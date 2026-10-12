A principal competição de clubes da América do Sul chegou à reta decisiva. A Copa Libertadores de 2026, 67ª edição do principal torneio da CONMEBOL, chega às semifinais em outubro, rumo à final em jogo único no dia 28 de novembro no icônico Estadio Centenario, em Montevidéu, Uruguai.

Se você quer garantir ingressos para os jogos de volta das semifinais ou planeja uma viagem para a final em Montevidéu, confira tudo o que precisa saber: próximos jogos, disponibilidade de ingressos, preços previstos e formato do torneio.

Próximos jogos e ingressos da Copa Libertadores de 2026

Datas das semifinais e da final

Com as oitavas de final e as quartas de final encerradas, quatro potências do continente seguem na disputa pelo título:

Fluminense x Palmeiras

Jogo de ida: 14 de outubro de 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Jogo de volta: 21 de outubro de 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata x Flamengo

Jogo de ida: 15 de outubro de 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Jogo de volta: 22 de outubro de 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Final da Copa Libertadores

Data: 28 de novembro de 2026

Local: Estadio Centenario, Montevidéu, Uruguai

Como comprar ingressos para a Copa Libertadores de 2026

A venda oficial de ingressos para os confrontos eliminatórios de ida e volta é administrada diretamente por cada clube mandante, por meio de seus parceiros oficiais de venda, com períodos de prioridade para sócios.

Para a final em jogo único em Montevidéu, a CONMEBOL disponibiliza ingressos ao público geral em setores neutros e em setores destinados aos finalistas.

Para viajantes internacionais, torcedores visitantes ou quem busca lugares em setores premium sem esperar pelos períodos limitados de venda dos clubes, as plataformas de revenda de ingressos oferecem a opção mais flexível.

Plataformas confiáveis de revenda anunciam ingressos verificados para todos os jogos eliminatórios restantes e para a final de 28 de novembro.

Quanto custam os ingressos para a Copa Libertadores de 2026?

Os preços oficiais para a final de 2026 ainda não foram confirmados. A CONMEBOL costuma anunciar as categorias de ingressos para a decisão quando a distribuição das áreas de protocolo do estádio e dos setores destinados aos finalistas é definida, geralmente algumas semanas após as semifinais. Como referência, os preços das categorias nas finais recentes da Copa Libertadores foram os seguintes:

Categoria 1: cerca de US$ 320

Categoria 2: cerca de US$ 200

Categoria 3: cerca de US$ 95

Cada clube finalista também administra sua própria cota de ingressos e define os preços para os setores destinados a seus torcedores. Assim, os valores podem variar conforme as duas equipes que chegarem a Montevidéu. Os preços dos ingressos para as quartas de final e as semifinais geralmente são definidos pelo clube mandante e variam conforme o adversário e o estádio. As opções costumam ir de ingressos mais baratos, sem assento marcado, a lugares em setores premium vendidos bem acima do preço original no mercado de revenda.

Entenda o formato da Copa Libertadores de 2026

A Copa Libertadores se estende por oito fases e ocupa quase todo o calendário anual do futebol:

Primeira, segunda e terceira fases preliminares (fevereiro a março): Clubes de pior classificação da Bolívia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do Uruguai e da Venezuela disputaram as vagas restantes na fase de grupos. Fase de grupos (abril a maio): 32 equipes divididas em oito grupos de quatro, com jogos em casa e fora. As duas primeiras de cada grupo avançaram. Oitavas de final, quartas de final e semifinais (agosto a outubro): Confrontos eliminatórios de ida e volta, com os cruzamentos definidos pelo desempenho na fase de grupos. Final (novembro): Jogo único em campo neutro, no Estadio Centenario, em Montevidéu, em 2026.

Brasil e Argentina são os países com mais clubes na competição, com oito e sete representantes, respectivamente, reflexo da força que seguem demonstrando no torneio continental. O Independiente detém o recorde de títulos da Libertadores entre os clubes argentinos, enquanto equipes brasileiras venceram as últimas sete edições consecutivas.