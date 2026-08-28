A Premier League pode estar constantemente capturando a atenção dos torcedores de futebol no país e no mundo, mas muitos olhos também estão voltados para os confrontos cheios de ação da Championship, disputados semana após semana por toda a Inglaterra (e o País de Gales).

Se você ainda não aproveitou tudo o que a principal divisão da EFL tem a oferecer, este pode ser o momento perfeito para garantir seu lugar em uma partida que está por vir.

O interesse na Championship continua crescendo a cada ano e, nas últimas três temporadas consecutivas, as médias de público ficaram acima de 22.000. Vale lembrar que ela é a segunda liga de futebol com maior público da Europa. Com as multidões no London Stadium, do West Ham, devendo ultrapassar 60.000 durante a atual campanha, esses números gerais devem crescer mais uma vez.

Enquanto as principais ligas europeias se tornaram altamente previsíveis, muitas vezes dominadas pelos mesmos clubes apoiados pelo Estado ou pertencentes a bilionários, a Championship é um belo caos, e o calendário implacável de 46 jogos testa a profundidade dos elencos e pode provocar grandes oscilações de forma, mantendo a tabela instável até maio.

Tudo indica que será outra temporada épica, com o sonho de subir para a Premier League ardendo intensamente para muitos torcedores e clubes. Deixe a GOAL guiar você por todas as informações vitais sobre ingressos da EFL Championship, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da EFL Championship

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos ter., 1 de set. (19h45) Sheffield United x Bolton Wanderers Bramall Lane (Sheffield) Ingressos ter., 1 de set. (19h45) West Ham United x Wolverhampton Wanderers London Stadium (Londres) Ingressos ter., 1 de set. (19h45) Preston North End x Bristol City Deepdale (Preston) Ingressos ter., 1 de set. (19h45) Portsmouth x Derby County Fratton Park (Portsmouth) Ingressos ter., 1 de set. (20h) Birmingham City x Southampton St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Millwall x Wrexham The Den (Londres) Ingressos qua., 2 de set. (19h45) Queens Park Rangers x Cardiff City MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Ingressos qua., 2 de set. (20h) Burnley x Middlesbrough Turf Moor (Burnley) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Queens Park Rangers x Middlesbrough MATRADE Loftus Road Stadium (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Millwall x Bolton Wanderers The Den (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Burnley x Bristol City Turf Moor (Burnley) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) Sheffield United x Norwich City Bramall Lane (Sheffield) Ingressos sáb., 5 de set. (15h) West Ham United x Derby County London Stadium (Londres) Ingressos sáb., 5 de set. (20h) Swansea City x Wrexham Swansea.com Stadium (Swansea) Ingressos dom., 6 de set. (12h) Birmingham City x Wolverhampton Wanderers St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) Ingressos

Como comprar ingressos para a EFL Championship 2026/27

Os ingressos oficiais da Championship da English Football League (EFL) podem ser comprados diretamente no site oficial ou na bilheteria oficial do clube específico que sediará a partida. Não há uma plataforma centralizada de ingressos da EFL para jogos de liga da temporada regular.

Os torcedores visitantes precisam comprar ingressos pelo site ou pela bilheteria do próprio clube, já que recebem uma cota específica de ingressos para o setor visitante.

Os ingressos da Championship não são disponibilizados todos de uma vez. Em vez disso, eles são colocados à venda de forma gradual para cada rodada, normalmente entre 2 e 8 semanas antes da data da partida, seguindo um sistema rígido de níveis:

Detentores de carnê de temporada e níveis prioritários : 6 a 8 semanas antes da partida

Membros oficiais do clube (assinatura paga) : 4 a 6 semanas antes da partida

Venda geral ao público (se ainda restarem ingressos) : 2 a 4 semanas antes da partida

Muitos clubes da Championship agora contam com uma "Ticket Exchange" oficial em seus sites. Isso permite que detentores de carnê de temporada que não possam ir a um jogo revendam com segurança seu lugar para outros torcedores pelo valor de face.

Quem estiver buscando ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Quanto custam os ingressos para a EFL Championship 2026/27?

Os ingressos oficiais individuais para jogos da temporada regular da EFL Championship 2026/27 geralmente variam entre £20 e £45 para partidas padrão.

No entanto, jogos de maior destaque, como clássicos locais ou confrontos entre os líderes da tabela, podem chegar à faixa de £50 a £70+, dependendo do clube mandante.

Como a EFL Championship é formada por 24 clubes independentes, não existe um sistema único e padronizado de venda de ingressos. Os preços, os assentos e as configurações de categoria variam em toda a divisão.

Acompanhe os sites oficiais dos clubes mais perto da data, para mais informações, e também sites secundários de revenda, como a Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Estádios e locais da EFL Championship

Clube Estádio e localização Capacidade West Ham United London Stadium (Londres) 62.500 Middlesbrough Riverside Stadium (Middlesbrough) 35.100 Derby County Pride Park Stadium (Derby) 33.597 Cardiff City Cardiff City Stadium (Cardiff) 33.000 Sheffield United Bramall Lane (Sheffield) 33.000 Southampton St Mary's Stadium (Southampton) 32.689 Wolverhampton Wanderers Molineux Stadium (Wolverhampton) 31.700 Blackburn Rovers Ewood Park (Blackburn) 31.149 Stoke City bet365 Stadium (Stoke-on-Trent) 30.089 Birmingham City St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham) 30.008 Bolton Wanderers Toughsheet Community Stadium (Horwich) 28.723 Norwich City Carrow Road (Norwich) 27.244 Charlton Athletic The Valley (Londres) 27.111 Bristol City Ashton Gate (Bristol) 27.000 West Bromwich Albion The Hawthorns (West Bromwich) 26.445 Preston North End Deepdale (Preston) 24.525 Watford Vicarage Road Stadium (Watford) 22.100 Burnley Turf Moor (Burnley) 21.944 Swansea City Swansea.com Stadium (Swansea) 20.750 Millwall The Den (Londres) 20.146 Portsmouth Fratton Park (Portsmouth) 20.100 Queens Park Rangers MATRADE Loftus Road (Londres) 19.161 Wrexham Racecourse Ground (Wrexham) 10.771 Lincoln City LNER Stadium (Lincoln) 10.430







