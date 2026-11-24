A principal competição de clubes da América do Sul chegou ao momento decisivo. A final da Copa Libertadores da CONMEBOL de 2026, a 67ª edição do torneio, coloca o Palmeiras frente a frente com o Estudiantes de La Plata em jogo único no histórico Estadio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre o jogo, os preços e onde comprar ingressos para a Copa Libertadores 2026.
Final da Copa Libertadores 2026: data e detalhes do jogo
Com as semifinais concluídas, resta apenas um jogo no calendário da Copa Libertadores 2026:
Jogo
Data e horário (GST)
Horário local (Montevidéu)
Estádio
Árbitro
Ingressos
Palmeiras x Estudiantes de La Plata
Domingo, 29 de novembro, 0h
Sábado, 28 de novembro, 17h
Estadio Centenario, Montevidéu
Jesús Valenzuela (Venezuela)
Como chegaram a Montevidéu: resultados das semifinais
Os dois finalistas superaram disputas dramáticas de pênaltis em outubro para garantir suas vagas no Uruguai:
- O Palmeiras eliminou o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no placar agregado (o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2 a 1 no Maracanã, em 14 de outubro, antes de o Fluminense ganhar por 1 a 0 em São Paulo, em 21 de outubro).
- O Estudiantes de La Plata eliminou o atual campeão Flamengo por 3 a 2 nos pênaltis após dois empates seguidos por 0 a 0, em La Plata e no Rio de Janeiro.
Como comprar ingressos para a final da Copa Libertadores 2026
A CONMEBOL administrou a venda inicial de ingressos para a final de 2026 em duas etapas: uma primeira fase a partir de 29 de outubro (incluindo pacotes de hospitalidade e setores destinados às torcidas dos clubes), seguida pela venda ao público geral em 2 de novembro.
Como os ingressos da venda inicial para os setores neutros e os destinados aos clubes se esgotam rapidamente após a definição dos finalistas, plataformas confiáveis de revenda de ingressos são agora a opção mais segura para viajantes internacionais, torcedores neutros e quem deixa a compra para a última hora:
- Acesso de última hora com verificação: Consulte os lugares disponíveis nas arquibancadas oeste e leste e nos setores das torcidas sem precisar ser sócio de um clube.
- Proteção ao comprador: Plataformas de revenda respeitáveis garantem, em todas as compras, a entrada no estádio ou o dinheiro de volta.
- Entrega pelo celular: Os ingressos digitais são transferidos diretamente para o seu celular antes do dia do jogo em Montevidéu.
Quanto custam os ingressos para a final da Copa Libertadores 2026?
A CONMEBOL confirmou os preços oficiais dos ingressos para a final de 2026 em quatro categorias, de US$ 95 a US$ 450:
Categoria do ingresso
Setor do estádio
Preço oficial
Categoria 1
Arquibancada oeste (central / premium)
US$ 340
Categoria 2
Arquibancada leste (neutra / geral)
US$ 250
Categoria 3
Setores exclusivos das torcidas (Palmeiras e Estudiantes)
US$ 95
Hospitalidade
Espaço VIP e pacotes premium
US$ 450
Tudo o que você precisa saber sobre
- Reedição da final de 1968: Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram na final da Copa Libertadores de 1968, também decidida no Estadio Centenario, em Montevidéu, onde o Estudiantes venceu o jogo de desempate por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título continental.
- Sequência brasileira e história argentina: Clubes brasileiros venceram as últimas sete edições da Copa Libertadores. O Palmeiras disputa sua oitava final (foi campeão em 1999, 2020 e 2021, com o último título também conquistado no Estadio Centenario), enquanto o Estudiantes, tetracampeão (1968, 1969, 1970 e 2009), busca seu primeiro título em 17 anos.
- Estadio Centenario, Montevidéu: O estádio histórico recebeu o primeiro jogo da história da Copa Libertadores, em 1960, e sedia sua segunda final em jogo único após a de 2021. Chegue cedo no dia da partida para passar pelos perímetros de segurança da CONMEBOL e confira no ingresso o portão indicado para a entrada de torcedores neutros ou das torcidas dos clubes.
Entenda o formato da Copa Libertadores 2026
A Copa Libertadores 2026 teve oito fases ao longo do ano:
- Fases preliminares (fevereiro a março): Três rodadas eliminatórias definiram os últimos classificados para a fase de grupos.
- Fase de grupos (abril a maio): 32 clubes disputaram jogos de ida e volta em oito grupos de quatro times, com os dois primeiros de cada grupo avançando.
- Mata-mata (agosto a outubro): Confrontos de ida e volta nas oitavas de final, quartas de final e semifinais.
- Final (novembro): Uma partida única pelo título em campo neutro, no Estadio Centenario, em Montevidéu, em 2026.