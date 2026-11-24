A principal competição de clubes da América do Sul chegou à sua decisão. A final da Copa Libertadores da CONMEBOL de 2026, 67ª edição do torneio, coloca o Palmeiras, potência brasileira, diante do gigante argentino Estudiantes de La Plata em jogo único no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre os jogos, os preços e onde comprar ingressos para a Copa Libertadores 2026 agora.
Final da Copa Libertadores 2026: data e detalhes do jogo
Com as semifinais concluídas, resta apenas um jogo no calendário da Copa Libertadores 2026:
Jogo
Data e horário (GST)
Horário local (Montevidéu)
Local
Árbitro
Ingressos
Palmeiras x Estudiantes de La Plata
Domingo, 29 de novembro, 0h
Sábado, 28 de novembro, 17h
Estádio Centenário, Montevidéu
Jesús Valenzuela (Venezuela)
Como chegaram a Montevidéu: resultados das semifinais
Os dois finalistas passaram por disputas de pênaltis dramáticas em outubro para garantir vaga no Uruguai:
- O Palmeiras superou o Fluminense por 5 a 3 nos pênaltis após empate por 2 a 2 no placar agregado (o Palmeiras venceu a ida por 2 a 1 no Maracanã, em 14 de outubro, antes de o Fluminense ganhar por 1 a 0 em São Paulo, em 21 de outubro).
- O Estudiantes de La Plata eliminou o atual campeão Flamengo por 3 a 2 nos pênaltis após dois empates seguidos por 0 a 0, em La Plata e no Rio de Janeiro.
Como comprar ingressos para a final da Copa Libertadores 2026
A CONMEBOL administrou a venda inicial de ingressos para a final de 2026 em duas fases: uma etapa antecipada a partir de 29 de outubro (incluindo pacotes de hospitalidade e setores destinados às torcidas dos clubes), seguida da venda ao público geral em 2 de novembro.
Como os ingressos da venda inicial para os setores neutros e dos clubes se esgotam rapidamente após a definição dos finalistas, plataformas confiáveis de revenda de ingressos são agora a opção mais segura para viajantes internacionais, torcedores neutros e quem vai comprar de última hora:
- Acesso de última hora com verificação: Confira os lugares disponíveis nas arquibancadas Oeste e Leste e nos setores das torcidas sem precisar ser sócio de um clube.
- Proteção ao comprador: Plataformas de revenda confiáveis garantem, em cada pedido, a entrada válida ou a devolução do dinheiro.
- Entrega pelo celular: Os ingressos digitais são enviados diretamente ao seu celular antes do dia do jogo em Montevidéu.
Quanto custam os ingressos para a final da Copa Libertadores 2026?
A CONMEBOL confirmou os preços oficiais dos ingressos para a final de 2026 em quatro categorias, de $95 a $450:
Categoria do ingresso
Setor do estádio
Preço oficial
Categoria 1
Arquibancada Oeste (central/premium)
$340
Categoria 2
Arquibancada Leste (neutro/geral)
$250
Categoria 3
Setores exclusivos das torcidas (Palmeiras e Estudiantes)
$95
Hospitalidade
Espaço VIP e pacotes premium
$450
Tudo o que você precisa saber
- Reedição da final de 1968: Palmeiras e Estudiantes já se enfrentaram na final da Copa Libertadores de 1968, também decidida no Estádio Centenário, em Montevidéu, onde o Estudiantes venceu o jogo de desempate por 2 a 0 e conquistou seu primeiro título continental.
- Sequência brasileira e história argentina: Clubes brasileiros venceram as últimas sete edições da Copa Libertadores. O Palmeiras disputa sua oitava final (foi campeão em 1999, 2020 e 2021, com o último título também conquistado no Estádio Centenário), enquanto o Estudiantes, tetracampeão (1968, 1969, 1970 e 2009), busca seu primeiro título em 17 anos.
- Estádio Centenário, Montevidéu: O estádio histórico recebeu o primeiro jogo da Copa Libertadores, em 1960, e sedia sua segunda final em jogo único, após a de 2021. Chegue cedo no dia da partida para passar pelos perímetros de segurança da CONMEBOL e confira no ingresso o portão indicado para a entrada de torcedores neutros ou das torcidas dos clubes.
Entenda o formato da Copa Libertadores 2026
A Copa Libertadores 2026 teve oito fases ao longo do ano:
- Fases preliminares (fevereiro a março): Três rodadas eliminatórias definiram os últimos classificados para a fase de grupos.
- Fase de grupos (abril a maio): 32 clubes disputaram oito grupos de quatro times, com jogos de ida e volta e classificação dos dois primeiros de cada grupo.
- Mata-mata (agosto a outubro): Confrontos de ida e volta nas oitavas de final, quartas de final e semifinais.
- Final (novembro): Jogo único pelo título em campo neutro, o Estádio Centenário, em Montevidéu, na edição de 2026.