a StubHub.

Quais seleções estão nos grupos da Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 França Alemanha Espanha Portugal Itália Países Baixos Croácia Dinamarca Bélgica Sérvia Inglaterra Noruega Turquia Grécia Tchéquia País de Gales

As duas melhores seleções de cada grupo avançarão às quartas de final, em março de 2027.

Quem venceu as últimas edições da Liga das Nações da UEFA?