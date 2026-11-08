Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de Rugby League de 2026: Austrália x Nova Zelândia, preços, informações sobre o local e mais

Recentemente, acompanhamos partidas emocionantes de rugby league nas competições nacionais Super League e NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de Rugby League, que terá uma final emocionante neste domingo (15 de novembro), em Brisbane.

Após quatro semanas de jogos intensos e empolgantes na fase de grupos e nas semifinais, apenas duas equipes seguem na disputa pelo título: Austrália e Nova Zelândia. Os rivais da Oceania também disputarão a final feminina, marcada para o mesmo dia e local. Você pode acompanhar a grande decisão garantindo seus ingressos hoje.

A Austrália começou o torneio como grande favorita à conquista do título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção australiana venceu todas as partidas até agora, mas sabe que seu desafio mais difícil ainda está por vir. A Nova Zelândia perdeu por apenas dois pontos (24 a 22) quando as equipes se enfrentaram em Sydney, na partida de abertura do torneio, em 15 de outubro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para a próxima final da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a final da Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Data e horário (local) Jogo Ingressos Estádio (localização) Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST) Final: Austrália x Nova Zelândia Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de Rugby League 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados do Suncorp Stadium, em Brisbane.

A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia. A Ticketek também é utilizada como agente parceiro.

Quem procura garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras na StubHub contam com a proteção do programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a final da Copa do Mundo de Rugby League 2026 (RLWC2026) tinham preços a partir de 39 dólares australianos para adultos.

Jogo Ingresso adulto (a partir de 16 anos) Ingresso família (2+2 ou 1+3) Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Os lugares estão divididos em categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : Lugares próximos à linha do meio-campo e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas centrais do campo.

: Lugares próximos à linha do meio-campo e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas centrais do campo. Categoria 2 : Lugares geralmente situados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

: Lugares geralmente situados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: Lugares geralmente situados atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, com as opções de entrada mais acessíveis.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter informações adicionais e consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando será a Copa do Mundo de Rugby League 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League 2026, organizada em conjunto por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, que dura um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País Estádio (localização) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem são os últimos campeões da Copa do Mundo de Rugby League?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: