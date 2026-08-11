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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Book DFB-Pokal 2026/27 Tickets
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Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos, informações sobre a final e mais

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Copa da Alemanha
Bayern de Munique

Veja como você pode fazer parte da febre da Copa desta temporada em solo alemão

Estamos prontos para mais uma temporada fantástica de DFB-Pokal (Copa da Alemanha), que termina com a final no Olympiastadion, em Berlim, em 29 de maio de 2027, e você já pode reservar ingressos para um ou vários dos próximos grandes jogos hoje mesmo.

O Bayern de Munique entra na nova campanha como atual campeão após uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o VfB Stuttgart na final da temporada passada, erguendo o icônico troféu pela 21ª vez, ampliando o próprio recorde. Com Harry Kane terminando como artilheiro da competição na última temporada, a aura do Bayern na DFB-Pokal não dá sinais de enfraquecer, embora, como sempre na histórica copa alemã, as zebras contra adversários de divisões inferiores sigam fazendo parte do apelo.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações vitais sobre ingressos da DFB-Pokal, incluindo como você pode comprá-los, quanto custam e muito mais.

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Próximos jogos da DFB-Pokal 2026/27

O sorteio da primeira fase trouxe uma série de confrontos intrigantes, com o atual campeão Bayern de Munique tendo pela frente uma viagem para encarar o recém-promovido VfL Osnabrück, da 2. Bundesliga, e o Borussia Dortmund viajando para enfrentar o HEBC Hamburg, da Oberliga Hamburg. Os jogos de Bayern e Dortmund são os últimos da fase, adiados para setembro porque ambos os clubes primeiro disputam a Supercopa Franz Beckenbauer, a tradicional abertura da temporada na Alemanha, recentemente renomeada em homenagem ao falecido ídolo do Bayern e da Alemanha.

Bundesliga
Augsburg crest
Augsburg
FCA
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

Abaixo estão os jogos confirmados da primeira fase envolvendo equipes da Bundesliga.

Data e hora (CEST)JogoLocalIngressos
Sex., 21 de ago., 18:00St. Tönis vs Eintracht FrankfurtStadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst)Ingressos
Sex., 21 de ago., 18:00Waldhof Mannheim vs 1. FC KaiserslauternCarl-Benz-Stadion (Mannheim)Ingressos
Sex., 21 de ago., 18:00Preußen Münster vs Karlsruher SCPreußenstadion (Münster)Ingressos
Sex., 21 de ago., 20:45Hansa Rostock vs VfB StuttgartOstseestadion (Rostock)Ingressos
Sáb., 22 de ago., 13:00Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBRITA-Arena (Wiesbaden)Ingressos
Sáb., 22 de ago., 13:00Energie Cottbus vs FC AugsburgStadion der Freundschaft (Cottbus)Ingressos
Sáb., 22 de ago., 15:30Erzgebirge Aue vs TSG HoffenheimErzgebirgsstadion (Aue)Ingressos
Sáb., 22 de ago., a confirmarViktoria Cologne vs 1. FC NurnbergSportpark Höhenberg (Cologne)Ingressos
Sáb., 22 de ago., a confirmar1. FC Saarbrücken vs Hertha BerlinHermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken)Ingressos
Sáb., 22 de ago., 15:30MSV Duisburg vs ElversbergSchauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)Ingressos
Dom., 23 de ago., a confirmarEintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion (Braunschweig)Ingressos
Dom., 23 de ago., a confirmarEintracht Trier vs RB LeipzigMoselstadion (Trier)Ingressos
Dom., 23 de ago., 15:30Schott Mainz vs Borussia M'gladbachTSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz)Ingressos
Dom., 23 de ago., 18:00Fortuna Düsseldorf vs FreiburgMerkur Spiel-Arena (Düsseldorf)Ingressos
Dom., 23 de ago., a confirmarRot-Weiss Essen vs FC St. PauliStadion Essen (Essen)Ingressos
Dom., 23 de ago., a confirmarSG Sonnenhof Großaspach vs Arminia BielefeldSkorpion-Arena (Großaspach)Ingressos
Seg., 24 de ago., 18:00Verl vs Hamburger SVSCHÜCO Arena (Bielefeld)Ingressos
Ter., 1º de set., 20:45HEBC vs Borussia DortmundVolksparkstadion (Hamburg)Ingressos
Qua., 2 de set., 20:45Bayern Munich vs VfL OsnabrückAllianz Arena (Munich)Ingressos

Qual é o calendário completo da DFB-Pokal 2026/27?

