A principal competição de clubes da América do Sul chegou ao momento decisivo. A final da Copa Libertadores da CONMEBOL de 2026, a 67ª edição do torneio, coloca o Palmeiras frente a frente com o Estudiantes de La Plata em jogo único no histórico Estadio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre o jogo, os preços e onde comprar ingressos para a Copa Libertadores 2026.

Final da Copa Libertadores 2026: data e detalhes do jogo

Com as semifinais concluídas, resta apenas um jogo no calendário da Copa Libertadores 2026:

Jogo Data e horário (GST) Horário local (Montevidéu) Estádio Árbitro Ingressos Palmeiras x Estudiantes de La Plata Domingo, 29 de novembro, 0h Sábado, 28 de novembro, 17h Estadio Centenario, Montevidéu Jesús Valenzuela (Venezuela) Ingressos

Como chegaram a Montevidéu: resultados das semifinais

Os dois finalistas superaram disputas dramáticas de pênaltis em outubro para garantir suas vagas no Uruguai:

O Palmeiras eliminou o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no placar agregado (o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no Maracanã, em 14 de outubro, antes de o Fluminense ganhar por 1 a 0 em São Paulo, em 21 de outubro).

eliminou o por 5 a 3 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no placar agregado (o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no Maracanã, em 14 de outubro, antes de o Fluminense ganhar por 1 a 0 em São Paulo, em 21 de outubro). O Estudiantes de La Plata eliminou o atual campeão Flamengo por 3 a 2 nos pênaltis após dois empates seguidos por 0 a 0, em La Plata e no Rio de Janeiro.

Como comprar ingressos para a final da Copa Libertadores 2026

A CONMEBOL administrou a venda inicial de ingressos para a final de 2026 em duas etapas: uma primeira fase a partir de 29 de outubro (incluindo pacotes de hospitalidade e setores destinados às torcidas dos clubes), seguida pela venda ao público geral em 2 de novembro.

Como os ingressos da venda inicial para os setores neutros e os destinados aos clubes se esgotam rapidamente após a definição dos finalistas, plataformas confiáveis de revenda de ingressos são agora a opção mais segura para viajantes internacionais, torcedores neutros e quem deixa a compra para a última hora:

Acesso de última hora com verificação: Consulte os lugares disponíveis nas arquibancadas oeste e leste e nos setores das torcidas sem precisar ser sócio de um clube.

Consulte os lugares disponíveis nas arquibancadas oeste e leste e nos setores das torcidas sem precisar ser sócio de um clube. Proteção ao comprador: Plataformas de revenda respeitáveis garantem, em todas as compras, a entrada no estádio ou o dinheiro de volta.

Plataformas de revenda respeitáveis garantem, em todas as compras, a entrada no estádio ou o dinheiro de volta. Entrega pelo celular: Os ingressos digitais são transferidos diretamente para o seu celular antes do dia do jogo em Montevidéu.

Quanto custam os ingressos para a final da Copa Libertadores 2026?

A CONMEBOL confirmou os preços oficiais dos ingressos para a final de 2026 em quatro categorias, de US$ 95 a US$ 450:

Categoria do ingresso Setor do estádio Preço oficial Categoria 1 Arquibancada oeste (central / premium) US$ 340 Categoria 2 Arquibancada leste (neutra / geral) US$ 250 Categoria 3 Setores exclusivos das torcidas (Palmeiras e Estudiantes) US$ 95 Hospitalidade Espaço VIP e pacotes premium US$ 450

Tudo o que você precisa saber sobre

Reedição da final de 1968: Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram na final da Copa Libertadores de 1968, também decidida no Estadio Centenario, em Montevidéu, onde o Estudiantes venceu o jogo de desempate por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título continental.

Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram na final da Copa Libertadores de 1968, também decidida no Estadio Centenario, em Montevidéu, onde o Estudiantes venceu o jogo de desempate por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título continental. Sequência brasileira e história argentina: Clubes brasileiros venceram as últimas sete edições da Copa Libertadores. O Palmeiras disputa sua oitava final (foi campeão em 1999, 2020 e 2021, com o último título também conquistado no Estadio Centenario), enquanto o Estudiantes , tetracampeão (1968, 1969, 1970 e 2009), busca seu primeiro título em 17 anos.

Clubes brasileiros venceram as últimas sete edições da Copa Libertadores. disputa sua oitava final (foi campeão em 1999, 2020 e 2021, com o último título também conquistado no Estadio Centenario), enquanto , tetracampeão (1968, 1969, 1970 e 2009), busca seu primeiro título em 17 anos. Estadio Centenario, Montevidéu: O estádio histórico recebeu o primeiro jogo da história da Copa Libertadores, em 1960, e sedia sua segunda final em jogo único após a de 2021. Chegue cedo no dia da partida para passar pelos perímetros de segurança da CONMEBOL e confira no ingresso o portão indicado para a entrada de torcedores neutros ou das torcidas dos clubes.

Entenda o formato da Copa Libertadores 2026

A Copa Libertadores 2026 teve oito fases ao longo do ano: