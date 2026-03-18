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Como comprar ingressos para a Copa do Rei de 2026: Atlético de Madrid x Real Sociedad, informações da partida e mais

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O troféu agora está ao alcance de apenas dois clubes de La Liga, à medida que a Copa do Rei de 2026 chega ao fim

Após uma fase semifinal exaustiva, Atlético de Madrid e Real Sociedad surgiram como os finalistas. Agora, eles vão disputar o troféu no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, no dia 18 de abril. Quem vai manter a calma para ser coroado o novo rei da Copa?

Deixe o GOAL explicar como você pode comprar ingressos para a final da Copa do Rei de 2026, incluindo quanto custam e onde podem ser adquiridos.

Ingressos para a final da Copa do ReiReserve ingressos

Quando será a Copa do Rei de 2026?

O único jogo restante da Copa do Rei é a final. Ela acontecerá da seguinte forma:

DataJogo (CET)LocalIngressos
sáb., 18 de abrilAtlético de Madrid x Real Sociedad (21h)Estádio La Cartuja (Sevilha)Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Copa do Rei de 2026

Para comprar ingressos para a final da Copa do Rei, tanto o Atlético de Madrid quanto a Real Sociedad receberão uma cota específica, normalmente em torno de 40% cada, para vender diretamente a seus sócios e detentores de carnês de temporada. 

Os ingressos restantes normalmente ficam sob responsabilidade da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), embora sejam notoriamente difíceis de conseguir devido à demanda extrema. 

O renovado Estádio La Cartuja agora tem capacidade para 72.000 pessoas, mas, mesmo com mais assentos disponíveis, casa cheia é garantida.

Se você não conseguir ingressos nas votações oficiais dos clubes, pode considerar revendedores secundários, como a StubHub, onde os ingressos estão atualmente listados para torcedores que buscam garantir seu lugar de última hora.

Ingressos para a final da Copa do Rei de 2026: quanto custam?

Os preços oficiais dos ingressos para a final de 2026 foram definidos em faixas que vão de €89 a €282.

As opções mais acessíveis ficam no "Fondo" (atrás dos gols), enquanto os assentos premium de "Preferencia" têm os preços mais altos.

No mercado secundário, os preços variam significativamente de acordo com a disponibilidade. 

Em sites como a StubHub, os ingressos atualmente começam em aproximadamente €784, à medida que cresce a expectativa para esse confronto.

O que esperar da final da Copa do Rei?

Atlético de Madrid chegou à final após uma semifinal eletrizante contra o atual campeão Barcelona. Apesar de uma demolição por 4 a 0 sobre o Barça no jogo de ida, o time de Diego Simeone teve de suportar uma reação feroz no Camp Nou e acabou avançando por 4 a 3 no placar agregado. É a primeira vez que o Atleti chega à final desde 2013.

Real Sociedad, por sua vez, mostrou domínio basco ao eliminar o Athletic Club. Uma vitória por 1 a 0 fora de casa em San Mames, seguida por um triunfo disciplinado por 1 a 0 em casa, garantiu seu retorno a Sevilha. A "La Real" buscará repetir o sucesso de 2020 neste mesmo estádio, onde derrotou de forma memorável o mesmo rival para erguer o troféu.

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