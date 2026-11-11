Recentemente, acompanhamos partidas emocionantes de rúgbi de 13 em competições nacionais, na Super League e na NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e a Copa do Mundo de rúgbi de 13, que terá uma decisão emocionante neste domingo (15 de novembro), em Brisbane.

Após quatro semanas de jogos intensos e empolgantes na fase de grupos e nas semifinais, apenas duas seleções seguem na disputa pelo título: Austrália e Nova Zelândia. As rivais também disputarão a final feminina, marcada para o mesmo dia e local. Você pode acompanhar essa grande decisão garantindo seus ingressos hoje.

A Austrália começou o torneio como grande favorita à conquista do título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção australiana venceu todas as partidas até agora, mas sabe que seu teste mais difícil está por vir. A Nova Zelândia perdeu por apenas dois pontos (24-22) quando as equipes se enfrentaram em Sydney, na abertura do torneio, em 15 de outubro.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para a final da Copa do Mundo de rúgbi de 13, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando será a final da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Data e horário (local) Jogo Ingressos Estádio (localização) Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST) Final: Austrália x Nova Zelândia Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de rúgbi de 13, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados do Suncorp Stadium, em Brisbane.

A principal plataforma de venda autorizada é a Ticketmaster Australia. A Ticketek também atua como parceira na venda de ingressos.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o jogo.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a final da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026 (RLWC2026) tinham preços a partir de 39 dólares australianos para adultos.

Jogo Ingresso adulto (a partir de 16 anos) Ingresso familiar (2+2 ou 1+3) Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Os lugares estão divididos em categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : lugares próximos à linha central e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas da parte central do campo.

: lugares próximos à linha central e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas da parte central do campo. Categoria 2 : geralmente localizada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

: geralmente localizada nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: geralmente localizada atrás dos postes ou nas partes mais altas dos setores superiores, com os ingressos mais acessíveis.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter informações adicionais e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando será a Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

A Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, vai de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e de rúgbi em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de rúgbi de 13 de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de rúgbi de 13 deste ano:

País Estádio (localização) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de rúgbi de 13?

A primeira edição da Copa do Mundo de rúgbi de 13 aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: