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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026: preços dos ingressos, datas, calendário, locais e mais

SHOPPING

Tudo o que você precisa saber para garantir lugares na extravagância da liga de rúgbi deste ano no Hemisfério Sul

Vimos recentemente alguns confrontos domésticos empolgantes de rugby league na Super League e na NRL, mas agora as atenções se voltam para o cenário internacional, já que a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro, na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como coanfitriãs.

Um mês de ação intensa e emocionante espera no Hemisfério Sul, com 10 seleções em busca da glória mundial, e você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

A Austrália começa como ampla favorita para ficar com o título pela quarta vez consecutiva e pela 13ª vez no total desde a edição inaugural, em 1954. No entanto, terá forte concorrência de suas companheiras de organização e rivais da Oceania, a Nova Zelândia, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.

Deixe a GOAL trazer para você todas as informações mais recentes sobre ingressos e como garantir lugar nos próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quando é a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, coorganizada por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontecerá de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O principal torneio do mês terá 18 partidas no total, com 15 jogos da fase de grupos, semifinais e final.

O evento também será realizado simultaneamente com as competições feminina e em cadeira de rodas.

Fase

Data(s)

Fase de grupos

15 de outubro - 1º de novembro

Semifinais

7/8 de novembro

Final

15 de novembro

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser adquiridos pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona diretamente para os portais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio específicos.

A principal plataforma autorizada de distribuição é a Ticketmaster Australia, além da Ticketmaster New Zealand. Dependendo do local específico, como partidas disputadas em determinados estádios da Austrália ou da Nova Zelândia, a Ticketek também é utilizada como agente parceiro.

Para quem busca garantir lugares de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra na StubHub é respaldada pelo programa FanProtect da plataforma, dando aos compradores a confiança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo do dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de admissão geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) começam em AUD 19 para adultos, mas os preços variam de acordo com a partida específica, o local e a categoria do assento.

Tipo de jogo

Ingresso adulto (16+)

Ingresso família (2+2 ou 1+3)

Fase de grupos e semifinais

A partir de AUD 19

A partir de AUD 49

Final (Suncorp Stadium)

A partir de AUD 39

A partir de AUD 109


Embora os mapas específicos de categorias individuais dependam fortemente dos layouts dos 10 diferentes estádios na Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, os assentos são divididos em várias faixas gerais:

  • Categoria 1 / Premium: posicionada ao longo da linha do meio de campo e nas laterais inferiores, proporcionando as melhores visões centrais do gramado.
  • Categoria 2: normalmente localizada nos níveis laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
  • Categoria 3 / Admissão geral: geralmente localizada atrás dos postes ou nos setores superiores mais altos, oferecendo as opções de entrada mais acessíveis.

Fique de olho nos sites oficiais das seleções mais perto da data para mais informações, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a tabela da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e hora (local)

Partida

Estádio (local)

Ingressos

Qui., 15 de out. (20:05 AEDT)

Grupo A: Austrália x Nova Zelândia

Allianz Stadium (Sydney)

Ingressos

Sex., 16 de out. (17:45 AEDT)

Grupo B/C: Samoa x França

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 17 de out. (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A confirmar

Sáb., 17 de out. (17:05 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra x Tonga

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 18 de out. (16:05 AEDT)

Grupo A: Fiji x Ilhas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Ingressos

Sex., 23 de out. (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Tonga x Líbano

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 24 de out. (14:25 PGT)

Grupo B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A confirmar

Sáb., 24 de out. (14:35 AWST)

Grupo B/C: Inglaterra x França

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 25 de out. (18:05 NZDT)

Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Ingressos

Dom., 25 de out. (19:05 AEST)

Grupo A: Austrália x Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Ingressos

Sex., 30 de out. (20:05 AEDT)

Grupo B/C: Inglaterra x PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (14:30 AEST)

Grupo A: Nova Zelândia x Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (19:05 AEST)

Grupo A: Austrália x Ilhas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Ingressos

Dom., 1º de nov. (17:40 AEDT)

Grupo B/C: Líbano x França & Tonga x Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 7 de nov. (20:05 AEDT)

1ª semifinal - A confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

A confirmar

Dom., 8 de nov. (20:05 AEDT)

2ª semifinal - A confirmar

Allianz Stadium (Sydney)

A confirmar

Dom., 15 de nov. (18:35 AEST)

Final - A confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

A confirmar

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez locais a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País

Estádio (local)

Capacidade

Austrália

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nova Zelândia

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Nova Guiné

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Quem são os vencedores recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano

Campeões

Vice-campeões

Placar da final

Estádio (local)

2021

Austrália

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Austrália

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Austrália

Nova Zelândia

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nova Zelândia

Austrália

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Austrália

Nova Zelândia

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Austrália

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Austrália

Grã-Bretanha

10-6

Wembley (Londres)

1988

Austrália

Nova Zelândia

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Austrália

Grã-Bretanha

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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