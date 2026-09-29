Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026: preços dos ingressos, datas, calendário, locais e mais

Vimos recentemente alguns confrontos domésticos empolgantes de rugby league na Super League e na NRL, mas agora as atenções se voltam para o cenário internacional, já que a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro, na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como coanfitriãs.
Um mês de ação intensa e emocionante espera no Hemisfério Sul, com 10 seleções em busca da glória mundial, e você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.
A Austrália começa como ampla favorita para ficar com o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. No entanto, terá forte concorrência de suas companheiras de organização e rivais da Oceania, a Nova Zelândia, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.
Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos e como garantir lugar nos próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.
Quando é a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, coorganizada por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontecerá de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O principal torneio do mês terá 18 partidas no total, com 15 jogos da fase de grupos, semifinais e final.
O evento também será realizado simultaneamente com as competições feminina e em cadeira de rodas.
Fase
Data(s)
Fase de grupos
15 de outubro - 1º de novembro
Semifinais
7/8 de novembro
Final
15 de novembro
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026
Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona diretamente para os portais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio específicos.
A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia, além da Ticketmaster New Zealand. Dependendo do local específico, como partidas disputadas em determinados estádios da Austrália ou da Nova Zelândia, a Ticketek também é utilizada como agente parceiro.
Para quem busca garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.
Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Os ingressos oficiais de admissão geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) começam em AUD 19 para adultos, mas os preços variam de acordo com a partida específica, o local e a categoria do assento.
Tipo de jogo
Ingresso adulto (16+)
Ingresso família (2+2 ou 1+3)
Fase de grupos e semifinais
A partir de AUD 19
A partir de AUD 49
Final (Suncorp Stadium)
A partir de AUD 39
A partir de AUD 109
Embora os mapas específicos de categorias individuais dependam fortemente dos layouts dos 10 diferentes estádios na Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, os assentos são divididos em várias faixas gerais:
- Categoria 1 / Premium: posicionada ao longo da linha do meio de campo e nas laterais inferiores, proporcionando as melhores visões centrais do gramado.
- Categoria 2: normalmente localizada nos níveis laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
- Categoria 3 / Admissão geral: geralmente localizada atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, oferecendo as opções de entrada mais acessíveis.
Fique de olho nos sites oficiais das seleções mais perto da data para mais informações, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Qual é a tabela da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Data e hora (local)
Partida
Estádio (local)
Ingressos
Qui., 15 de out. (20:05 AEDT)
Grupo A: Austrália x Nova Zelândia
Allianz Stadium (Sydney)
Sex., 16 de out. (17:45 AEDT)
Grupo B/C: Samoa x França
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 17 de out. (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
A confirmar
Sáb., 17 de out. (17:05 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra x Tonga
HBF Park (Perth)
Dom., 18 de out. (16:05 AEDT)
Grupo A: Fiji x Ilhas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Sex., 23 de out. (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Tonga x Líbano
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 24 de out. (14:25 PGT)
Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
A confirmar
Sáb., 24 de out. (14:35 AWST)
Grupo B/C: Inglaterra x França
HBF Park (Perth)
Dom., 25 de out. (18:05 NZDT)
Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Dom., 25 de out. (19:05 AEST)
Grupo A: Austrália x Fiji
Suncorp Stadium (Brisbane)
Sex., 30 de out. (20:05 AEDT)
Grupo B/C: Inglaterra x PNG
WIN Stadium (Wollongong)
Sáb., 31 de out. (14:30 AEST)
Grupo A: Nova Zelândia x Fiji
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sáb., 31 de out. (19:05 AEST)
Grupo A: Austrália x Ilhas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Dom., 1º de nov. (17:40 AEDT)
Grupo B/C: Líbano x França & Tonga x Samoa
CommBank Stadium (Sydney)
Sáb., 7 de nov. (20:05 AEDT)
1ª semifinal - A confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
A confirmar
Dom., 8 de nov. (20:05 AEDT)
2ª semifinal - A confirmar
Allianz Stadium (Sydney)
A confirmar
Dom., 15 de nov. (18:35 AEST)
Final - A confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
A confirmar
Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?
Os dez locais a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:
País
Estádio (local)
Capacidade
Austrália
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sydney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sydney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nova Zelândia
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papua-Nova Guiné
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
Quem são os vencedores recentes da Copa do Mundo de Rugby League?
A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:
Ano
Campeões
Vice-campeões
Placar da final
Estádio (local)
2021
Austrália
Samoa
30-10
Old Trafford (Manchester)
2017
Austrália
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Austrália
Nova Zelândia
34-2
Old Trafford (Manchester)
2008
Nova Zelândia
Austrália
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Austrália
Nova Zelândia
40-12
Old Trafford (Manchester)
1995
Austrália
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Austrália
Grã-Bretanha
10-6
Wembley (Londres)
1988
Austrália
Nova Zelândia
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Austrália
Grã-Bretanha
13-12
Sydney Cricket Ground (Sydney)