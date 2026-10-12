Garantir um lugar nas arquibancadas da primeira divisão espanhola é uma das grandes experiências do futebol mundial, seja para assistir ao espetáculo de El Clásico no Spotify Camp Nou, sentir a atmosfera vibrante de San Mamés ou acompanhar uma partida no Santiago Bernabéu.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber, das datas dos principais confrontos aos preços médios, para que não perca nenhum jogo.

Próximos jogos de La Liga e ingressos

Onde posso comprar ingressos para La Liga?

Há várias opções de ingressos para os jogos de La Liga, desde entradas para partidas individuais até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos para La Liga, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes e procurar a seção de ingressos.

Os ingressos costumam ser disponibilizados algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Também é possível comprá-los em bilheterias físicas, geralmente localizadas nos estádios dos clubes ou nas proximidades. Alguns clubes ainda mantêm pontos de venda em diferentes locais das cidades onde estão sediados.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, ou se você quiser garantir um lugar antes da abertura das vendas oficiais ou conseguir entradas de última hora, vale considerar plataformas de revenda como a StubHub.

Quando será o próximo El Clásico?

O primeiro El Clásico da temporada 2026/27 está confirmado para a 10ª rodada, em outubro. O confronto de volta será disputado no Bernabéu, em maio.

O dérbi de Madri também tem duas datas confirmadas nesta temporada: o Atlético de Madrid recebe o Real Madrid no Riyadh Air Metropolitano em 20 de setembro, pela 7ª rodada, antes do jogo de volta no Bernabéu, em 4 de abril de 2027, pela 30ª rodada.

Jogo Data e horário (hora local) Ingressos Dérbi de Madri: Atlético de Madrid x Real Madrid 20 de setembro de 2026 (18h) Ingressos El Clásico: Barcelona x Real Madrid 25 de outubro de 2026 (a confirmar) Ingressos Dérbi de Madri: Real Madrid x Atlético de Madrid 4 de abril de 2027 (a confirmar) Ingressos El Clásico: Real Madrid x Barcelona 9 de maio de 2027 (a confirmar) Ingressos

Quanto custam os ingressos para La Liga?

Os preços dos ingressos para La Liga variam bastante.

A maioria dos clubes oferece preços diferenciados por faixa etária, com categorias para adultos, jovens e idosos, mas os critérios variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização do assento no estádio influencia significativamente o preço do ingresso, e os lugares com as melhores vistas costumam ser os mais caros. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria. Grandes confrontos contra adversários de destaque, como o dérbi de Madri (Real Madrid x Atlético de Madrid) e El Clásico (Barcelona x Real Madrid), ficam na categoria mais alta, com preços proporcionalmente maiores.

O que esperar da temporada de La Liga?

O Barcelona chega à temporada 2026/27 após conquistar dois títulos consecutivos. Na temporada passada, a equipe de Hansi Flick venceu o Real Madrid por 2 a 0 no El Clásico que decidiu o título e garantiu sua 29ª conquista da liga com três partidas de antecedência. Foi o segundo título consecutivo desde que Flick assumiu o comando, em 2024, período em que o clube também conquistou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

O Real Madrid, por outro lado, teve uma temporada para esquecer. Xabi Alonso foi substituído por Alvaro Arbeloa no meio da campanha, em meio a relatos de insatisfação no elenco, e o clube terminou em segundo lugar sem conquistar nenhum troféu, um resultado raro e doloroso para uma equipe de seu porte. Em resposta, o presidente Florentino Perez recorreu a Jose Mourinho, que volta ao Bernabéu para uma segunda passagem 13 anos após a primeira, enquanto o clube tenta retomar o caminho das vitórias.

Um jogador que vive seu melhor momento em termos de prestígio é Kylian Mbappe. O atacante do Real Madrid foi o artilheiro de La Liga em suas duas primeiras temporadas na Espanha e chega a 2026/27 após se tornar apenas o segundo jogador da história da Copa do Mundo a conquistar duas vezes a Chuteira de Ouro. Ele marcou 10 gols no torneio de 2026, disputado na América do Norte, no qual a França terminou em quarto lugar. Com um elenco consolidado e Mourinho no comando, técnico que nunca passou uma temporada sem conquistar títulos em nenhum dos grandes clubes que dirigiu, o Real Madrid espera que a forma exibida por Mbappe na Copa do Mundo se traduza em uma disputa real pelo título nacional.