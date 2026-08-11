A FA Cup 2026/27 promete fazer jus à sua reputação de competição mata-mata mais imprevisível do mundo, com clubes de toda a pirâmide do futebol inglês disputando uma vaga no Estádio de Wembley para o confronto decisivo.
Após meses de fases classificatórias, zebras e drama em alta intensidade, o palco estará montado para mais uma grande final na casa do futebol inglês, em maio de 2027.
Deixe o GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais sobre ingressos, incluindo como comprá-los, custos estimados, o calendário da competição e opções premium.
Qual é o calendário da FA Cup?
As fases classificatórias da FA Cup desta temporada começaram no sábado, 8 de agosto de 2026.
A competição completa se estende por mais de nove meses e culmina na grande final no Estádio de Wembley, no sábado, 22 de maio de 2027.
As principais datas da fase principal do torneio incluem:
- 7 de novembro de 2026: primeira rodada principal (entram League One e League Two da EFL)
- 5 de dezembro de 2026: segunda rodada principal
- 9 de janeiro de 2027: terceira rodada principal (entram Premier League e Championship)
- 13 de fevereiro de 2027: quarta rodada principal
- 6 de março de 2027: quinta rodada principal
- 3 de abril de 2027: quartas de final
- 24 a 25 de abril de 2027: semifinais
- 22 de maio de 2027: final
Como comprar ingressos para jogos da FA Cup?
Comprar ingressos diretamente nos portais oficiais de bilheteria dos clubes participantes é a forma mais segura e confiável de garantir lugares para a FA Cup.
- Cotas prioritárias: os ingressos para jogos da FA Cup não estão incluídos automaticamente no pacote padrão de season ticket de um clube. No entanto, os detentores de season ticket e os membros oficiais do clube têm acesso prioritário durante janelas específicas de compra.
- Cotas de Wembley (semifinais e final): os clubes participantes das semifinais e da final recebem cotas individuais de ingressos, geralmente em torno de 30.000 bilhetes por clube para jogos em Wembley. Eles são distribuídos diretamente pelos clubes finalistas com base em pontos de fidelidade e no status de season ticket.
- Mercados secundários: para torcedores que não conseguem ingressos nas cotas oficiais dos clubes, plataformas secundárias oferecem opções alternativas de revenda para jogos de alta demanda. Certifique-se de verificar os T&Cs do site no qual está comprando.
Quanto custam os ingressos para jogos da FA Cup?
A demanda e os preços dos ingressos aumentam à medida que a competição avança rumo à decisão em Wembley, em maio. Veja um detalhamento dos preços médios dos ingressos:
- Critério do clube mandante (rodadas 1–6): a FA estabelece um preço mínimo de £10 para as fases iniciais até as quartas de final. Os clubes mandantes definem os preços de face com base no nível do adversário e na localização do assento.
- Categorias de Wembley (semifinais e final): os preços oficiais de Wembley são padronizados entre as faixas de assentos da Categoria 1 à Categoria 4, com ingressos para adultos variando de £30 a £120 nas semifinais e de £50 a £255 na final.
|Data
|Rodada
|Local
|Preço médio estimado de face
|sábado, 7 de nov. de 2026
|primeira rodada principal
|vários estádios
|£10 – £25
|sábado, 5 de dez. de 2026
|segunda rodada principal
|vários estádios
|£15 – £30
|sábado, 9 de jan. de 2027
|terceira rodada principal
|vários estádios
|£20 – £45
|sábado, 13 de fev. de 2027
|quarta rodada principal
|vários estádios
|£25 – £50
|sábado, 6 de mar. de 2027
|quinta rodada principal
|vários estádios
|£30 – £60
|sábado, 3 de abr. de 2027
|quartas de final
|vários estádios
|£35 – £75
|sábado, 24 de abr. de 2027
|semifinais
|Estádio de Wembley, Londres
|£45 – £90 (média: ~£60)
|sábado, 22 de maio de 2027
|final
|Estádio de Wembley, Londres
|£50 – £175+ (média: ~£100)