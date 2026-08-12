Como comprar ingressos para a Coppa Italia 2026/27: atualizações das equipes, preços médios dos ingressos e mais

Não há nada mais empolgante do que assistir a futebol sob os refletores em alguns dos estádios icônicos da Europa, e você pode abraçar sua paixão pelo esporte reservando ingressos para a Coppa Italia hoje mesmo para os próximos jogos na Itália.

Embora a atual campeã da Coppa Italia, a Inter de Milão, só entre na competição nas oitavas de final, em dezembro, há muitos confrontos interessantes de copa no futuro próximo. A primeira fase da edição 2026/27 acontece de 14 a 17 de agosto, com times de destaque da Serie A, como Lazio, Fiorentina e Torino, todos em ação.

Deixe o GOAL guiar você pelo processo de compra de ingressos da Coppa Italia, como garantir lugares, quanto eles custam e mais.

Próximos jogos da Coppa Italia 2026/27

A fase preliminar já terminou, com quatro times da Serie B/C classificados. Veja o que vem pela frente no calendário, incluindo os locais da primeira fase:

Data e hora Jogo Local Ingressos Sex., 14 de ago. (18h00) Parma x Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Ingressos Sex., 14 de ago. (18h30) Cagliari x Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Ingressos Sex., 14 de ago. (20h45) Monza x Avellino U-Power Stadium, Monza Ingressos Sex., 14 de ago. (21h15) Fiorentina x Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florença Ingressos Sáb., 15 de ago. (18h00) Catanzaro x Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Ingressos Sáb., 15 de ago. (18h30) Udinese x Padova Bluenergy Stadium, Udine Ingressos Sáb., 15 de ago. (20h45) Venezia x Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Veneza Ingressos Sáb., 15 de ago. (21h15) Torino x Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turim Ingressos Dom., 16 de ago. (18h00) Frosinone x Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Ingressos Dom., 16 de ago. (18h30) Genoa x Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Gênova Ingressos Dom., 16 de ago. (20h45) Hellas Verona x Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Ingressos Dom., 16 de ago. (21h15) Lazio x Mantova Stadio Olimpico, Roma Ingressos Seg., 17 de ago. (18h00) Pisa x Empoli Arena Garibaldi, Pisa Ingressos Seg., 17 de ago. (18h30) Sassuolo x Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Ingressos Seg., 17 de ago. (20h45) Cremonese x Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Ingressos Seg., 17 de ago. (21h15) Palermo x Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Ingressos Qua., 2 de set. Segunda fase (16 vencedores da primeira fase, jogos a confirmar) Locais a confirmar Ingressos 2 e 16 de dez. Oitavas de final (oito vencedores da segunda fase mais os oito cabeças de chave da Serie A) Locais a confirmar Ingressos 3 e 10 de fev. de 2027 Quartas de final (jogos a confirmar) Locais a confirmar Ingressos 2/3 de mar. e 20/21 de abr. de 2027 Semifinais, em dois jogos (jogos a confirmar) Locais a confirmar Ingressos Qua., 19 de maio de 2027 Final (finalistas a confirmar) Stadio Olimpico, Roma Ingressos

Doze clubes da Serie A entram na primeira fase, juntando-se aos vencedores da fase preliminar e à maior parte dos times da Serie B. Os demais times da elite, incluindo a atual campeã Inter de Milão, junto com o restante dos sete primeiros colocados da última temporada da Serie A, avançam diretamente para as oitavas de final em dezembro.

Como comprar ingressos para jogos da Coppa Italia

Os ingressos para a Coppa Italia podem ser comprados diretamente no site oficial do clube mandante. Esse é o método mais confiável para garantir lugares, especialmente nas fases iniciais da competição. Nessas primeiras fases, é improvável que os ingressos se esgotem rapidamente, mas, nos jogos das fases mais avançadas, a demanda tende a subir rapidamente.

A distribuição de ingressos da Coppa Italia também depende da fase da competição. Durante as fases iniciais, os ingressos são disponibilizados aproximadamente de 3 a 4 semanas antes. No entanto, quando chegamos às fases finais, os prazos de venda ficam mais apertados. Assim, para as quartas de final, por exemplo, os ingressos provavelmente seriam colocados à venda de 2 a 3 semanas antes do pontapé inicial. O período de vendas volta a ser de cerca de um mês para a final, com um aumento da demanda quando os ingressos são lançados pela primeira vez.

A enorme demanda por alguns jogos da Coppa Italia significa que os torcedores podem precisar recorrer a opções secundárias de revenda, como a StubHub. Os preços podem variar aqui, tanto acima quanto abaixo do valor de face do ingresso, dependendo do jogo e da proximidade da data.

Quanto custam os ingressos para jogos da Coppa Italia?

Os preços dos ingressos da Coppa Italia variam dependendo de vários fatores, incluindo a fase da competição, os times envolvidos, onde a partida será disputada e onde você estará sentado. Em geral, porém, os ingressos para jogos das fases iniciais costumam variar entre €5 e €30. À medida que o torneio avança, os preços também sobem, com ingressos para as quartas de final na faixa de €40 a €100.

No Stadio Olimpico, os ingressos para a final costumam variar de €60 a €200, embora esses preços provavelmente aumentem dependendo de quais duas equipes chegarem à final.

Quem foram os vencedores recentes da Coppa Italia?

Abaixo estão os últimos dez vencedores da Coppa Italia. Todas as finais foram disputadas no Stadio Olimpico, em Roma, com exceção da edição de 2021, que foi realizada no Mapei Stadium - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, devido às restrições da COVID.