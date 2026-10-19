Tivemos um verão de futebol sensacional durante a Copa do Mundo da FIFA de 2026, na América do Norte, mas agora é a vez de as futuras lendas do esporte brilharem no Oriente Médio.
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA volta ao Catar para a edição de 2026, de 19 de novembro a 13 de dezembro, e você já pode comprar ingressos.
O torneio mundial de base ganhou importância desde que a FIFA revolucionou seu formato de maneira permanente, transformando-o em uma competição anual com 48 seleções. O Catar sediou o evento pela primeira vez em 2025 e continuará a recebê-lo até 2029.
Craques como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos e Victor Osimhen já brilharam no torneio sub-17. Quem deixará sua marca desta vez? Você pode estar no Catar para descobrir pessoalmente.
Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026, incluindo onde encontrá-los, quanto custam e muito mais.
Quando será a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 será disputada de 19 de novembro a 13 de dezembro, no Catar, com 104 partidas no total.
As 48 seleções serão divididas em 12 grupos (de A a L). As duas primeiras colocadas de cada grupo, além das oito melhores terceiras colocadas, avançarão à fase eliminatória, que começa na fase de 32 equipes.
As partidas serão disputadas nos campos de padrão internacional da Aspire Zone, em Doha. A final, no domingo, 13 de dezembro, será realizada no histórico Estádio Internacional Khalifa.
Fase do torneio
Data(s)
Ingressos
Local(is)
Fase de grupos
19 a 27 de novembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Fase de 32 equipes
30 de novembro a 1º de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Oitavas de final
3 e 4 de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Quartas de final
7 de dezembro
Aspire Zone / Doha (diversos campos)
Semifinais
10 de dezembro
Aspire Zone / Doha (campos 2 e 7)
Disputa do terceiro lugar
13 de dezembro
Aspire Zone / Doha (campo 2)
Final (e disputa do terceiro lugar)
13 de dezembro
Estádio Internacional Khalifa (Doha)
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026
Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 podem ser comprados diretamente pelos seguintes canais:
- Plataforma principal: portal oficial de ingressos da FIFA ou página exclusiva de ingressos da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026.
- Plataforma local do torneio: a plataforma oficial do país-sede, “Road to Qatar”, também está disponível.
Datas importantes e fases de venda
Fase de venda
Data de início
Público-alvo
Pré-venda Visa
19 de outubro de 2026
Período exclusivo para titulares de cartões Visa
Venda ao público geral
26 de outubro de 2026
Aberta a todos os torcedores com qualquer forma de pagamento aceita
Quem busca ingressos de última hora também pode comprá-los em plataformas de revenda, como a Ticombo.
Transferências garantidas: a Ticombo protege todas as transferências e compras de ingressos por meio de seu programa de segurança integrado, chamado TixProtect. O programa garante que você receberá os ingressos a tempo e que eles serão válidos para o evento; caso contrário, receberá um reembolso de 100%.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?
Os ingressos oficiais para a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2026 custam a partir de QAR 20 (aproximadamente £ 4,20 / US$ 5,50) para os passes diários gerais. Os ingressos para a final custam de QAR 15 a QAR 35 (aproximadamente £ 3,20 a £ 7,20 / US$ 4,10 a US$ 9,60).
Categorias e preços dos ingressos
Passe diário:
- A partir de QAR 20: acesso geral a seis campos (campos 1, 3, 4, 5, 8 e 9) do Complexo de Competições da Aspire Zone em um único dia, com assentos ocupados por ordem de chegada, além de entrada no Festival de Torcedores.
Passe para jogo de destaque:
- A partir de QAR 35: inclui todos os benefícios do passe diário, além de um assento reservado em um dos dois campos principais (campo 2 ou campo 7) para uma partida importante ou de alta procura à sua escolha, sujeito à capacidade do campo.
Ingressos para a final (Estádio Internacional Khalifa):
- Categoria 1: QAR 30 a QAR 35
- Categoria 2: QAR 15
Acompanhe o site da FIFA e o site oficial do torneio para obter informações adicionais. Para verificar a disponibilidade atual, consulte também sites de revenda como a Ticombo.
Quais seleções disputarão a Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026?
A Copa do Mundo Sub-17 da FIFA de 2026 marca a estreia histórica do formato ampliado para 48 seleções. Os sete países a seguir participarão do torneio pela primeira vez: Grécia, Montenegro, Moçambique, Romênia, Sérvia, Tanzânia e Vietnã.
Surpreendentemente, quatro das cinco últimas seleções campeãs da Copa do Mundo Sub-17 (Nigéria, Inglaterra, Alemanha e Portugal) não se classificaram para a edição de 2026. Assim, o Brasil, campeão em quatro ocasiões anteriores, será o país com mais títulos entre os participantes.
Grupo
Seleções classificadas
Grupo A
Catar, Panamá, Grécia, Egito
Grupo B
Nova Caledônia, Equador, Coreia do Sul, Uganda
Grupo C
Argentina, Austrália, Dinamarca, Moçambique
Grupo D
França, Haiti, Arábia Saudita, Uruguai
Grupo E
Itália, Costa do Marfim, Uzbequistão, Jamaica
Grupo F
Croácia, Cuba, Tadjiquistão, Senegal
Grupo G
Bélgica, Mali, Nova Zelândia, Vietnã
Grupo H
Espanha, China, Marrocos, Fiji
Grupo I
Brasil, Costa Rica, República da Irlanda, Tanzânia
Grupo J
Estados Unidos, Argélia, Chile, Montenegro
Grupo K
México, Camarões, Romênia, Venezuela
Grupo L
Japão, Colômbia, Honduras, Sérvia
Quais são os campeões mais recentes da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA?
A Nigéria lidera a lista histórica de campeões da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA, com cinco títulos desde 1985, ano em que o torneio foi criado.
Ano
Campeão
Vice-campeão
2025
Portugal
Áustria
2023
Alemanha
França
2019
Brasil
México
2017
Inglaterra
Espanha
2015
Nigéria
Mali
2013
Nigéria
México
2011
México
Uruguai
2009
Suíça
Nigéria
2007
Nigéria
Espanha
2005
México
Brasil