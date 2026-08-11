Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre a final e mais

Estamos prontos para mais uma temporada fantástica de DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que termina com a final no Olympiastadion, em Berlim, em 29 de maio de 2027, e você já pode reservar ingressos para um ou vários dos próximos grandes jogos hoje mesmo.

O Bayern de Munique entra na nova campanha como atual campeão após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final da temporada passada, erguendo o icônico troféu pela 21ª vez, ampliando o próprio recorde. Com Harry Kane terminando como artilheiro da competição na última temporada, a aura do Bayern na DFB-Pokal não dá sinais de enfraquecer, embora, como sempre na histórica copa alemã, as zebras contra adversários de divisões inferiores sigam fazendo parte do apelo.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como você pode comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27

O sorteio da primeira fase trouxe uma série de confrontos intrigantes, com o atual campeão Bayern de Munique tendo pela frente uma viagem para encarar o recém-promovido VfL Osnabrück, da 2. Bundesliga, e o Borussia Dortmund viajando para enfrentar o HEBC Hamburg, da Oberliga Hamburg. Os jogos de Bayern e Dortmund são os últimos da fase, adiados para setembro porque ambos os clubes primeiro disputam a Supercopa Franz Beckenbauer, a tradicional abertura da temporada na Alemanha, recentemente renomeada em homenagem ao falecido ídolo do Bayern e da Alemanha.

Abaixo estão os jogos confirmados da primeira fase envolvendo equipes da Bundesliga.

Data e hora (CEST) Jogo Local Ingressos Sex., 21 de ago., 18:00 St. Tönis vs Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Ingressos Sex., 21 de ago., 18:00 Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Ingressos Sex., 21 de ago., 18:00 Preußen Münster vs Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Ingressos Sex., 21 de ago., 20:45 Hansa Rostock vs VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Ingressos Sáb., 22 de ago., 13:00 Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Ingressos Sáb., 22 de ago., 13:00 Energie Cottbus vs FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Ingressos Sáb., 22 de ago., 15:30 Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Ingressos Sáb., 22 de ago., a confirmar Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Ingressos Sáb., 22 de ago., a confirmar 1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Ingressos Sáb., 22 de ago., 15:30 MSV Duisburg vs Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Ingressos Dom., 23 de ago., a confirmar Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Ingressos Dom., 23 de ago., a confirmar Eintracht Trier vs RB Leipzig Moselstadion (Trier) Ingressos Dom., 23 de ago., 15:30 Schott Mainz vs Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Ingressos Dom., 23 de ago., 18:00 Fortuna Düsseldorf vs Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Ingressos Dom., 23 de ago., a confirmar Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Ingressos Dom., 23 de ago., a confirmar SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Ingressos Seg., 24 de ago., 18:00 Verl vs Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Ingressos Ter., 1º de set., 20:45 HEBC vs Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Ingressos Qua., 2 de set., 20:45 Bayern Munich vs VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Ingressos

Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?

Fase Data(s) Ingressos Primeira fase 21 a 24 de agosto e 1º a 2 de setembro de 2026 Ingressos Segunda fase 27 a 28 de outubro de 2026 Ingressos Oitavas de final 1º a 2 de dezembro de 2026 Ingressos Quartas de final 2 a 3 de fevereiro e 9 a 10 de fevereiro de 2027 Ingressos Semifinais 20 a 21 de abril de 2027 Ingressos Final 29 de maio de 2027 Ingressos

Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27

Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes participantes ou em suas lojas oficiais.

Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando com sócios do clube e detentores de carnê de temporada, antes de passarem para a venda geral, caso ainda restem unidades.

No caso da final da DFB-Pokal, no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda muitas vezes supere a cota disponível.

É esperado que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente entre 20.000 e 25.000 ingressos.

Os ingressos restantes, cerca de 25.000 a 30.000, são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na DFB Ticketshop oficial.

Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos, oferecendo anúncios verificados e proteção ao comprador para torcedores que querem garantir um lugar depois que as cotas oficiais se esgotarem.

Quanto custam os ingressos da DFB-Pokal 2026/27?

Nas fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25.

Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.

Usando edições anteriores como referência, os preços devem começar em € 75 para assentos padrão e podem ultrapassar € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio de 2027.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários como o StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Onde é disputada a final da DFB-Pokal? Olympiastadion

O Olympiastadion, em Berlim, foi originalmente construído em meados da década de 1930 para ser o estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.

O estádio passou por duas grandes reformas, entre 1972-1974 e 2000-2004, para modernização para o futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.

Além de receber jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1974 e 2006, e da Euro da UEFA, em 2024, o Hertha Berlin, que atualmente disputa a 2. Bundesliga, chama o Olympiastadion de casa desde 1963.

Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo um importante palco do atletismo. Foi lá que Usain Bolt estabeleceu de forma memorável o recorde masculino dos 100 m durante o Mundial de Atletismo de 2009. Seu tempo de 9,58 segundos segue imbatível.

Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?