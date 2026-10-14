Recentemente, vimos partidas emocionantes nas competições nacionais de rugby league, como a Super League e a NRL. Agora, as atenções se voltam para o cenário internacional: a Copa do Mundo de Rugby League começa em 15 de outubro, na Austrália, com Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné também como sedes.

Um mês de jogos intensos e empolgantes aguarda as 10 seleções que disputarão a glória mundial no Hemisfério Sul. Você pode aproveitar tudo o que o torneio tem a oferecer garantindo seus ingressos hoje.

A Austrália começa como grande favorita ao título, que seria o quarto consecutivo e o 13º no total desde a edição inaugural, em 1954. Mas deve enfrentar forte concorrência da Nova Zelândia, outra anfitriã e sua rival na região, além de Inglaterra, Samoa e Tonga.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir lugares nos próximos jogos da Copa do Mundo de Rugby League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e muito mais.

Quando será a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

A Copa do Mundo de Rugby League de 2026, sediada por Austrália, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné, acontecerá de quinta-feira, 15 de outubro, a domingo, 15 de novembro. O torneio, com duração de um mês, terá 18 partidas no total (15 jogos da fase de grupos, semifinais e final).

O evento também acontecerá simultaneamente às competições feminina e de rugby league em cadeira de rodas.

Fase Data(s) Fase de grupos 15 de outubro a 1º de novembro Semifinais 7 e 8 de novembro Final 15 de novembro

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026

Os ingressos oficiais podem ser comprados pelo site da Copa do Mundo de Rugby League, que direciona aos canais de venda autorizados de cada cidade-sede e estádio.

A principal plataforma de distribuição autorizada é a Ticketmaster Australia (e a Ticketmaster New Zealand). Dependendo do local, como em algumas sedes australianas ou neozelandesas, a Ticketek também atua como parceira de vendas.

Quem quiser garantir lugares de última hora também pode comprar ingressos em plataformas de revenda, como a StubHub.

Transferências garantidas: toda compra feita na StubHub conta com a proteção do programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a segurança de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo para o dia da partida.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os ingressos oficiais de entrada geral para a Copa do Mundo de Rugby League de 2026 (RLWC2026) custam a partir de 19 dólares australianos para adultos, mas os preços variam conforme a partida, o estádio e a categoria do assento.

Tipo de partida Ingresso adulto (a partir de 16 anos) Ingresso família (2+2 ou 1+3) Fase de grupos e semifinais A partir de 19 dólares australianos A partir de 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) A partir de 39 dólares australianos A partir de 109 dólares australianos





Embora a disposição específica dos assentos por categoria dependa dos diferentes layouts dos 10 estádios na Austrália, na Nova Zelândia e em Papua-Nova Guiné, os lugares são divididos em algumas categorias gerais:

Categoria 1 / Premium : Lugares próximos à linha central e nas laterais dos setores inferiores, com as melhores vistas centrais do campo.

Categoria 2 : Geralmente fica nos setores laterais superiores ou nos cantos dos estádios.

Categoria 3 / Entrada geral : Costuma ficar atrás das traves ou nos setores superiores mais altos, oferecendo os ingressos mais acessíveis.

À medida que o torneio se aproxima, acompanhe os sites oficiais das seleções para obter mais informações e consulte também plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Qual é a programação da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Data e horário (locais) Partida Estádio (localização) Ingressos Qui., 15 de out. (20h05 AEDT) Grupo A: Austrália x Nova Zelândia Allianz Stadium (Sydney) Ingressos Sex., 16 de out. (17h45 AEDT) Grupos B/C: Samoa x França CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 17 de out. (14h25 PGT) Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Líbano Santos National Football Stadium (Port Moresby) A anunciar Sáb., 17 de out. (17h05 AWST) Grupos B/C: Inglaterra x Tonga HBF Park (Perth) Ingressos Dom., 18 de out. (16h05 AEDT) Grupo A: Fiji x Ilhas Cook McDonald Jones Stadium (Newcastle) Ingressos Sex., 23 de out. (20h05 AEDT) Grupos B/C: Tonga x Líbano CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 24 de out. (14h25 PGT) Grupos B/C: Papua-Nova Guiné x Samoa Santos National Football Stadium (Port Moresby) A anunciar Sáb., 24 de out. (14h35 AWST) Grupos B/C: Inglaterra x França HBF Park (Perth) Ingressos Dom., 25 de out. (18h05 NZDT) Grupo A: Nova Zelândia x Ilhas Cook One NZ Stadium (Christchurch) Ingressos Dom., 25 de out. (19h05 AEST) Grupo A: Austrália x Fiji Suncorp Stadium (Brisbane) Ingressos Sex., 30 de out. (20h05 AEDT) Grupos B/C: Inglaterra x PNG WIN Stadium (Wollongong) Ingressos Sáb., 31 de out. (14h30 AEST) Grupo A: Nova Zelândia x Fiji Cbus Super Stadium (Gold Coast) Ingressos Sáb., 31 de out. (19h05 AEST) Grupo A: Austrália x Ilhas Cook Queensland Country Bank Stadium (Townsville) Ingressos Dom., 1º de nov. (17h40 AEDT) Grupos B/C: Líbano x França e Tonga x Samoa CommBank Stadium (Sydney) Ingressos Sáb., 7 de nov. (20h05 AEDT) 1ª semifinal: adversários a confirmar McDonald Jones Stadium (Newcastle) A anunciar Dom., 8 de nov. (20h05 AEDT) 2ª semifinal: adversários a confirmar Allianz Stadium (Sydney) A anunciar Dom., 15 de nov. (18h35 AEST) Final: adversários a confirmar Suncorp Stadium (Brisbane) A anunciar

Quais são os estádios da Copa do Mundo de Rugby League de 2026?

Os dez estádios a seguir receberão jogos da Copa do Mundo de Rugby League deste ano:

País Estádio (localização) Capacidade Austrália Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500

Allianz Stadium (Sydney) 42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000

CommBank Stadium (Sydney) 30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455

WIN Stadium (Wollongong) 23.750

HBF Park (Perth) 20.500 Nova Zelândia One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papua-Nova Guiné Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

Quem venceu as edições recentes da Copa do Mundo de Rugby League?

A edição inaugural da Copa do Mundo de Rugby League aconteceu em 1954. Estas são as finais mais recentes:

Ano Campeão Vice-campeão Placar da final Estádio (localização) 2021 Austrália Samoa 30-10 Old Trafford (Manchester) 2017 Austrália Inglaterra 6-0 Lang Park (Brisbane) 2013 Austrália Nova Zelândia 34-2 Old Trafford (Manchester) 2008 Nova Zelândia Austrália 34-20 Lang Park (Brisbane) 2000 Austrália Nova Zelândia 40-12 Old Trafford (Manchester) 1995 Austrália Inglaterra 16-8 Wembley (Londres) 1992 Austrália Grã-Bretanha 10-6 Wembley (Londres) 1988 Austrália Nova Zelândia 25-12 Eden Park (Auckland) 1977 Austrália Grã-Bretanha 13-12 Sydney Cricket Ground (Sydney)







