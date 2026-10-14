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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026: preços, datas, calendário, locais dos jogos e mais

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Tudo o que você precisa saber para garantir seu lugar no grande evento de rúgbi de 13 deste ano no Hemisfério Sul

Recentemente, vimos partidas emocionantes nas competições nacionais de rugby league, como a Super League e a NRL. Agora, as atenções se voltam para o cenário internacional: a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro, na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como sedes.

Um mês de jogos intensos e empolgantes aguarda as 10 seleções que disputarão a glória mundial no Hemisfério Sul. Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer garantindo seus ingressos hoje.

A Austrália começa como grande favorita ao título, que seria o quarto consecutivo e o 13º no total desde a edição inaugural, em 1954. Mas deve enfrentar forte concorrência da Nova Zelândia, outra anfitriã e sua rival na região, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir lugares nos próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, sediada por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontecerá de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento também acontecerá simultaneamente às competições feminina e de rugby league em cadeira de rodas.

Fase

Data(s)

Fase de grupos

15 de outubro a 1º de novembro

Semifinais

7 e 8 de novembro

Final

15 de novembro

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona aos canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do local, como em algumas sedes australianas ou neozelandesas, a Ticketek também atua como parceira de vendas.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra feita na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme a partida, o estádio e a categoria do assento.

Tipo de partida

Ingresso adulto (a partir de 16 anos)

Ingresso família (2+2 ou 1+3)

Fase de grupos e semifinais

A partir de 19 dólares australianos

A partir de 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

A partir de 39 dólares australianos

A partir de 109 dólares australianos


Embora a disposição específica dos assentos por categoria dependa dos diferentes layouts dos 10 estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os lugares são divididos em algumas categorias gerais:

  • Categoria 1 / Premium: Lugares próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.
  • Categoria 2: Geralmente fica nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.
  • Categoria 3 / Entrada geral: Costuma ficar atrás das traves ou nos setores superiores mais altos, oferecendo os ingressos mais acessíveis.

À medida que o torneio se aproxima, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e horário (locais)

Partida

Estádio (localização)

Ingressos

Qui., 15 de out. (20h05 AEDT)

Grupo A: Austrália x Nova Zelândia

Allianz Stadium (Sydney)

Ingressos

Sex., 16 de out. (17h45 AEDT)

Grupos B/C: Samoa x França

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 17 de out. (14h25 PGT)

Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A anunciar

Sáb., 17 de out. (17h05 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra x Tonga

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 18 de out. (16h05 AEDT)

Grupo A: Fiji x Ilhas Cook

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Ingressos

Sex., 23 de out. (20h05 AEDT)

Grupos B/C: Tonga x Líbano

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 24 de out. (14h25 PGT)

Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

A anunciar

Sáb., 24 de out. (14h35 AWST)

Grupos B/C: Inglaterra x França

HBF Park (Perth)

Ingressos

Dom., 25 de out. (18h05 NZDT)

Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook

One NZ Stadium (Christchurch)

Ingressos

Dom., 25 de out. (19h05 AEST)

Grupo A: Austrália x Fiji

Suncorp Stadium (Brisbane)

Ingressos

Sex., 30 de out. (20h05 AEDT)

Grupos B/C: Inglaterra x PNG

WIN Stadium (Wollongong)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (14h30 AEST)

Grupo A: Nova Zelândia x Fiji

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

Ingressos

Sáb., 31 de out. (19h05 AEST)

Grupo A: Austrália x Ilhas Cook

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

Ingressos

Dom., 1º de nov. (17h40 AEDT)

Grupos B/C: Líbano x França e Tonga x Samoa

CommBank Stadium (Sydney)

Ingressos

Sáb., 7 de nov. (20h05 AEDT)

1ª semifinal: adversários a confirmar

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

A anunciar

Dom., 8 de nov. (20h05 AEDT)

2ª semifinal: adversários a confirmar

Allianz Stadium (Sydney)

A anunciar

Dom., 15 de nov. (18h35 AEST)

Final: adversários a confirmar

Suncorp Stadium (Brisbane)

A anunciar

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País

Estádio (localização)

Capacidade

Austrália

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500


Allianz Stadium (Sydney)

42.500


McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000


CommBank Stadium (Sydney)

30.000


Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400


Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455


WIN Stadium (Wollongong)

23.750


HBF Park (Perth)

20.500

Nova Zelândia

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papua-Nova Guiné

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

Quem venceu as edições recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano

Campeão

Vice-campeão

Placar da final

Estádio (localização)

2021

Austrália

Samoa

30-10

Old Trafford (Manchester)

2017

Austrália

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Austrália

Nova Zelândia

34-2

Old Trafford (Manchester)

2008

Nova Zelândia

Austrália

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Austrália

Nova Zelândia

40-12

Old Trafford (Manchester)

1995

Austrália

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Austrália

Grã-Bretanha

10-6

Wembley (Londres)

1988

Austrália

Nova Zelândia

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Austrália

Grã-Bretanha

13-12

Sydney Cricket Ground (Sydney)



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