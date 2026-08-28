A Premier League pode estar constantemente capturando a atenção dos torcedores de futebol no país e no mundo, mas muitos olhos também estão voltados para os confrontos cheios de ação da Championship, disputados semana após semana por toda a Inglaterra (e o País de Gales).
Se você ainda não aproveitou tudo o que a principal divisão da EFL tem a oferecer, este pode ser o momento perfeito para garantir seu lugar em uma partida que está por vir.
O interesse na Championship continua crescendo a cada ano e, nas últimas três temporadas consecutivas, as médias de público ficaram acima de 22.000. Vale lembrar que ela é a segunda liga de futebol com maior público da Europa. Com as multidões no London Stadium, do West Ham, devendo ultrapassar 60.000 durante a atual campanha, esses números gerais devem crescer mais uma vez.
Enquanto as principais ligas europeias se tornaram altamente previsíveis, muitas vezes dominadas pelos mesmos clubes apoiados pelo Estado ou pertencentes a bilionários, a Championship é um belo caos, e o calendário implacável de 46 jogos testa a profundidade dos elencos e pode provocar grandes oscilações de forma, mantendo a tabela instável até maio.
Tudo indica que será outra temporada épica, com o sonho de subir para a Premier League ardendo intensamente para muitos torcedores e clubes. Deixe a GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da EFL Championship, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.
Próximos jogos da EFL Championship
Data e horário (local)
Jogo
Local
Ingressos
ter., 1 de set. (19h45)
Sheffield United x Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
ter., 1 de set. (19h45)
West Ham United x Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londres)
ter., 1 de set. (19h45)
Preston North End x Bristol City
Deepdale (Preston)
ter., 1 de set. (19h45)
Portsmouth x Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
ter., 1 de set. (20h)
Birmingham City x Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
qua., 2 de set. (19h45)
Millwall x Wrexham
The Den (Londres)
qua., 2 de set. (19h45)
Queens Park Rangers x Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
qua., 2 de set. (20h)
Burnley x Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de set. (15h)
Queens Park Rangers x Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
sáb., 5 de set. (15h)
Millwall x Bolton Wanderers
The Den (Londres)
sáb., 5 de set. (15h)
Burnley x Bristol City
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de set. (15h)
Sheffield United x Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
sáb., 5 de set. (15h)
West Ham United x Derby County
London Stadium (Londres)
sáb., 5 de set. (20h)
Swansea City x Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
dom., 6 de set. (12h)
Birmingham City x Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Como comprar ingressos para a EFL Championship 2026/27
Os ingressos oficiais da Championship da English Football League (EFL) podem ser comprados diretamente no site oficial ou na bilheteria oficial do clube específico que sediará a partida. Não há uma plataforma centralizada de ingressos da EFL para jogos de liga da temporada regular.
Os torcedores visitantes precisam comprar ingressos pelo site ou pela bilheteria do próprio clube, já que recebem uma cota específica de ingressos para o setor visitante.
Os ingressos da Championship não são disponibilizados todos de uma vez. Em vez disso, eles são colocados à venda de forma gradual para cada rodada, normalmente entre 2 e 8 semanas antes da data da partida, seguindo um sistema rígido de níveis:
- Detentores de carnê de temporada e níveis prioritários: 6 a 8 semanas antes da partida
- Membros oficiais do clube (assinatura paga): 4 a 6 semanas antes da partida
- Venda geral ao público (se ainda restarem ingressos): 2 a 4 semanas antes da partida
Muitos clubes da Championship agora contam com uma "Ticket Exchange" oficial em seus sites. Isso permite que detentores de carnê de temporada que não possam ir a um jogo revendam com segurança seu lugar para outros torcedores pelo valor de face.
Quem estiver buscando ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas secundárias, como a Ticombo.
Quanto custam os ingressos para a EFL Championship 2026/27?
Os ingressos oficiais individuais para jogos da temporada regular da EFL Championship 2026/27 geralmente variam entre £20 e £45 para partidas padrão.
No entanto, jogos de maior destaque, como clássicos locais ou confrontos entre os líderes da tabela, podem chegar à faixa de £50 a £70+, dependendo do clube mandante.
Como a EFL Championship é formada por 24 clubes independentes, não existe um sistema único e padronizado de venda de ingressos. Os preços, os assentos e as configurações de categoria variam em toda a divisão.
Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data, para mais informações, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.
Estádios e locais da EFL Championship
Clube
Estádio e localização
Capacidade
West Ham United
London Stadium (Londres)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londres)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londres)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londres)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430