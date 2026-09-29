Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026: preços dos ingressos, datas, calendário, locais e mais

Vimos recentemente alguns confrontos domésticos empolgantes de rugby league na Super League e na NRL, mas agora as atenções se voltam para o cenário internacional, já que a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro, na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como coanfitriãs.

Um mês de ação intensa e emocionante espera no Hemisfério Sul, com 10 seleções em busca da glória mundial, e você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

A Austrália começa como ampla favorita para ficar com o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. No entanto, terá forte concorrência de suas companheiras de organização e rivais da Oceania, a Nova Zelândia, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos e como garantir lugar nos próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando é a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, coorganizada por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontecerá de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O principal torneio do mês terá 18 partidas no total, com 15 jogos da fase de grupos, semifinais e final.

O evento também será realizado simultaneamente com as competições feminina e em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Fase de grupos 15 de outubro - 1º de novembro Semifinais 7/8 de novembro Final 15 de novembro

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona diretamente para os portais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio específicos.

A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia, além da Ticketmaster New Zealand. Dependendo do local específico, como partidas disputadas em determinados estádios da Austrália ou da Nova Zelândia, a Ticketek também é utilizada como agente parceiro.

Para quem busca garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de admissão geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) começam em AUD 19 para adultos, mas os preços variam de acordo com a partida específica, o local e a categoria do assento.

Tipo de jogo Ingresso adulto (16+) Ingresso família (2+2 ou 1+3) Fase de grupos e semifinais A partir de AUD 19 A partir de AUD 49 Final (Suncorp Stadium) A partir de AUD 39 A partir de AUD 109





Embora os mapas específicos de categorias individuais dependam fortemente dos layouts dos 10 diferentes estádios na Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, os assentos são divididos em várias faixas gerais:

Categoria 1 / Premium : posicionada ao longo da linha do meio de campo e nas laterais inferiores, proporcionando as melhores visões centrais do gramado.

Categoria 2 : normalmente localizada nos níveis laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

Categoria 3 / Admissão geral : geralmente localizada atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, oferecendo as opções de entrada mais acessíveis.

Fique de olho nos sites oficiais das seleções mais perto da data para mais informações, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a tabela da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e hora (local) Partida Estádio (local) Ingressos Qui., 15 de out. (20:05 AEDT) Grupo A: Austrália x Nova Zelândia Allianz Stadium (Sydney) Ingressos Sex., 16 de out. (17:45 AEDT) Grupo B/C: Samoa x França CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 17 de out. (14:25 PGT) Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano Santos National Football Stadium (Port Moresby) A confirmar Sáb., 17 de out. (17:05 AWST) Grupo B/C: Inglaterra x Tonga HBF Park (Perth) Ingressos Dom., 18 de out. (16:05 AEDT) Grupo A: Fiji x Ilhas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Ingressos Sex., 23 de out. (20:05 AEDT) Grupo B/C: Tonga x Líbano CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 24 de out. (14:25 PGT) Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) A confirmar Sáb., 24 de out. (14:35 AWST) Grupo B/C: Inglaterra x França HBF Park (Perth) Ingressos Dom., 25 de out. (18:05 NZDT) Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Ingressos Dom., 25 de out. (19:05 AEST) Grupo A: Austrália x Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Ingressos Sex., 30 de out. (20:05 AEDT) Grupo B/C: Inglaterra x PNG WIN Stadium (Wollongong) Ingressos Sáb., 31 de out. (14:30 AEST) Grupo A: Nova Zelândia x Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Ingressos Sáb., 31 de out. (19:05 AEST) Grupo A: Austrália x Ilhas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Ingressos Dom., 1º de nov. (17:40 AEDT) Grupo B/C: Líbano x França & Tonga x Samoa CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 7 de nov. (20:05 AEDT) 1ª semifinal - A confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) A confirmar Dom., 8 de nov. (20:05 AEDT) 2ª semifinal - A confirmar Allianz Stadium (Sydney) A confirmar Dom., 15 de nov. (18:35 AEST) Final - A confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) A confirmar

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez locais a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País Estádio (local) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem são os vencedores recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano Campeões Vice-campeões Placar da final Estádio (local) 2021 Austrália Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Austrália Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Austrália Nova Zelândia 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nova Zelândia Austrália 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Austrália Nova Zelândia 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Austrália Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Austrália Grã-Bretanha 10-6 Wembley (Londres) 1988 Austrália Nova Zelândia 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Austrália Grã-Bretanha 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







