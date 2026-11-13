Recentemente, acompanhamos partidas emocionantes das competições nacionais de rugby league, a Super League e a NRL. Agora, as atenções se voltam para o cenário internacional e para a Copa do Mundo de Rugby League, que terá uma final emocionante neste domingo, 15 de novembro, em Brisbane.

Após quatro semanas de jogos intensos e empolgantes na fase de grupos e nas semifinais, apenas duas seleções seguem na disputa pelo título: Austrália e Nova Zelândia. As rivais também disputarão a final feminina, no mesmo dia e local. Você pode acompanhar esse grande encerramento garantindo seus ingressos hoje.

A Austrália começou o torneio como grande favorita ao título pela quarta edição consecutiva e pela 13ª vez no total desde a primeira edição, em 1954. A seleção australiana venceu todas as partidas até agora, mas sabe que seu maior desafio ainda está por vir. A Nova Zelândia perdeu por apenas dois pontos, por 24 a 22, quando as equipes se enfrentaram em Sydney na abertura do torneio, em 15 de outubro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para a próxima final da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando é a final da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e horário (local) Partida Ingressos Estádio (cidade) Domingo, 15 de novembro (18h35 AEST) Final: Austrália x Nova Zelândia Ingressos Suncorp Stadium (Brisbane)

Como comprar ingressos para a final da Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que oferece links diretos para os canais de venda autorizados do Suncorp Stadium, em Brisbane.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia. A Ticketek também atua como parceira de vendas.

Quem procura ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: todas as compras feitas pela StubHub têm a proteção do programa FanProtect da plataforma, que garante aos compradores a validade dos ingressos e sua entrega a tempo para o dia da partida.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a final da Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) custavam a partir de 39 dólares australianos para adultos.

Partida Ingresso adulto (a partir de 16 anos) Ingresso família (2+2 ou 1+3) Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos

Os lugares são divididos em algumas categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : Lugares próximos à linha central e nas áreas inferiores das laterais, com as melhores vistas centrais do campo.

: Lugares próximos à linha central e nas áreas inferiores das laterais, com as melhores vistas centrais do campo. Categoria 2 : Geralmente localizada nas áreas superiores das laterais ou nos cantos dos estádios.

: Geralmente localizada nas áreas superiores das laterais ou nos cantos dos estádios. Categoria 3 / Entrada geral: Geralmente localizada atrás dos postes ou nas arquibancadas superiores mais altas, com as opções mais acessíveis.

Acompanhe o site oficial do torneio para obter informações adicionais e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quando acontece a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, organizada conjuntamente por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontece de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, que dura um mês, tem 18 partidas no total: 15 jogos da fase de grupos, semifinais e final.

O evento acontece simultaneamente às competições feminina e de cadeiras de rodas.

Fase Data(s) Fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País Estádio (cidade) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sydney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sydney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem foram os últimos campeões da Copa do Mundo de Rugby League?

A primeira edição da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes: