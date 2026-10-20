Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-U17-WC-2025-POR-AUT-PODIUMAFP
Book FIFA Under-17 World Cup 2026 tickets
Traduzido por

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026: datas, calendário, preços, informações sobre os locais dos jogos no Catar e mais

SHOPPING
Tickets
World Cup U17

Tudo o que você precisa saber para garantir sua vaga no grande torneio anual de futebol que acontece no Catar

Tivemos um verão de futebol sensacional durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA retorna ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode comprar ingressos.

O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA mudou permanentemente seu formato, transformando-o em uma competição anual de 48 seleções. O Catar sediou o evento pela primeira vez em 2025 e continuará como sede até 2029.

Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam no palco do Sub-17. Quem deixará sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Catar, com 104 partidas no total.

As 48 seleções estão divididas em 12 grupos (de A a L). As duas primeiras colocadas de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam à fase eliminatória (segunda fase, com 32 seleções).

As partidas serão realizadas em diversos campos de padrão internacional da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será disputada no imponente Estádio Ahmed Bin Ali.

Fase do torneio

Data(s)

Ingressos

Local(is)

Fase de grupos

19 a 27 de novembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (diversos campos)

Segunda fase (32 seleções)

30 de novembro a 1º de dezembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (diversos campos)

Oitavas de final

3 e 4 de dezembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (diversos campos)

Quartas de final

7 de dezembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (diversos campos)

Semifinais

10 de dezembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7)

Disputa do terceiro lugar

13 de dezembro

Ingressos

Aspire Zone / Doha (campo 2)

Final (e disputa do terceiro lugar)

13 de dezembro

Ingressos

Estádio Ahmed Bin Ali (Doha)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:

  • Plataforma principal: portal oficial de ingressos da FIFA ou página de ingressos dedicada à Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.
  • Plataforma local do torneio: a plataforma oficial do Catar, país-sede, também está disponível em “Road to Qatar”.

Datas importantes e fases de venda

Fase de venda

Data de início

Público-alvo

Pré-venda Visa

19 de outubro de 2026

Período exclusivo para titulares de cartões Visa

Venda ao público geral

26 de outubro de 2026

Aberta a todos os torcedores com qualquer forma de pagamento aceita

Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá os ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de QAR 20 (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam entre QAR 15 e QAR 35 (aproximadamente £ 3,20 a £ 7,20 / US$ 4,10 a US$ 9,60).

Categorias e preços dos ingressos

Passe diário:

  • Disponível a partir de QAR 20: acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com lugares ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival dos Torcedores.

Passe para jogo de destaque:

  • Disponível a partir de QAR 35: inclui todos os benefícios do passe diário, além de um lugar reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de alta procura à sua escolha (sujeito à capacidade do campo).

Ingressos para a final (Estádio Ahmed Bin Ali):

  • Categoria 1: QAR 30 a QAR 35
  • Categoria 2: QAR 15

Acompanhe os sites da FIFA e do torneio para mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda, como a Ticombo.

Quais seleções disputarão a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.

Surpreendentemente, quatro dos últimos cinco campeões da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, campeão em quatro ocasiões anteriores, será a seleção com mais títulos entre as participantes.

Grupo

Seleções classificadas

Grupo A

Catar, Panamá, Grécia, Egito

Grupo B

Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda

Grupo C

Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique

Grupo D

França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai

Grupo E

Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica

Grupo F

Croácia, Cuba, Tadjiquistão, Senegal

Grupo G

Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã

Grupo H

Espanha, China, Marrocos, Fiji

Grupo I

Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia

Grupo J

Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro

Grupo K

México, Camarões, Romênia, Venezuela

Grupo L

Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia

Quem são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?

A Nigéria lidera o ranking histórico de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde 1985, ano da primeira edição do torneio.

Ano

Campeão

Vice-campeão

2025

Portugal

Áustria

2023

Alemanha

França

2019

Brasil

México

2017

Inglaterra

Espanha

2015

Nigéria

Mali

2013

Nigéria

México

2011

México

Uruguai

2009

Suíça

Nigéria

2007

Nigéria

Espanha

2005

México

Brasil



GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google