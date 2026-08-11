Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre a final e mais

Estamos prontos para mais uma temporada fantástica de DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que termina com a final no Olympiastadion, em Berlim, em 29 de maio de 2027, e você já pode reservar ingressos para um ou vários dos próximos grandes jogos hoje mesmo.
O Bayern de Munique entra na nova campanha como atual campeão após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final da temporada passada, erguendo o icônico troféu pela 21ª vez, ampliando o próprio recorde. Com Harry Kane terminando como artilheiro da competição na última temporada, a aura do Bayern na DFB-Pokal não dá sinais de enfraquecer, embora, como sempre na histórica copa alemã, as zebras contra adversários de divisões inferiores sigam fazendo parte do apelo.
Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como você pode comprá-los, quanto custam e muito mais.
Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27
O sorteio da primeira fase trouxe uma série de confrontos intrigantes, com o atual campeão Bayern de Munique tendo pela frente uma viagem para encarar o recém-promovido VfL Osnabrück, da 2. Bundesliga, e o Borussia Dortmund viajando para enfrentar o HEBC Hamburg, da Oberliga Hamburg. Os jogos de Bayern e Dortmund são os últimos da fase, adiados para setembro porque ambos os clubes primeiro disputam a Supercopa Franz Beckenbauer, a tradicional abertura da temporada na Alemanha, recentemente renomeada em homenagem ao falecido ídolo do Bayern e da Alemanha.
Abaixo estão os jogos confirmados da primeira fase envolvendo equipes da Bundesliga.
|Data e hora (CEST)
|Jogo
|Local
|Ingressos
|Sex., 21 de ago., 18:00
|St. Tönis vs Eintracht Frankfurt
|Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)
|Ingressos
|Sex., 21 de ago., 18:00
|Waldhof Mannheim vs 1. FC Kaiserslautern
|Carl-Benz-Stadion (Mannheim)
|Ingressos
|Sex., 21 de ago., 18:00
|Preußen Münster vs Karlsruher SC
|Preußenstadion (Münster)
|Ingressos
|Sex., 21 de ago., 20:45
|Hansa Rostock vs VfB Stuttgart
|Ostseestadion (Rostock)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., 13:00
|Wehen Wiesbaden vs Bayer Leverkusen
|BRITA-Arena (Wiesbaden)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., 13:00
|Energie Cottbus vs FC Augsburg
|Stadion der Freundschaft (Cottbus)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., 15:30
|Erzgebirge Aue vs TSG Hoffenheim
|Erzgebirgsstadion (Aue)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., a confirmar
|Viktoria Cologne vs 1. FC Nurnberg
|Sportpark Höhenberg (Cologne)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., a confirmar
|1. FC Saarbrücken vs Hertha Berlin
|Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)
|Ingressos
|Sáb., 22 de ago., 15:30
|MSV Duisburg vs Elversberg
|Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., a confirmar
|Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion (Braunschweig)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., a confirmar
|Eintracht Trier vs RB Leipzig
|Moselstadion (Trier)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., 15:30
|Schott Mainz vs Borussia M'gladbach
|TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., 18:00
|Fortuna Düsseldorf vs Freiburg
|Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., a confirmar
|Rot-Weiss Essen vs FC St. Pauli
|Stadion Essen (Essen)
|Ingressos
|Dom., 23 de ago., a confirmar
|SG Sonnenhof Großaspach vs Arminia Bielefeld
|Skorpion-Arena (Großaspach)
|Ingressos
|Seg., 24 de ago., 18:00
|Verl vs Hamburger SV
|SCHÜCO Arena (Bielefeld)
|Ingressos
|Ter., 1º de set., 20:45
|HEBC vs Borussia Dortmund
|Volksparkstadion (Hamburg)
|Ingressos
|Qua., 2 de set., 20:45
|Bayern Munich vs VfL Osnabrück
|Allianz Arena (Munich)
|Ingressos
Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?
|Fase
|Data(s)
|Ingressos
|Primeira fase
|21 a 24 de agosto e 1º a 2 de setembro de 2026
|Ingressos
|Segunda fase
|27 a 28 de outubro de 2026
|Ingressos
|Oitavas de final
|1º a 2 de dezembro de 2026
|Ingressos
|Quartas de final
|2 a 3 de fevereiro e 9 a 10 de fevereiro de 2027
|Ingressos
|Semifinais
|20 a 21 de abril de 2027
|Ingressos
|Final
|29 de maio de 2027
|Ingressos
Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27
Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes participantes ou em suas lojas oficiais.
Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando com sócios do clube e detentores de carnê de temporada, antes de passarem para a venda geral, caso ainda restem unidades.
No caso da final da DFB-Pokal, no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda muitas vezes supere a cota disponível.
É esperado que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente entre 20.000 e 25.000 ingressos.
Os ingressos restantes, cerca de 25.000 a 30.000, são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na DFB Ticketshop oficial.
Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos, oferecendo anúncios verificados e proteção ao comprador para torcedores que querem garantir um lugar depois que as cotas oficiais se esgotarem.
Quanto custam os ingressos da DFB-Pokal 2026/27?
Nas fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25.
Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.
Usando edições anteriores como referência, os preços devem começar em € 75 para assentos padrão e podem ultrapassar € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio de 2027.
Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários como o StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Onde é disputada a final da DFB-Pokal? Olympiastadion
O Olympiastadion, em Berlim, foi originalmente construído em meados da década de 1930 para ser o estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.
O estádio passou por duas grandes reformas, entre 1972-1974 e 2000-2004, para modernização para o futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.
Além de receber jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1974 e 2006, e da Euro da UEFA, em 2024, o Hertha Berlin, que atualmente disputa a 2. Bundesliga, chama o Olympiastadion de casa desde 1963.
Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo um importante palco do atletismo. Foi lá que Usain Bolt estabeleceu de forma memorável o recorde masculino dos 100 m durante o Mundial de Atletismo de 2009. Seu tempo de 9,58 segundos segue imbatível.
Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?
|Ano
|Campeão
|Vice-campeão
|Placar
|2026
|Bayern Munich
|VfB Stuttgart
|3-0
|2025
|VfB Stuttgart
|Arminia Bielefeld
|4-2
|2024
|Bayer Leverkusen
|1. FC Kaiserslautern
|1-0
|2023
|RB Leipzig
|Eintracht Frankfurt
|2-0
|2022
|RB Leipzig
|SC Freiburg
|4-2 (pêns.)
|2021
|Borussia Dortmund
|RB Leipzig
|4-1
|2020
|Bayern Munich
|Bayer Leverkusen
|4-2
|2019
|Bayern Munich
|RB Leipzig
|3-0
|2018
|Eintracht Frankfurt
|Bayern Munich
|3-1
|2017
|Borussia Dortmund
|Eintracht Frankfurt
|2-1