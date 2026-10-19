Tivemos um verão de futebol sensacional durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA volta ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode comprar ingressos.

O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA revolucionou seu formato de maneira permanente, transformando-o em uma competição anual com 48 seleções. O Catar sediou o evento pela primeira vez em 2025 e continuará a recebê-lo até 2029.

Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam no torneio sub-17. Quem deixará sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Catar, com 104 partidas no total.

As 48 seleções serão divididas em 12 grupos (de A a L). As duas primeiras colocadas de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançarão à fase eliminatória, que começa na fase de 32 equipes.

As partidas serão disputadas nos campos de padrão internacional da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será realizada no histórico Estádio Internacional Khalifa.

Fase do torneio Data(s) Ingressos Local(is) Fase de grupos 19 a 27 de novembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Fase de 32 equipes 30 de novembro a 1º de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Oitavas de final 3 e 4 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Quartas de final 7 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (diversos campos) Semifinais 10 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7) Disputa do terceiro lugar 13 de dezembro Ingressos Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (e disputa do terceiro lugar) 13 de dezembro Ingressos Estádio Internacional Khalifa (Doha)

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:

Plataforma principal : portal oficial de ingressos da FIFA ou página exclusiva de ingressos da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.

Plataforma local do torneio : a plataforma oficial do país-sede, “Road to Qatar”, também está disponível.

Datas importantes e fases de venda

Fase de venda Data de início Público-alvo Pré-venda Visa 19 de outubro de 2026 Período exclusivo para titulares de cartões Visa Venda ao público geral 26 de outubro de 2026 Aberta a todos os torcedores com qualquer forma de pagamento aceita

Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a Ticombo.

Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá os ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento; caso contrário, receberá um reembolso de 100%.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de QAR 20 (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam de QAR 15 a QAR 35 (aproximadamente £ 3,20 a £ 7,20 / US$ 4,10 a US$ 9,60).

Categorias e preços dos ingressos

Passe diário:

A partir de QAR 20: acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com assentos ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival de Torcedores.

Passe para jogo de destaque:

A partir de QAR 35: inclui todos os benefícios do passe diário, além de um assento reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de alta procura à sua escolha, sujeito à capacidade do campo.

Ingressos para a final (Estádio Internacional Khalifa):

Categoria 1: QAR 30 a QAR 35

Categoria 2: QAR 15

Acompanhe o site da FIFA e o site oficial do torneio para obter informações adicionais. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a Ticombo.

Quais seleções disputarão a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.

Surpreendentemente, quatro das cinco últimas seleções campeãs da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, campeão em quatro ocasiões anteriores, será o país com mais títulos entre os participantes.

Grupo Seleções classificadas Grupo A Catar, Panamá, Grécia, Egito Grupo B Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda Grupo C Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique Grupo D França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai Grupo E Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica Grupo F Croácia, Cuba, Tadjiquistão, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã Grupo H Espanha, China, Marrocos, Fiji Grupo I Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia Grupo J Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camarões, Romênia, Venezuela Grupo L Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia

Quais são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?

A Nigéria lidera a lista histórica de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde 1985, ano em que o torneio foi criado.

Ano Campeão Vice-campeão 2025 Portugal Áustria 2023 Alemanha França 2019 Brasil México 2017 Inglaterra Espanha 2015 Nigéria Mali 2013 Nigéria México 2011 México Uruguai 2009 Suíça Nigéria 2007 Nigéria Espanha 2005 México Brasil







