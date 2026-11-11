Recentemente, acompanhamos jogos emocionantes do rúgbi de 13 nacional na Super League e na NRL, mas as atenções agora se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de Rúgbi de 13, que chega a uma final emocionante neste domingo (15 de novembro), em Brisbane.

Após quatro semanas intensas e empolgantes de fase de grupos e semifinais, apenas duas seleções seguem na disputa pelo título: Austrália e Nova Zelândia. As rivais também disputarão a final feminina, marcada para o mesmo dia e local. Você pode acompanhar o encerramento do torneio de perto garantindo seu ingresso hoje.

A Austrália começou o torneio como grande favorita para conquistar o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. A seleção australiana venceu todas as partidas até agora, mas sabe que seu desafio mais difícil está por vir. A Nova Zelândia perdeu por apenas dois pontos (24 a 22) quando as equipes se enfrentaram em Sydney, na abertura do torneio, em 15 de outubro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para a próxima final da Copa do Mundo de Rúgbi de 13, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando será a final da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026?

Data e horário (local) Jogo Ingressos Estádio (localização) Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST) Final: Austrália x Nova Zelândia Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rúgbi de 13, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados do Suncorp Stadium, em Brisbane.

A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia, e a Ticketek também atua como agente parceiro.

Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a final da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026 (RLWC2026) custavam a partir de 39 dólares australianos para adultos.

Jogo Ingresso adulto (16 anos ou mais) Ingresso família (2+2 ou 1+3) Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Os assentos são divididos em várias categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : assentos próximos à linha central e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas centrais do campo.

: assentos próximos à linha central e nas laterais do setor inferior, com as melhores vistas centrais do campo. Categoria 2 : assentos geralmente localizados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

: assentos geralmente localizados nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: assentos geralmente localizados atrás das traves ou nos setores superiores mais altos, com as opções de entrada mais acessíveis.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter informações adicionais e consulte também sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando será a Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026?

A Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, que dura um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e de rúgbi em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Jogos da fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os locais de disputa da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 de 2026?

Os dez locais abaixo receberão jogos da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 deste ano:

País Estádio (localização) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem são os campeões recentes da Copa do Mundo de Rúgbi de 13?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rúgbi de 13 aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: