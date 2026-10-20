Tivemos um verão de futebol sensacional durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA retorna ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode comprar ingressos.
O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA mudou permanentemente seu formato, transformando-o em uma competição anual de 48 seleções. O Catar sediou o evento pela primeira vez em 2025 e continuará como sede até 2029.
Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam no palco do Sub-17. Quem deixará sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Catar, com 104 partidas no total.
As 48 seleções estão divididas em 12 grupos (de A a L). As duas primeiras colocadas de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançam à fase eliminatória (segunda fase, com 32 seleções).
As partidas serão realizadas em diversos campos de padrão internacional da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será disputada no imponente Estádio Ahmed Bin Ali.
Fase do torneio
Data(s)
Ingressos
Local(is)
Fase de grupos
19 a 27 de novembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Segunda fase (32 seleções)
30 de novembro a 1º de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Oitavas de final
3 e 4 de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Quartas de final
7 de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Semifinais
10 de dezembro
Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7)
Disputa do terceiro lugar
13 de dezembro
Aspire Zone / Doha (campo 2)
Final (e disputa do terceiro lugar)
13 de dezembro
Estádio Ahmed Bin Ali (Doha)
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026
Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:
- Plataforma principal: portal oficial de ingressos da FIFA ou página de ingressos dedicada à Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.
- Plataforma local do torneio: a plataforma oficial do Catar, país-sede, também está disponível em “Road to Qatar”.
Datas importantes e fases de venda
Fase de venda
Data de início
Público-alvo
Pré-venda Visa
19 de outubro de 2026
Período exclusivo para titulares de cartões Visa
Venda ao público geral
26 de outubro de 2026
Aberta a todos os torcedores com qualquer forma de pagamento aceita
Quem quiser garantir um lugar de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá os ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, você receberá um reembolso de 100%.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?
Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de QAR 20 (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam entre QAR 15 e QAR 35 (aproximadamente £ 3,20 a £ 7,20 / US$ 4,10 a US$ 9,60).
Categorias e preços dos ingressos
Passe diário:
- Disponível a partir de QAR 20: acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com lugares ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival dos Torcedores.
Passe para jogo de destaque:
- Disponível a partir de QAR 35: inclui todos os benefícios do passe diário, além de um lugar reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de alta procura à sua escolha (sujeito à capacidade do campo).
Ingressos para a final (Estádio Ahmed Bin Ali):
- Categoria 1: QAR 30 a QAR 35
- Categoria 2: QAR 15
Acompanhe os sites da FIFA e do torneio para mais informações. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda, como a Ticombo.
Quais seleções disputarão a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.
Surpreendentemente, quatro dos últimos cinco campeões da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, campeão em quatro ocasiões anteriores, será a seleção com mais títulos entre as participantes.
Grupo
Seleções classificadas
Grupo A
Catar, Panamá, Grécia, Egito
Grupo B
Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda
Grupo C
Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique
Grupo D
França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo E
Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica
Grupo F
Croácia, Cuba, Tadjiquistão, Senegal
Grupo G
Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã
Grupo H
Espanha, China, Marrocos, Fiji
Grupo I
Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia
Grupo J
Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro
Grupo K
México, Camarões, Romênia, Venezuela
Grupo L
Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia
Quem são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?
A Nigéria lidera o ranking histórico de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde 1985, ano da primeira edição do torneio.
Ano
Campeão
Vice-campeão
2025
Portugal
Áustria
2023
Alemanha
França
2019
Brasil
México
2017
Inglaterra
Espanha
2015
Nigéria
Mali
2013
Nigéria
México
2011
México
Uruguai
2009
Suíça
Nigéria
2007
Nigéria
Espanha
2005
México
Brasil