FaseData(s)Ingressos
Primeira fase21 a 24 de agosto e 1º a 2 de setembro de 2026Ingressos
Segunda fase27 a 28 de outubro de 2026Ingressos
Oitavas de final1º a 2 de dezembro de 2026Ingressos
Quartas de final2 a 3 de fevereiro e 9 a 10 de fevereiro de 2027Ingressos
Semifinais20 a 21 de abril de 2027Ingressos
Final29 de maio de 2027Ingressos

Como comprar ingressos para a DFB-Pokal 2026/27

Para os jogos da DFB-Pokal, os ingressos são vendidos principalmente nos sites oficiais dos clubes participantes ou em suas lojas oficiais.

Eles normalmente são disponibilizados em fases, começando com sócios do clube e detentores de carnê de temporada, antes de passarem para a venda geral, caso ainda restem unidades.

No caso da final da DFB-Pokal, no Olympiastadion, em Berlim, o mesmo processo se aplica, embora a capacidade seja limitada e a demanda muitas vezes supere a cota disponível.

É esperado que cada um dos dois finalistas receba aproximadamente entre 20.000 e 25.000 ingressos.

Os ingressos restantes, cerca de 25.000 a 30.000, são reservados para a Federação Alemã de Futebol (DFB), patrocinadores, VIPs e um sorteio para torcedores neutros. Ingressos para a final e pacotes de hospitalidade também estarão disponíveis na DFB Ticketshop oficial.

Além de comprar ingressos da DFB-Pokal pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de obtê-los no mercado secundário. A Ticombo é uma das principais varejistas para quem busca comprar ingressos por canais alternativos, oferecendo anúncios verificados e proteção ao comprador para torcedores que querem garantir um lugar depois que as cotas oficiais se esgotarem.

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Quanto custam os ingressos da DFB-Pokal 2026/27?

Nas fases iniciais da DFB-Pokal, os ingressos costumam variar entre € 15 e € 25.

Os preços aumentam conforme a competição avança, com ingressos para quartas de final e semifinais custando a partir de € 50 pelos canais oficiais.

Usando edições anteriores como referência, os preços devem começar em € 75 para assentos padrão e podem ultrapassar € 250 para lugares premium no Olympiastadion, em Berlim, para a final de 29 de maio de 2027.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes mais perto da data para obter informações adicionais, e também sites secundários como o StubHub para verificar a disponibilidade atual.

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Onde é disputada a final da DFB-Pokal? Olympiastadion

O Olympiastadion, em Berlim, foi originalmente construído em meados da década de 1930 para ser o estádio-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936.

O estádio passou por duas grandes reformas, entre 1972-1974 e 2000-2004, para modernização para o futebol nacional e internacional e agora tem capacidade para 74.475 pessoas.

Além de receber jogos da Copa do Mundo da FIFA, em 1974 e 2006, e da Euro da UEFA, em 2024, o Hertha Berlin, que atualmente disputa a 2. Bundesliga, chama o Olympiastadion de casa desde 1963.

Longe do futebol, o Olympiastadion segue sendo um importante palco do atletismo. Foi lá que Usain Bolt estabeleceu de forma memorável o recorde masculino dos 100 m durante o Mundial de Atletismo de 2009. Seu tempo de 9,58 segundos segue imbatível.

Quem são os vencedores recentes da DFB-Pokal?

AnoCampeãoVice-campeãoPlacar
2026Bayern MunichVfB Stuttgart3-0
2025VfB StuttgartArminia Bielefeld4-2
2024Bayer Leverkusen1. FC Kaiserslautern1-0
2023RB LeipzigEintracht Frankfurt2-0
2022RB LeipzigSC Freiburg4-2 (pêns.)
2021Borussia DortmundRB Leipzig4-1
2020Bayern MunichBayer Leverkusen4-2
2019Bayern MunichRB Leipzig3-0
2018Eintracht FrankfurtBayern Munich3-1
2017Borussia DortmundEintracht Frankfurt2-1

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