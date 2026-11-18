Tivemos um verão sensacional de futebol durante a Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA volta ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode reservar seus ingressos.

O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA revolucionou permanentemente seu formato, transformando-o em uma grande competição anual com 48 seleções. O Catar recebeu o evento pela primeira vez em 2025 e continuará a sediá-lo até 2029.

Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam na categoria sub-17. Quem vai deixar sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e mais.

Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro no Catar, com 104 partidas no total.

As 48 seleções serão divididas em 12 grupos (de A a L). As duas primeiras colocadas de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançarão à fase eliminatória, que começa com a fase de 32 seleções.

As partidas serão realizadas principalmente nos campos de padrão internacional da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será disputada no impressionante Estádio Ahmed Bin Ali.

Fase do torneio Data(s) Ingressos Local(is) Fase de grupos 19 a 27 de novembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Fase de 32 seleções 30 de novembro a 1º de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Oitavas de final 3 e 4 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Quartas de final 7 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Semifinais 10 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7) Disputa do terceiro lugar 13 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (e disputa do terceiro lugar) 13 de dezembro Ingressos Estádio Ahmed Bin Ali (Doha)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:

Plataforma principal : portal oficial de ingressos da FIFA ou página dedicada aos ingressos da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.

: portal oficial de ingressos da FIFA ou página dedicada aos ingressos da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026. Plataforma local do torneio: a plataforma oficial do país-sede também está disponível em 'Road to Qatar'.

Datas importantes e fases de venda

Fase de venda Data de início Público-alvo Pré-venda Visa 19 de outubro de 2026 Período exclusivo para titulares de cartões Visa Venda ao público geral 26 de outubro de 2026 Aberta a todos os torcedores que usem qualquer forma de pagamento aceita

Para garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá seus ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento. Caso contrário, receberá reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de 20 QAR (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam de 15 a 35 QAR (aproximadamente de £ 3,20 a £ 7,20 / de US$ 4,10 a US$ 9,60).

Categorias e preços dos ingressos

Passe diário:

A partir de 20 QAR. Dá acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com lugares ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival de Torcedores.

Passe para jogo de destaque:

A partir de 35 QAR. Inclui todos os benefícios do passe diário, além de um lugar reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de alta procura à sua escolha, sujeito à capacidade do campo.

Ingressos para a final (Estádio Ahmed Bin Ali):

Categoria 1: de 30 a 35 QAR

Categoria 2: 15 QAR

Acompanhe o site da FIFA e o site oficial do torneio para obter informações adicionais. Para conferir a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda secundária, como a Ticombo.

Quais seleções vão disputar a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.

Surpreendentemente, quatro dos últimos cinco campeões da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, que já conquistou o título em quatro ocasiões, será a seleção mais vitoriosa entre as participantes.

Grupo Seleções classificadas Grupo A Catar, Panamá, Grécia, Egito Grupo B Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda Grupo C Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique Grupo D França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai Grupo E Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica Grupo F Croácia, Cuba, Tajiquistão, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã Grupo H Espanha, China, Marrocos, Fiji Grupo I Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia Grupo J Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camarões, Romênia, Venezuela Grupo L Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia

Quem são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?

A Nigéria lidera a lista histórica de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde 1985, ano da primeira edição do torneio.